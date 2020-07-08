Семье ветеранов «Нижнекамскнефтехима» вручили медаль «За любовь и верность»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске отметили День семьи, любви и верности. Главное городское мероприятие состоялось в музее Ахсана Фатхутдинова в Красном Ключе. Торжество прошло в камерной обстановке и транслировалось в прямом эфире на местном телеканале. Медали «За любовь и верность» получили пять семей-«долгожителей», которые стали победителями муниципального конкурса «Семья — гордость Нижнекамска».

— Праздник День семьи, любви и верности относительно молодой. Он отмечается в нашей стране с 2008 года, но своими корнями уходит вглубь веков, где так же ценились семейные узы, крепкие отношения. Очень приятно, что с каждым годом праздник расширяет горизонты, — рассказала начальник управления ЗАГС исполнительного комитета НМР Бэлла Махотина.

Победителями муниципального конкурса стала семья ветеранов «Нижнекамскнефтехима» Анатолия и Валентины Гребешковых. Супруги вместе уже 53 года, воспитали двоих детей, которые также связали свою судьбу с нефтехимическим гигантом. Общий трудовой стаж династии составляет 326 лет.



Свадьбу супруги сыграли в городе Чапаевске Куйбышевской области. В Нижнекамск приехали в 70-е годы. Анатолий Гребешков утроился мастером одного из цехов электроснабжения 2-й промышленной зоны «Нижнекамскнефтехима», позже работал начальником цеха. Принимал активное участие в строительстве и пуске важных для работы огромного предприятия объектов, занимался рационализаторской деятельностью.

— Я работал с удовольствием. Мы ежегодно запускали новые объекты, предприятие строилось, мощности увеличивались. В семье в первую очередь должен быть мир, дружеское отношение друг к другу. Даже спустя годы мы смогли сохранить огонек в душе, — поделился рецептом семейного счастья глава семейства Анатолий Гребешков.

Его жена, Валентина Гребешкова, трудовую карьеру начинала на химкомбинате инженером-энергетиком, потом работала в «Нижнекамских электросетях». Сейчас супруги помогают воспитывать пятерых внуков и одну правнучку. В свободное время семья регулярно собирается за большим столом, выезжает на дачу, за грибами или на рыбалку.

Медаль «За любовь и верность» Гребешковым вручил заместитель руководителя исполнительного комитета НМР Ильнар Бадретдинов.

— Хочется поклониться вам, вы — образец, вы — эталон, люди на которых надо равняться. Семья — самое дорогое, что есть на свете. Всех с праздником! — обратился к собравшимся Бадретдинов.

