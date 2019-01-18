Собственное производство метанола организует ПАО «Нижнекамскнефтехим»

АО «ТАИФ» подписаны контракты с датской компанией Haldor Topsoe и нижегородским ОАО «НИИК» по проекту строительства нового производства метанола мощностью в 500 тыс. тонн в год

Фото: Ринат Назметдинов

Исключить зависимость от внешних цен на метанол — один из необходимых компонентов изготовления формальдегида, необходимого для выпуска изопрена, намерены в АО «ТАИФ». В головном офисе компании в присутствии генерального директора холдинга Альберта Шигабутдинова и делегации руководства Группы компаний ТАИФ 14 января состоялось подписание трех контрактов, связанных с реализацией проекта строительства нового производства мощностью в 500 тыс. тонн метанола в год. Два — с датской компанией Haldor Topsoe: на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг по технологии нового производства, и еще один — с нижегородским ОАО «НИИК», крупной российской инжиниринговой компанией, готовой взять на себя разработку проектной и рабочей документации для проекта строительства нового производства. Подробнее — в материале «Реального времени».

Haldor Topsoe и АО «ТАИФ»: новый этап давнего сотрудничества



С датской компанией Haldor Topsoe — мировым лидером в катализе и изучении физико-химических свойств поверхности, АО «ТАИФ» сотрудничает уже давно. Сейчас старое партнерство выходит на новый уровень: проведя тщательный анализ предложений на участие в новом проекте ПАО «Нижнекамскнефтехим», поступивших от целого ряда крупных мировых участников рынка инжиниринга, татарстанская Группа компаний предложила датчанам встретиться, чтобы обсудить совместную работу по строительству, по сути, нового предприятия — производства метанола (метилового спирта) годовой мощностью в 500 тыс. тонн. Предварительное обсуждение проекта сторонами началось еще в прошлом году, и к этому дню специалисты компаний уже успели подготовить необходимые документы.

— Команды несколько месяцев работали очень плотно, тщательно, чтобы сегодня состоялось это подписание, — сообщил президент компании Haldor Topsoe Бьярне Стеффен Клаусен.

Партнерство АО «ТАИФ» с датской компаний Haldor Topsoe выходит на новый уровень

— ТАИФ — это очень известная компания, это одна из крупнейших компаний. Мы также хорошо знаем «Нижнекамскнефтехим». На протяжении всех тех лет, что мы знаем друг о друге, мы очень хотели работать с вами, потому что у нас, конечно, есть проекты в России и Республике Татарстан, теперь у нас есть и совместный проект с вами, — отметил господин Клаусен.

Альберт Шигабутдинов: «Одна из базовых задач ближайших лет – добиться оптимизации производственных процессов и экономического эффекта производства изопрена»

— Один из основных наших вопросов — это производство синтетического каучука. Мы производим около 50 процентов изопрена в мире — заменителя природного каучука. В связи с нестабильностью на мировых рынках это очень сильно оказывает влияние на сырье, из которого производится синтетический каучук. И одна из базовых задач ближайших лет — добиться оптимизации производственных процессов, технологий и добиться существенного экономического эффекта как от основного производства, так и от производства изопрена. Одной из составляющих производства как раз является метанол, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Бьярне Клаусен: «Технология и схема, предлагаемые «Нижнекамскнефтехиму», — полностью отвечают поставленным задачам

По словам президента датской компании, эффективности предлагаемых технологий его подчиненные уделяют особое внимание и та схема, что предлагается «Нижнекамскнефтехиму», полностью отвечает поставленным Альбертом Шигабутдиновым задачам.

Альберт Шигабутдинов: совместно с «Газпромом» и его подразделением в Татарстане удалось решить проблему поставки природного газа – сырья для производств метанола

Необходимость в собственном производстве метанола назрела давно. Производство требует значительных объемов сырья. Но до недавнего времени принятие решения о строительстве собственного производства метанола сдерживалось ограниченными возможностями поставки природного газа — сырья для производства метанола. Сегодня ситуация изменилась:

— Мы совместно с «Газпромом» и его подразделением в Татарстане эту проблему успешно решили. Традиционно поставка газа осуществлялась из южных районов Советского Союза, потом — России. Были определенные вопросы — экономические, политические, что серьезно мешало. Сейчас эта проблема решается: в Татарстане будет мост между «Северным потоком» и «Южным». Поэтому мы можем смело идти на строительство собственного производства метанола. Решение было принято год тому назад. Было рассмотрено много компаний, но в конце концов было принято решение, и господином Пресняковым и господином Бикмурзиным было рекомендовано работать с компанией Haldor Topsoe. Не только учитывая предложенную цену и график платежей, но и опыт компании по технологии, по объему выстроенных производств в разных странах, — пояснил Альберт Шигабутдинов.

Азат Бикмурзин: «Собственное производство метанола позволит нам быть более конкурентоспособными на рынке»

— Для нас это очень важный проект, так как производство метанола добавляет еще один компонент. Именно производство метанола, который мы сейчас закупаем у различных компаний, позволит нам быть более конкурентоспособными на рынке. Если сейчас у нас цепочка формальдегид — изобутилен — изопрен — синтетический каучук, то после реализации проекта добавится метанол. Из него мы будем производить формальдегид и так закончим весь цикл по производству синтетического изопренового каучука, — пояснил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Стороны подписали два контракта: на предоставление лицензии и на инжиниринговые услуги по технологии производства метанола. Документы скрепили подписями генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и президент компании Haldor Topsoe Бьярне Стеффен Клаусен. Кроме того, стороны обсудили необходимость заключения еще одного договора: на сопровождение специалистами компании Haldor Topsoe реализации проекта на всех его этапах, до ввода производства в эксплуатацию.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Haldor Topsoe подписали два контракта

Партнерство с прицелом на развитие сотрудничества

— У нас много что есть, что мы можем предложить ГК ТАИФ. Мы надеемся, что этот проект послужит началом нового этапа нашего взаимовыгодного сотрудничества, — подчеркнул во время встречи господин Клаусен.

Нет возражений против дальнейшего развития сотрудничества и со стороны Группы компаний ТАИФ. Холдинг планомерно развивается и наращивает объемы производства, расширяет продуктовую линейку. Подобный подход находит горячую поддержку у руководства республики и лично президента Татарстана Рустама Минниханова. Лидер республики осведомлен о состоявшейся встрече и ее результатах. Более того, посредством Альберта Шигабутдинова поделился с датчанами своими планами:

— В марте запланирован визит нашего президента — Рустама Минниханова в Данию. Лидер Татарстана планирует встретиться с премьер-министром Дании и намерен включить в программу посещения встречу с вами, — сообщил генеральный директор АО «ТАИФ» президенту компании Haldor Topsoe.

— Очень рад, что господин Минниханов собирается с визитом в Данию, и буду счастлив с ним снова встретиться. Мы уже несколько раз встречались, и очень надеюсь, что эта встреча также состоится. Буду рад видеть в нашем головном офисе не только президента Татарстана, но и вас, — отреагировал господин Клаусен.

АО «ТАИФ» и компания Haldor Topsoe намерены развивать сотрудничество

Впрочем, очередная встреча руководства и специалистов АО «ТАИФ» и компании Haldor Topsoe, скорее всего, состоится все же на татарстанской земле. Альберт Шигабутдинов заявил о готовности обсудить с Haldor Topsoe дальнейшие планы по развитию Группы компаний ТАИФ. И делать это удобнее там, где расположены все производства холдинга, — в Татарстане.

Через две недели будет согласован генеральный план будущего производства метанола

Такое обещание дал сразу после подписания контракта на разработку проектной и рабочей документации для проекта строительства производства метанола генеральный директор ОАО «НИИК» (Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза) Олег Костин. С Группой компаний ТАИФ в целом и ПАО «Нижнекамскнефтехим» в частности российская инжиниринговая компания полного цикла работает впервые, но опыт реализации масштабных проектов, в том числе в Татарстане и в партнерстве с Haldor Topsoe, у нее есть.

— Буквально три года назад мы закончили свое очень широкое участие в проекте строительства завода «Аммоний» в Менделеевске. Нам знакомы здесь и строительные компании, и монтажные. Очень приятно после трехлетнего перерыва вернуться сюда, найти хорошую, интересную работу, — поделился господин Костин.

Олег Костин: «Очень приятно вернуться в Татарстан»

— Данный проект будет являться определенным тестом для нас. И в то же время мы с удовольствием готовы показать наши возможности как инжиниринговой компании, особенности в области цифровизации и цифрового проектирования. Не просто 3D-проектирования, поскольку сейчас уже идет речь и о 4D-проектировании, и о 5D, которые заказчику существенно облегчают сам процесс закупки оборудования — размещение заказов, управление строительством, и четко отслеживают все процедуры, связанные с последующей эксплуатацией объекта. Такие производства строятся минимум на 50 лет. И изменения, которые потом потребуется вносить, они намного легче заказчику делаются, если он имеет проект именно как цифровой актив, — сообщил председатель совета директоров ОАО «НИИК» Игорь Есин. Он также присутствовал на подписании, как сам признался, значимого контракта с одним из лидеров российского нефтехимического сектора производства.

Игорь Есин: «Мы с удовольствием готовы показать ГК ТАИФ наши возможности»

— Мы благодарны руководству АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» за то, что позволили нам принять участие в реализации этого проекта. Для нас это очень значимый проект. Мы работаем в области газохимии и проектируем и строим заводы по производству карбамида и метанола. Подобное предприятие — тоже по производству метанола — мы сейчас проектируем в тульской области. На «Щекиноазоте». Считаю, что для «Нижнекамскнефтехима» это, в первую очередь, освоение новой продукции и, что немаловажно для «Нижнекамскнефтехима», сегодня потребляющего более 300 тыс. тонн метанола в год для производства своей продукции, строительство этого производства позволит предприятию избавиться от зависимости от колебаний цен на покупное сырье. Это экономическая эффективность и безопасность. Это важно, — поддержал коллегу Олег Костин.

Специалисты нижегородского института уже активно включились в работу. Генеральный директор ОАО «НИИК» коротко описал, что предстоит сделать:

Олег Костин: «В течение ближайших двух недель будет согласован генеральный план производства»

— Мы начинаем предварительную проработку. В течение ближайших двух недель мы должны согласовать генеральный план производства, выдать задание на изыскания, чтобы началась подготовка площадки. В конце марта мы должны выдать опросные листы на оборудование и подготовить пакет документации для выбора строительного подрядчика, и в конце лета мы готовим документацию в Главгосэкспертизу. В ноябре месяце мы должны получить разрешение на строительство, и общий срок выполнения наших обязательств завершается в середине 2020 года, когда мы подготовим полностью всю рабочую документацию. Кроме того, в рамках этого контракта мы будем осуществлять полный авторский надзор во всех частях: строительстве, технологии, монтаже оборудования, водоснабжении, энергоснабжении, строительстве административных и складских помещений, будем оказывать заказчику помощь при выборе и заказе всего оборудования.

Площадка под будущее производство уже определена, рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. Она разместится в первой промышленной зоне, где уже в конце января — начале февраля начнется демонтаж устаревшего оборудования.

— Сроки очень плотные, жесткие. Практически к первому апреля мы планируем получить опросные листы на оборудование и основные физические объемы будущего производства от ОАО «НИИК» и приступить к закупке оборудования и выбору строительного подрядчика. Соответственно, летом уже определенные подготовительные работы произвести на площадке. В сентябре планируем завершить проектную документацию и выйти на экспертизу, плотно приступить к фазе разработки рабочей документации. Соответственно, общий срок реализации мы для себя ставим очень сжатый. Работать предстоит в плотной кооперации с партнерами.

Азат Бикмурзин: «Общий срок реализации мы для себя ставим очень сжатый»

Общая стоимость реализации проекта пока не разглашается. Но ясно, что производство, даже с учетом того, что метанол будет производиться исключительно для собственных нужд предприятия, обещает быть более чем просто выгодным.

Арсений Фавстрицкий, фото Рината Назметдинова