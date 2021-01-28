Руслан Шигабутдинов: «Мы глобальная компания и государство на нас рассчитывает»

«Нижнекамскнефтехим» принял улучшенный коллективный договор на 3 года

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

НКНХ первым среди нефтехимических предприятий РТ принял социально значимый документ на 2021—2023 годы — коллективный договор. Это главный инструмент регулирования отношений между трудовым коллективом и руководством компании. В 2020-м несмотря на мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, компания выполнила все социальные обязательства перед многотысячным коллективом. Какие льготы и гарантии закреплены в новом коллективном договоре на ближайшие 3 года — в репортаже корреспондента «Реального времени».

Право на социальные гарантии

Подвести итоги выполнения коллективного договора на 2018—2020 годы и принять новый пришли 112 делегатов, первые лица Группы ТАИФ, входящего в его состав «Нижнекамскнефтехима» и города.

Первым с докладом выступил глава компании Айрат Сафин. По его словам, несмотря на экономические и геополитические сложности как в стране, так и за рубежом, «Нижнекамскнефтехим» в полном объеме выполнил взятые на себя социальные обязательства, обозначенные в документе.

— Общая сумма расходов на персонал за 2018—2020 годы составила более 34,5 млрд рублей, в том числе фонд оплаты труда с прочими социальными выплатами — более 29 млрд рублей. Зарплата проводилась своевременно и в полном объеме, как и все виды доплат и надбавок к основной заработной плате, — подчеркнул Сафин.

Первым с докладом выступил глава компании Айрат Сафин. По его словам, «Нижнекамскнефтехим» в полном объеме выполнил взятые на себя социальные обязательства, обозначенные в документе

В 2020-м заработная плата увеличилась на 19% по сравнению с 2018 годом. Работники, занятые на производстве с вредными или опасными условиями труда, были обеспечены необходимой обувью, одеждой и специальными средствами. Всего на эти цели выделено 574,3 млн рублей.

— В связи с начавшейся пандемией коронавируса были дополнительно реализованы мероприятия по обеспечению защиты и борьбе с COVID на сумму 79,8 млн рублей. В рамках соглашения по охране труда выполнено 111 мероприятий, затраты на их реализацию составили 50,1 млн рублей, — отметил глава компании.

Сафин подчеркнул, что за три прошедших года на обследование и лечение работников было направлено 574,4 млн рублей, на проведение медицинских осмотров — 142,1 млн рублей. В поликлинике №1 был проведен капитальный ремонт здания, приобретено медицинское оборудование, закуплены два автомобиля скорой помощи. Общая сумма расходов на ремонт и комплектацию составила более 238 млн рублей.

В санаторий-профилакторий «Корабельная роща» предоставлено 5 434 путевки. В оздоровительном лагере «Юность» и спортивном лагере «Олимпиец» отдохнули 3 647 детей. Дополнительно в 2020 году была введена льгота по компенсации стоимости аренды жилья иногородним специалистам, которые трудоустроились на предприятие. Сумма расходов по программам за 2018—2020 годы составила 336,4 млн рублей.

Доставка работников на работу и обратно домой велась по 10 специальным маршрутам. Расходы ну перевозку составили 949,2 млн рублей без НДС.

Общая сумма расходов на персонал за 2018—2020 годы составила более 34,5 млрд рублей

«Впереди — реализация масштабных инвестиционных проектов»

Работникам были предоставлены выплаты: по случаю рождения ребенка; в связи с юбилейной датой работника; в связи с первым бракосочетанием работника; родителю ребенка — инвалида до 18 лет; материальная помощь и оплата ритуальных услуг; единовременное пособие при увольнении на пенсию. Общая сумма таких социальных выплат составила — 364,2 млн рублей.

Не забывают нефтехимики о своих ветеранах. В 2020 году после проведения капитального ремонта был открыт новый офис Совета ветеранов войны и труда. Ветераны предприятия получают ежемесячные доплаты к пенсиям, выплаты к праздничным датам: Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню пожилых людей, к юбилейным датам. Выделяются путевки в «Корабельную рощу».

Расходы на обучение и повышение профессионального мастерства за прошедшие 3 года составили 123,2 млн рублей. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа была профинансирована на сумму 306,8 млн рублей. Более 600 молодых работников получили беспроцентную ссуду. Нефтехимикам, вернувшимся после армии, выплачиваются «подъемные». За 2018—2020 годы размер выплат составил 2,2 млн рублей.

Завершая выступление, Айрат Сафин выразил уверенность, что «Нижнекамскнефтехим» справится с любыми вызовами времени.

— Впереди — реализация масштабных инвестиционных проектов, освоение новых рынков нефтехимической продукции. Я уверен, что, благодаря слаженной работе трудового коллектива, его компетентности и профессионализму, мы выполним все поставленные перед собой планы. Совместные усилия позволят улучшить экономические показатели деятельности нашего предприятия и сохранить высокий уровень социальных гарантий, — заключил он.

«Это уверенность в завтрашнем дне для тысячи нижнекамцев»

О вкладе компании в развитие города на конференции говорил мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Он подчеркнул, что в эти непростые времена взаимодействие власти, общества и бизнеса приобретает особую ценность.

— Заключение коллективного договора — это стратегически важное событие не только для компании «Нижнекамскнефтехим», но и для города в целом. Договор, который вы принимаете на следующие 3 года, направлен на сохранение гарантий и льгот сотрудников НКНХ, а значит и их семьям. А это уверенность в завтрашнем дне для тысячи нижнекамцев — это еще раз подчеркивает, что ГК ТАИФ и наше градообразующее предприятие «Нижнекамскнефтехим» всегда уделяли и уделяют особое внимание социальной политике компании с ее экономическими и производственными целями и задачами, — сказал мэр.

Метшин высоко оценил заботу компании о людях в период пандемии. В новый коллективный договор включены программы, связанные с защитой персонала от новой коронавирусной инфекции.

О вкладе компании в развитие города на конференции говорил мэр Нижнекамска Айдар Метшин

— Опыт 2020 показал насколько важно сохранить трудовой коллектив и не допустить проникновения коронавируса, тем самым обеспечив стабильную работу предприятия. Прошлый год был для всех настоящим испытанием, но при всех его сложностях прошедший год можно назвать годом реализованных масштабных проектов, существенный вклад в реализацию которых внес «Нижнекамскнефтехим». Мы еще раз оценили значимость единения, сплоченность и взаимоподдержку. Сегодня я хочу от лица всех нижнекамцев и себя лично поблагодарить компанию, которая оказала помощь в условиях пандемии, — подчеркнул он.

Градоначальник напомнил, что нефтехимики первыми приняли врачей, работающих в красной зоне, в оздоровительном лагере «Юность». На протяжении всего года поддерживали медучреждения, оказывали помощь в приобретении медоборудования, средств индивидуальной защиты.

— В 2020-м компания «Нижнекамскнефтехим» не только сохранила, но и увеличила объем финансирования программ по поддержке спорта. Обновленный компанией футбольный стадион «Нефтехимик» и ранее реконструированные футбольные базы являются одними из лучших Футбольной национальной лиги нашей страны. На новый уровень вышло взаимодействие НКНХ с подшефными образовательными учреждениями города, — уверено заявил Айдар Метшин.

Упомянул мэр город об улучшении экологического фона в регионе. По его словам, власть всегда акцентирует внимание на соблюдении баланса между развитием экономики, экологической и промышленной безопасности.

В коллективном договоре «Нижнекамскнефтехима» — десятки пунктов, гарантирующих работнику получение различных социальных льгот и гарантий

— Жители города положительно оценивают те тенденции, которые наметились в области экологической политики компании, в частности в реализации проекта реконструкции биологически-очистных сооружений, строительства нового химзагрязненного коллектора, а также остановки производства эфиров С6. В то же время мы осознаем, что производство нашего промышленного гиганта эксплуатируется больше 50 лет и является объектами повышенной опасности, требующими постоянного внимания с целью недопущения инцидентов, которые могут иметь серьезные техногенные последствия, — добавил он.

Завершая выступление, мэр сообщил, что 2021 год станет для Нижнекамска юбилейным. Городу исполняется 55 лет. Метшин поблагодарил трудовой коллектив нефтехимиков и пожелал новых побед.

«В условиях пандемии пришлось выложиться значительно больше»

В коллективном договоре «Нижнекамскнефтехима» — десятки пунктов, гарантирующих работнику получение различных социальных льгот и гарантий. Каждый из 15 тысяч человек, трудящихся на предприятии, в течение года в той или иной степени воспользовался преимуществами этого документа.

Генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов подчеркнул, что все условия коллективного договора были выполнены несмотря на финансовые трудности.

— Случилась пандемия, она очень сильно оказала влияние на наши предприятия — и не только на трудовой коллектив, но и на экономическую составляющую. Весь мир замер на вдохе, и мы, возможно, первыми с вами почувствовала сердцебиение мировой экономики.

2020 год закончился, подводятся результаты и они не очень близки к плану, сделанному в начале года. Но особо хочется отметить, что все соцвопросы НКНХ были закрыты полностью. Более того, в условиях пандемии пришлось выложиться значительно больше, и я не о финансовых затратах, а о вас, людях, руководителях, — обратился к залу Руслан Шигабутдинов.

Генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов подчеркнул, что все условия коллективного договора были выполнены

Он подчеркнул, что нефтехимический гигант не прекращал свою работу, достойно прошел все испытания, получив высокую оценку Рустама Минниханова.

— Президент посещал предприятия в самый трудный период. Я думаю, все выполненные нами мероприятия вселили в него надежду, что Татарстан сможет пройти все эти испытания, а промышленные предприятия — основа экономики РТ. В нашей с вами жизни, наверное, три самых важных документа: коллективный договор, трудовой и должностная инструкция. У меня большая просьба от лица совета директоров и акционеров, не забывать про обязательства. И про вопросы промбезопасности и личной ответственности. Мы с вами как в большой подводной лодке — либо все победим, либо все потеряемся в безграничном океане проблем, а их много, так как мы глобальная компания, и государство на нас рассчитывает, оно уверено, что мы сможем все преодолеть, — заключил Руслан Шигабутдинов.

Принят улучшенный коллективный договор

О социальной поддержке работников НКНХ со стороны профсоюзной организации рассказал председатель профкома НКНХ Фанис Муртазин. К слову, объединенная профсоюзная организация «Нижнекамскнефтехима» является «одной из крупнейших профорганизаций в Татарстане и самой многочисленной в отраслевом профсоюзном движении России. Она же является лучшей в Татарстане.



О социальной поддержке работников НКНХ со стороны профсоюзной организации рассказал председатель профкома НКНХ Фанис Муртазин

По словам Муртазина, в приоритете молодежная политика, 40 процентов работников НКНХ — молодые люди до 35 лет. Молодежь достойно представляет «Нижнекамскнефтехим» на спортивных соревнованиях и творческих мероприятиях.

Ежегодно в республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман» команда нефтехимиков показывает высокий уровень мастерства, таланта и творчества и является его многократным победителем.

В компании реализованы такие проекты, как «Молодежь — за здоровый образ жизни», «Будущее начинается сегодня», «Мы вместе». Ежегодно проводятся туристические слеты; военно-технические эстафеты; военно-полевые сборы клуба «Наследие»; акции «Свеча Памяти», «Георгиевская лента», игры КВН, творческие фестивали и многое другое.

Кроме этого, в 2018 году «Нижнекамскнефтехим» признан победителем конкурса на лучшую работу с молодыми специалистами среди промышленных предприятий Республики. Нефтехимики принимают активное участие в различных спартакиадах, кроссе наций, лыжне России и во многих городских и республиканских соревнованиях. Ежегодно проводится более 150 спортивно-массовых мероприятий, с охватом более 7 000 нефтехимиков и членов их семей.

— 7 сентября в торжественной обстановке после реконструкции открылись два футбольных стадиона — это манеж Детской спортивной школы «Чулман Арена» и центральный стадион «Нефтехимик». Также важно отметить — 25 июня 2020 года прошло торжественное открытие трех социальных объектов: стрелкового тира, военно-патриотического клуба «Нефтехимик» с расположенным в нем музеем Боевой славы и нового офиса Совета ветеранов войны и труда, — подчеркнул Фанис Муртазин.



В год праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрация и профсоюзный комитет провели активную подготовку и проведение юбилейного мероприятия. На сегодняшний день в Совете ветеранов войны и труда состоят на учете три участника боевых действий и 91 ветеран трудового фронта. Ветеранское движение, а численность его превышает 10,5 тысячи человек, — ветераны труда, участники Великой Отечественной войны и трудового фронта получили возможность вести свою деятельность в новом просторном и оборудованным всем необходимом офисе.

— Отчитываясь о выполнении коллективного договора, нельзя не сказать о том, с чем столкнулся в начале 2020 года каждый из нас. В условиях пандемии «Нижнекамскнефтехим», являясь социально ориентированным предприятием, продолжает делать все необходимое для сохранения жизни и здоровья трудового коллектива. Ведется большая работа по сдерживанию и нераспространению коронавирусной инфекции, организуется поддержка социально-значимым объектам города, — сказал Фанис Муртизин.

В самом начале пандемии в компании был сформирован оперативный штаб, организован call-центр. По телефонам горячей линии работники, члены их семей, а также ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта обращаются с вопросами, связанными с медицинским обслуживанием, с организацией помощи в доставке продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости и многим другим.

Адресную социальную поддержку из фонда профсоюза в виде продуктовых наборов получили более 750 ветеранов, состоящих на учете в Совете ветеранов войны и труда. А также многодетные семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. И эта работа продолжается.

В период пандемии на профилактику по борьбе с коронавирусной инфекцией и в целях поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, инвалидов труда и многодетных семей из фонда профсоюзного бюджета было выделено 918 тыс. рублей. В целом за отчетный период из фонда профсоюзного бюджета на мероприятия социальной направленности было направлено 224 млн рублей. На культурно-воспитательную работу и проведение культурно-массовых мероприятий — 63 млн.

На спортивно-массовые мероприятия — 20 млн. На финансирование оздоровительных учреждений — 3 млн, на санаторно-курортное лечение и отдых — 74 млн 740 тысяч рублей, на материальную и благотворительную помощь — 30 млн 934 тысячи рублей.

«Вы сумели сохранить коллектив и обеспечить стабильную работу»

Роль и значимость коллективного договора, принимаемого в «Нижнекамскнефтехиме», отметила и председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева:

— Вы сумели сохранить коллектив и обеспечить стабильную работу и не отказались от выполнения коллективного договора. Работникам предоставляется огромный пакет соцгарантий. Было много сделано по обеспечению сотрудников достойной заработной платой, уделялось огромное внимание вопросам охраны труда, безопасности производств, сохранению рабочих мест, повышению уровня жизни всех работников предприятия. И практика показала, что именно социальное партнерство, базирующееся на соблюдении взаимного доверия, уважения, помогает удерживать высокую планку как в производстве, так и в социальной сфере, — подчеркнула она.

Роль и значимость коллективного договора, принимаемого в «Нижнекамскнефтехиме», отметила и председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

Кузьмичева поблагодарила «Нижнекамскнефтехим» за организацию волонтерского движения, помощь ветеранам и медицинскому персоналу.

Завершилась конференция трудового коллектива подписанием коллективного договора сроком на 3 года. О том, какие пункты включены в новый коллективный договор, за трибуной рассказала заместитель гендиректора НКНХ по экономике и финансам Алла Евстафьева. Делегаты и члены президиума комиссии проголосовали за них единогласно.

Таким образом, нефтехимический гигант сохранил для персонала все льготы, подтвердив статус предприятия с высокой социальной ответственностью. Коллективный договор на 2021—2023 годы своими подписями скрепили генеральный директор компании Айрат Сафин и председатель профсоюзного комитета НКНХ Фанис Муртазин. Далее состоялась церемония награждения дипломами и почетными грамотами отличившихся работников предприятия.

После окончания трудовой конференции генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в новом колдоговоре будет усилено внимание к состоянию здоровья работников. Пандемия еще раз показала, что главный ресурс предприятия — люди.

Айрат Сафин, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в новом колдоговоре будет усилено внимание к состоянию здоровья работников.

— Я рад, что коллективный договор с 2018 на 2020 годы выполнен в полном объеме, это вселяет уверенность в дальнейшем продолжении трудовых отношений и в наших работниках, дает уверенность в завтрашнем дне. Наше предприятие выполняет обязательства не только по заработной плате, но и по социальной защите — сейчас это немаловажная вещь. Экономика в прошлом году была не самая удачная для нашего предприятия, но вызовы, которые были, особенно пандемия, когда мы стали обращать внимание на здоровье сотрудников, помогли сделать дополнительные акценты, чтобы мы могли защитить свой персонал. И не только защитить, делать профилактику, вкладывать определенные деньги в их защиту, лечение, вакцинацию — все это мы предусмотрели в коллективном договоре, — заключил он.

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