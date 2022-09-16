Студенты-видеоблогеры побывали на нижнекамском предприятии СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Предприятие СИБУРа в Нижнекамске распахнуло двери для учащихся КНН им. Н.В. Лемаева и НХТИ. Студенты-видеоблогеры своими глазами увидели площадку демонтажа производства окиси этилена, законсервированного в 2016 году из-за устаревшей технологии. Вместе с ними на территории «Нижнекамскнефтехима» побывали журналисты.



Демонтаж производства окиси этилена начался в мае 2022 года. Металлические и бетонные конструкции рабочие разбирали так, чтобы не повредить расположенные рядом эстакады и межцеховые коммуникации. Всего на площадке задействованы более 40 человек и 17 единиц строительной техники. Работы планируют завершить к 2 ноября.



— За четыре месяца было демонтировано 2,5 тыс. тонн кубометров фундамента. Вывезено порядка 4,8 тыс. тон металлолома, произведен демонтаж 7,5 тыс.м3 строительного объема зданий, 59 километров кабельных изделий. Металлолом вывозим в цех «Нижнекамскнефтехима», а оттуда — напрямую покупателям, — отметил руководитель проекта Ильназ Сибгатуллин.



Параллельно с демонтажем оборудования идет подготовка к строительству современного, единственного в России производства гексена. Целевая мощность проекта — 50 тыс. тонн продукта в год. Ввод в эксплуатацию — вторая половина 2024 года.



Разработка собственной технологии производства гексена велась силами RND-центров СИБУРа — НИОСТ и Полилаб. Пилотирование на лабораторном оборудовании прошло успешно.



Строительство производства гексена планируется начать в 4-м квартале 2022 года. В текущей геополитической обстановке, более 80% оборудования будет российского производства.



— СИБУР традиционно для себя развивает весь возможный потенциал машиностроения и производство материалов в России. Гексен — не исключение. Мы максимально ориентировались на производство оборудования на территории РФ. Часть будем закупать у дружественных стран — Китай, Турция, но это менее 20%, — подчеркнул Никита Самохин, руководитель по материально-техническому обеспечению и логистике проекта «Производство гексена».

Студенты поинтересовались, кто сможет трудоустроиться на новое производство. Нефтехимики заверили, что при наборе персонала будут отдавать приоритет местным жителям, реализовать себя смогут и молодые специалисты.



— Считаю очень правильным демонтаж устаревших установок. Новое производство будет занимать меньше места, будет намного экологичнее. Для нашего города — это очень важно, — заключил Рустем Салахутдинов, председатель союза студентов и аспирантов НХТИ.

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