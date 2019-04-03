«Нижнекамскнефтехим» подписал меморандум о намерениях с «Хальдор Топсе»

«Нижнекамскнефтехим» подписал меморандум о намерениях с датской компанией «Хальдор Топсе». Подписание состоялось в Дании в рамках рабочего визита президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщается на сайте Агентства инвестиционного развития.



Подписание состоялось во время круглого стола «Дания – Татарстан», на котором было подписано ряд документов о развитии сотрудничества республики с компанией Haldor Topsoe A/S — это соглашение о развитии сотрудничества между Правительством Республики Татарстан и «Хальдор Топсе»; Соглашение о сотрудничестве между Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и «Хальдор Топсе», а также Меморандум о намерениях между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и «Хальдор Топсе».

В числе перспектив сотрудничества обозначены участие в новых промышленных проектах, реализуемых в Татарстане, развитие совместной научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также дальнейшая оптимизация работы установок, действующих в республике и основанных на технологии компании «Хальдор Топсе», за счет расширения программы технического обслуживания и обучения персонала.



Что касается сотрудничества с НКНХ, то согласно подписанным 14 января 2019 года контрактам на лицензию и инжиниринговые услуги ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Haldor Topsoe A/S приступили к работе над проектом строительства установки производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год на площадке в Нижнекамске. Производство метанола является стратегически важным проектом для ПАО «Нижнекамскнефтехим». В настоящее время проект находится в активной фазе реализации, уточняет пресс-служба компании