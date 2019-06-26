«Наконец-то нас перестанут хаять за самый неуютный стадион в стране»

Началась долгожданная реконструкция футбольной арены в Нижнекамске

Нижнекамский «Нефтехимик», триумфально завершивший сезон в ПФЛ и отправившийся на повышение в ФНЛ, совсем скоро будет принимать своих соперников на обновленном стадионе. Долгожданная реконструкция началась усилиями ПАО «Нижнекамскнефтехим» на днях, и продлится она всего несколько месяцев — возможно, уже в этом календарном году жители Нижнекамска увидят свой футбольный клуб в привычном месте, но уже в других, более комфортных условиях. От чего будет зависеть скорость реконструкции, что планируется улучшить на стадионе и где будет играть «Нефтехимик», пока идут работы, — в материале «Реального времени».

«Мы на этом стадионе обыгрывали «Зенит»

— Нашему клубу уже 30 лет, и все матчи мы играем только здесь, — рассказывает советник президента футбольного клуба «Нефтехимик» Наиль Гизатуллин.

За это время многое на стадионе в Нижнекамске, который официально вмещает чуть больше 3 000 зрителей, действительно устарело физически и морально. Правда, в 2 000 году комплекс, введенный в эксплуатацию в 1978-м, пережил настоящую модернизацию. В тот год «Нефтехимик» вышел в первую лигу.

— Это бывший спорткомплекс, — продолжает Гизатуллин. — В то время (в 60—70-е, — прим. ред.) город только начинал строиться. Можно сказать, что объекты спортивной инфраструктуры были на втором плане, тем не менее получился хороший стадион, на котором можно было играть в футбол на первенство республики. Но не более.

В 90-е годы, когда клуб добился участия в Профессиональной футбольной лиге, стадиону стали уделять больше внимания — здесь появились небольшие трибуны. Затем в соответствии с требованиями ПФЛ появились и места иного качества — с пластиковыми сиденьями с подогревом.

— Какой самый памятный матч был сыгран на этом стадионе?

— Наверное, игра с московским «Спартаком» в 1993 году на стадии 1/16 финала Кубка России, — рассказывает советник президента клуба. — Тогда приезжали спартаковские легенды: Романцев, Карпин, Черенков. В воротах стоял Станислав Черчесов, нынешний главный тренер сборной России. Он тогда отбил пенальти, который исполнял нападающий «Нефтехимика». Хотя, думаю, он просто упал в тот угол, куда пробил наш футболист Марс Саитов.

Фото fcnh.ru

«Нашему клубу уже 30 лет, и все матчи мы играем только здесь», — рассказывает Наиль Гизатуллин

К приезду «Спартака» трибуны буквально «подняли». Поставили лавочки, что позволило стадиону вместить 10 тысяч зрителей. Тогда игру смотрели даже с окрестных девятиэтажек — с балконов и крыш. А когда мы начали играть в первом дивизионе, были памятные матчи с «Зенитом», калининградской «Балтикой», «Ростовом», «Торпедо», да и казанский «Рубин» сюда приезжал. Кстати, мы на этом стадионе обыгрывали «Зенит». Вообще, много хороших матчей здесь было, и не только официальных. На товарищеские игры приезжали многие действующие футболисты сборной СССР: Хусаинов, Шестернев, Нетто, Кавазашвили и другие.



Что будет после реконструкции?

По сути, старый стадион, вместе со всеми теми матчами, уходит в историю. Старые трибуны снесены «под корень» — совсем скоро появятся новые. Однако вместимость спорткомплекса останется на том же уровне — от трех до четырех тысяч зрителей. Торцевые трибуны пододвинутся ближе к кромке поля. Появится фан-зона, автостоянка, игровые площадки. Руководство клуба обещает обязательно улучшить сервис на матчах, добавить развлечений и удобств, чтобы зрителям было максимально комфортно. И, что немаловажно, по всему периметру поля появятся «козырьки», которые спасут в случае дождя и сильного ветра.

— Что касается поля, то, естественно, мы меняем покрытие на искусственное, — поясняет Гизатуллин. — Будет ревизия подогрева, будет ревизия полива и появится газон самого последнего поколения. Мы хотим, чтобы это была хорошая крошка, чтобы она не пахла и чтобы футболистам было приятно на ней играть. Естественно, поменяется табло, улучшится свет. Планируем, что появятся лампы в 1 200 люкс, так что телевизионная картинка с матчей обязательно станет лучше.

Пока это то, что можно «выжать» из этого спорткомплекса. Кстати, нынешняя инфраструктура стадиона еще позволяет принимать матчи уровня ФНЛ. Но, поскольку в перспективе строительство нового стадиона с академией и хорошими полями рядом, пока что было принято решение о реконструкции. В каком месте появится новый стадион, пока еще определяется. Конечно же, хотелось бы, чтобы это был центр города.

Фото ntr-24.ru

У нас нет от ФНЛ никаких замечаний по организации клуба, но про стадион приходилось слышать всякое. Теперь подтянем свой авторитет, который поднимется и в глазах РФС

— Какие чувства испытываете, когда видите, как сносят легендарный уже стадион?

— Первое чувство было такое: наконец-то будет реконструкция, наконец-то нас перестанут хаять за самый неуютный стадион в стране! Это радует, что мы, имея такой хороший клуб и такую инфраструктуру, занялись и стадионом. У нас нет от ФНЛ никаких замечаний по организации клуба, но про стадион приходилось слышать всякое. Теперь подтянем свой авторитет, который поднимется и в глазах РФС.

С другой стороны, я выходил здесь на поле, еще будучи игроком. Когда в 1990 году вышли в Профессиональную футбольную лигу, ухаживали за этим стадионом как могли. В то время не было такого количества спецтехники — все делали вручную, с душой, с любовью. Практику, конечно, получили большую.

Напомню, что на этом стадионе мы пять раз выигрывали зону «Урал — Поволжье», четыре раза выходили в ФНЛ. Сейчас выходим туда в пятый раз, и нужно там закрепиться, и ставить задачи все выше. Но для этого надо еще много работать, нужно подтягивать общую инфраструктуру клуба. И, конечно, нужен новый стадион. Будет он — будут новые задачи.



«Нефтехимик» начнет сезон в Казани

Любопытная деталь: сайт нижнекамского клуба сообщает, что рекорд посещаемости на этом стадионе был установлен 26 октября 2015 года на матче зоны «Урал — Поволжье» во втором дивизионе (ныне ПФЛ). По информации источника, на игру «Нефтехимика» с нижегородской «Волгой» пришли 15 470 зрителей. Если это так, то за той встречей наблюдал каждый пятнадцатый житель города (население Нижнекамска в 2015 году составляло 235 тысяч человек).

Однако главный вопрос, который задают сейчас все нижнекамские футбольные фаны и болельщики: «Где команда будет играть домашние матчи в первенстве ФНЛ, пока стадион в Нижнекамске на реконструкции?»

Фото fcnh.ru

Задача перед строителями поставлена одна — выполнить работы в кратчайшие сроки, чтобы уже к концу сезона команда смогла здесь играть. Так что планируем, что к середине ноября «Нефтехимик» точно вернется сюда

— Мы планируем играть в Казани, потому что это уже проверенный способ, — отвечает Гизатуллин. — В финансовом плане мы много не проиграем. Единственное, что неудобно будет нашим болельщикам. Но в любом случае начнем в Казани.

Может быть, пару матчей придется провести в Набережных Челнах, но это ненадолго, так как уже через три-четыре месяца планируем вернуться в Нижнекамск и увидеть команду на обновленном, реконструированном стадионе. Думаю, он всеми будет оценен по достоинству. Задача перед строителями поставлена одна — выполнить работы в кратчайшие сроки, чтобы уже к концу сезона команда смогла здесь играть. Так что планируем, что к середине ноября «Нефтехимик» точно вернется сюда.

— Вход на стадион после реконструкции будет платным?

— Думаю, чисто символическую плату брать будет не стыдно. Зрелищный футбол бесплатно, может быть, даже неинтересно будет смотреть. Степень комфорта будет на уровне.

— Что можно сказать о суммах, затраченных на реконструкцию?

— В этой ситуации это сейчас не главное. Главное — сделать, чтобы был максимум удобств для болельщиков и команды.