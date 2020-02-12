Сотрудницы «Нижнекамскнефтехима» одержали уверенную победу в зональном этапе конкурса «Женщина года»

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Накануне в Доме народного творчества состоялся зональный этап республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Нижнекамск представили 11 конкурсантов, среди которых были учителя, музыканты, врачи, две сотрудницы «Нижнекамскнефтехима» и даже ветеран Великой Отечественной войны. 95-летняя Екатерина Галанова дебютировала в номинации «Героиня третьего возраста».



Республиканский конкурс проводится при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Цель — выявить и представить обществу женщин, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие республики, в поддержку культуры, духовности, воспитания подрастающего поколения, укрепления института семьи.

Сотрудницы «Нижнекамскнефтехима» с честью представили свое родное предприятие, одержав уверенную победу. В номинации «Моя судьба — моя профессия» (женщина производства) участвовала машинист компрессорных насосных установок завода ДБи УВС Гульнара Гильманова. 12 лет назад она оставила профессию учителя начальных классов и устроилась работать на предприятие, где практически с нуля осваивала нефтехимическую специальность.

Сначала Гульнара Гильманова окончила курсы машиниста насосных установок и перевелась в цех. Вскоре повысила квалификацию, став машинистом компрессорных установок пятого разряда. Гульнара — мать четверых детей. Старшие сыновья тоже работают на производстве, а младшая дочь — студентка политехнического колледжа.

В номинации «Женщина — пример года» участвовала не менее заслуженная сотрудница «Нижнекамскнефтехима» — Ольга Ланцова, заведующая хозяйством управления «Энергостанция». Она же командир поискового отряда «Нефтехимик», созданного в 2004 году.

Под ее руководством поисковиками найдено свыше 800 останков солдат, установлено двадцать одно имя, у шестнадцати красноармейцев найдены родственники.

— Свою жизненную цель вижу так — это уважение к прошлому, воспитание патриотического чувства, формирование у молодежи осознания исторического прошлого. Я стараюсь донести эту мысль до бойцов отряда, молодых работников предприятий, школьников и студентов, — рассказывает Ольга Ланцова.

По итогам зонального тура обе сотрудницы «Нижнекамскнефтехима» одержали уверенную победу в своих номинациях.

Партнерский материал