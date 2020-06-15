«Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» предлагают лучшие в отрасли социальные гарантии

Татреском Росхимпрофсоюза отметил коллективные договоры предприятий Группы ТАИФ

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Победа «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» в отраслевом конкурсе на лучший коллективный договор стала результатом многолетней социальной работы компаний. Татреском Росхимпрофсоюза выделил оба завода среди 16 других производств химической промышленности, назвав лучшей их деятельность в обеспечении социальных прав и гарантий работников по итогам 2019 года. Как предприятиям Группы ТАИФ удалось достигнуть высоких результатов — подробнее в нашем материале.

В интересах человека труда

Социально ориентированные компании прописывают достойную зарплату и лучшие условия труда в коллективном договоре, чтобы гарантировать каждому работнику соблюдение его социальных прав и интересов. Документ является главным инструментом в регулировании социально-трудовых отношений в организации.

В прошлом году на химпредприятиях республики заключили пять коллективных договоров в АО «Аммоний», АО «ТАИФ-НК», ОАО «Казанский завод СК», ООО «НПП «Тасма», АО ХК «Татнефтепродукт». Кроме того пролонгировали 12 ранее заключенных коллективных договоров, в том числе в «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме». Представителем трудового коллектива выступает, как правило, профсоюзная организация. Постоянно действующие комиссии на предприятиях следят за соблюдением обязательств соглашения.

Постоянно действующие комиссии на предприятиях следят за соблюдением обязательств соглашения. Фото: Максим Платонов

Татреском Российского профсоюза работников химической промышленности ежегодно проводит республиканский отраслевой конкурс «Лучший коллективный договор». По итогам 2019 года победителями конкурса в группе предприятий производственной сферы стали коллективные договоры ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «Аммоний». Победителем конкурса в группе предприятий непроизводственной сферы стал АО «Нефтехимпроект», дипломант конкурса — АО «Татхимфармпрепараты». Все вышеназванные компании получили дипломы и денежные выплаты.

— Коллективный договор приобрел свою значимость в 90-е годы. Конечно, их заключали и раньше, но тогда прописывали минимальные права и гарантии. Сейчас же чем больше дополнительных льгот добьется профсоюзный комитет и внесет в коллективный договор, тем лучше для работников. Традиционно сильные предприятия — «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». То один, то другой побеждают, причем становятся лучшими и по республике — Федерация профсоюзов раз в два года проводит аналогичный конкурс среди всех предприятий. В этом году получилось так, что показатели отличались сотой долей баллов, поэтому не стали выделять кого-то одного, а просто определили, что вот эти предприятия — победители в производственной сфере, а другие — в непроизводственной, — рассказал председатель Татрескома Росхимпрофсоюза Алексей Ильин.

Жюри конкурса отметило работу предприятий победителей по улучшению коллективных договоров, особенно разделов «Социально-экономическая защита» и «Работа с молодежью» (ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Аммоний»). Также выделили работу НКНХ по финансированию культурных и спортивных мероприятий (за счет 0,3% от ФОТ согласно коллективному договору). Коллективный договор КОСа также поставили в пример в связи с тем, что все социальные выплаты на предприятии привязаны к МРОТ, соответственно с повышением минимального размера оплаты труда растет и финансовая поддержка заводчан.

— Даже если будет инфляция, работники не пострадают. В 2019 году у «Казаньоргсинтеза» были очень большие выплаты, получилось 175 тыс. руб. на одного сотрудника, а в позапрошлом году было даже больше. Но это зависит, например, от количества детей, которые родились у работников, количества юбиляров, в общем, эта цифра меняется в зависимости от параметров. На заводе проводят дополнительные мероприятия по охране труда, каждый год улучшают условия работы. Порядка 30 видов разных выплат, доставка на работу, большая работа по оздоровлению коллектива — можно перечислять еще много. У «Нижнекамскнефтехима» свои особенности коллективного договора: дополнительно перечисляют деньги на культурно-массовые мероприятия, на спорт и оздоровление. Поэтому у них большое развитие в данных направлениях. «Аммоний» — наше новое молодое предприятие, несмотря на определенные моменты, тоже не отстает от крупных предприятий. Среди участников конкурса уже растут здоровая конкуренция и амбиции. Председатели первичных профсоюзных организаций делятся опытом в отношении новых льгот и гарантий, включенных в коллективные договоры и предлагают и у себя внести дополнительные пункты, — привел пример Алексей Ильин.

В 2019 году у «Казаньоргсинтеза» были очень большие выплаты, получилось 175 тыс. руб. на одного сотрудника. Фото: Максим Платонов.

Рост зарплаты и обучение новым специальностям

В 2019 году татарстанскими химическими и нефтехимическими предприятиями произведено товарной продукции на 326 млрд рублей. В «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме» продолжается реализация крупных проектов по строительству и наращиванию производств.

Работники профсоюзных организаций ежемесячно собирают и анализируют информацию о средней зарплате на предприятиях, дважды в год — о минимальной зарплате. Комиссии контролируют своевременность выплат и перечислений страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС. За прошлый год доходы татарстанских химиков выросли на 12,7%, по данным Росхимпрофсоюза. На крупных предприятиях средняя зарплата составила — 54 412 рублей, по всей отрасли — 53 808 рублей. Рост зарплаты выше индекса потребительских цен (105,5%) зафиксировали на большинстве предприятий. Оплат ниже прожиточного минимума нет ни на одном. Кроме того, в отрасли сократилось до 87 человек число работников, получающих оплату труда ниже минимального потребительского бюджета (15 693 руб. на 2019 г.).

Примечательно, что доходы некоторых химиков продолжают расти. Так, «Нижнекамскнефтехим» в феврале этого года вновь поднял зарплату своим сотрудникам от 5% до 15%. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и спад в мировом автопроме, повлиявший на котировки натурального и синтетического каучуков, пластиков и пластмасс, рост цен на сырье и энергоресурсы, в компании убеждены, что важно поддерживать высокий уровень жизни работников. В 2019 году зарплата на предприятии выросла на 13% с сохранением всех видов надбавок, доплат, премий и иных стимулирующих выплат.



Для обеспечения занятости в коллективные договоры включили обязательства по подготовке и переподготовке работников. В прошлом году обучение прошли 22 856 сотрудников: из них 1106 человек получили вторую и третью специальности, 13 044 повысили квалификацию и 6 921 прослушали курсы по охране труда. Только в «Нижнекамскнефтехиме» различные виды обучения в прошлом году прошли свыше 12,5 тыс. рабочих, специалистов и руководителей.

В «Нижнекамскнефтехиме» различные виды обучения в 2019 году прошли свыше 12,5 тыс. рабочих, специалистов и руководителей. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Аммоний», «Татнефтепродукт» и еще ряд предприятий регулярно проводят конкурсы профмастерства. В VII Национальном чемпионате WorldSkills молодой сотрудник НКНХ Раиль Абдулин удостоился первого места в финале и золотой медали.

На предприятиях отрасли успешно реализуют Программу улучшения условий и охраны труда, на финансирование мероприятий которой ежегодно выделяется порядка 1,5 млрд рублей. На «Нижнекамскнефтехиме» в рамках Программы предусмотрено дополнительное соглашение, которое заключается непосредственно между администрацией предприятия и профсоюзным комитетом. Документ включает в себя различные направления деятельности в области охраны труда. Если Программа формируется руководством завода, то соглашение составляют по требованиям и пожеланиям работников, которые собирают по всем подразделениям. Это могут быть ремонт санитарно-бытовых помещений или модернизация, реконструкция технологических узлов и агрегатов, то есть сотрудники сами подают идеи о том, что изменить на их рабочих местах. Это отвечает конечной цели соглашения в рамках Программы — улучшению условий труда.

Так, в «Казаньоргсинтезе» в 2019 году выполнили 38 мероприятий на 24,5 млн руб., в «Нижнекамскнефтехиме» — 33 мероприятия на сумму 14,9 млн руб. Большую работу для обеспечения безопасности провели в АО «Кварт» и АО «Татхимфармпрепараты». С 2019 года за счет средств ФСС проводятся оздоровительные мероприятия с предпенсионерами.

Социальные гарантии каждому работнику

В 2019 году на предприятиях отрасли общая сумма социальных выплат, льгот, компенсаций по коллективным договорам, затрат на улучшение условий труда составила 3,52 млрд рублей. Все обязательства выполнялись сторонами, работодатели своевременно платили во внебюджетные страховые фонды, выделяли средства на организацию детского отдыха. В коллективные договоры включены обязательства работодателя своевременно отчислять страховые взносы в ПФР. Кроме того, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО ХК «Татнефтепродукт», АО «Химзавод им. Карпова», АО «Нефтехимпроект» несколько лет сотрудничают с негосударственными пенсионными фондами, чтобы обеспечить своих работников дополнительными выплатами.

Профсоюзные организации ряда предприятий сумели закрепить в коллективных договорах обязательства работодателя по улучшению жилищных условий работников. Так, «Нижнекамскнефтехим» оплачивает за работников проценты по соципотеке, дополнительной программе жилищного строительства с заключением договора с Банком «Аверс», по договорам купли-продажи квартиры в рассрочку.

Социальный пакет сотрудников включает корпоративные ипотечные программы и программы софинансирования ипотечных государственных программ. Улучшить жилищные условия или купить впервые квартиру может даже молодой специалист. Молодые семьи могут взять ссуду на товары первой необходимости, а при появлении малыша в семье получат материальную помощь.

Сотрудникам «Казаньоргсинтеза» частично возмещают уплаченные проценты по ипотечным договорам Банка «Аверс», кроме того семьи заводчан получают квартиры по соципотеке. При выходе работника на пенсию, увольнении по инвалидности I и II групп, а также в связи со смертью в очередь на квартиру по соципотеке ставят родственника, работающего на заводе. Коллектив может восстановить здоровье в санатории-профилактории предприятия со скидкой в 80%. Матери могут взять свободные дни для отдыха с детьми с 50% оплатой от средней зарплаты. Родители также вправе брать до четырех оплачиваемых дней в месяц для ухода за детьми-инвалидами.

Сотрудникам «Казаньоргсинтеза» частично возмещают проценты по ипотечным договорам Банка «Аверс», кроме того семьи заводчан получают квартиры по соципотеке. Фото: Олег Тихонов

Есть на заводе и различные виды социальных выплат: материальная поддержка по случаю рождения ребенка, единовременная выплата многодетным семьям к 1 сентября, денежная выплата одному из родителей ребенка-инвалида. Так, при появлении малыша в семье работник получает пять минимальных размеров оплаты труда и оплачиваемый краткосрочный отпуск. Пособие по уходу за ребенком выплачивается до трех лет. Выплату в размере одного МРОТ в год получают родители ребенка-инвалида. Если родитель воспитывает ребенка в одиночку, предприятие берет на себя половину платы за детсад. К 50-летию завода женщины, проработавшие не менее 7,5 лет, и мужчины со стажем от 10 лет получили вознаграждение в размере 4-кратного МРОТ. Для сотрудников на личных автомобилях у завода есть 5 охраняемых парковок почти на 2,5 тыс. мест. Работников без машин доставляют на завод вахтовыми автобусами.

Аналогичные условия доставки на работу создали и в «Нижнекамскнефтехиме». Между предприятием и городом курсируют десятки комфортабельных автобусов по 11 специальным маршрутам с интервалом движения в 5 минут. Для улучшения условий труда на заводе реализуют программу по ремонту столовых, раздевалок, душевых и комнат отдыха. Недавно нефтехимики перешли на новую систему обеспечения спецодеждой, спецобувью и средствами защиты.

Недавно нефтехимики перешли на новую систему обеспечения спецодеждой, спецобувью и средствами защиты. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

По договору с ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии» сотрудники НКНХ проходят диагностику и лечение, профилактику профессиональной заболеваемости. На территории НКНХ в поликлинике с современным оборудованием ведут прием врачи по всем направлениям, проводят все виды обследований. Сотрудницы завода на период отпусков по беременности, родам и уходу за ребенком до 1,5 лет бесплатно получают лечебно-профилактическое питание.

Заботятся о здоровье и отдыхе работников и другие химпредприятия. К примеру, АО «Кварт» имеет собственную медико-санитарную часть, а АО «Татхимфармпрепараты» добавляют три дня отпуска сотрудникам, в течение года не оформлявшим больничный лист. В коллективных договорах предприятий отрасли прописаны льготы матерям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами.

Поддержка молодых работников

На крупных предприятиях отрасли число молодежи доходит до 40% и более. Молодые работники и сами участвовали в составлении проектов коллективных договоров, прописывая свои права. На «Казаньоргсинтезе» сотрудник, впервые вступающий в брак, получает материальную поддержку в размере двух МРОТ. Будущие мамы освобождаются от работы на время медобследования.

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» по случаю бракосочетания получают трехдневный оплачиваемый отпуск и выплату в 10 тыс. руб. (в случае первого брака). При рождении ребенка — разовую выплату 15 тыс., при появлении двойни — 70 тыс., тройни — 100 тыс. руб. Плюс беспроцентную ссуду — 50 тыс. руб. — на покупку товаров первой необходимости. Вернувшимся из армии завод платит подъемные 10 тыс. руб., в «Казаньоргсинтезе» отслужившие молодые работники получают в размере 10 МРОТ.

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» по случаю бракосочетания получают трехдневный оплачиваемый отпуск и выплату в 10 тыс. руб. Фото: Олег Тихонов

Оба предприятия поощряют коллективы за активный здоровый образ жизни. У «Нижнекамскнефтехима» есть современная спортбаза, включающая спорткомплекс «Нефтехимик» с футбольным полем, залами тяжелой атлетики и аэробики; два ледовых дворца; спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба» с бассейном и тренажерными залами и массу других спортобъектов. Предприятие постоянно проводит спортивные мероприятия, только в том году — свыше 150 состязаний. Самым масштабным стала спартакиада из турниров по 32 видам спорта, в ней участвовали около 8 тыс. нефтехимиков и членов их семей. Отдохнуть и поправить здоровье коллектив может в собственном санатории-профилактории НКНХ — «Корабельная роща». Ежегодно дети сотрудников получают путевки в оздоровительные лагеря «Юность» и «Олимпиец», причем родители платят символическую плату.

В 2019 году «Казаньоргсинтез» также провел массовую спартакиаду по лыжным гонкам, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам — всего 12 видам спорта. Работники завода активно участвовали во всероссийских состязаниях «Кросс нации» и «Лыжня России». Работники — члены профсоюза получили на детей, занимающихся плаванием в бассейне «Оргсинтез», компенсацию в размере 20% от стоимости абонемента. Ребята, чьи родители работают на «Казаньоргсинтезе», полюбили отдыхать в оздоровительном лагере «Солнечный». За путевки платят лишь пятую часть от стоимости отдыха.

Работники завода активно участвовали во всероссийских состязаниях «Кросс нации» и «Лыжня России». Фото: Максим Платонов

— За последние 15 лет у всех предприятий в отрасли серьезно выросли социальные выплаты, появилось много дополнительных льгот и гарантий в коллективных договорах. Взять «Казаньоргсинтез»: в 2009 году в разделе «Социальная защита работников» было 17 пунктов, а сейчас там более 30 и ежегодно добавляются новые. Сами работники также принимают активное участие в этой работе. За несколько месяцев до обновления коллективного договора информируют сотрудников, спрашивают об их предложениях и самые значимые и реально осуществимые обязательно вносят в документ. Словом, цифры говорят сами за себя. Понятно, что у всех предприятий в отрасли разные условия, и у некоторых не такие масштабные коллективные договоры, но это задает ориентир, к чему стремиться, — подчеркнул глава Татрескома Росхимпрофсоюза.

Общая стоимость коллективного договора «Нижнекамскнефтехима» составила 1,6 млн руб., на каждого сотрудника — 106,6 тыс. руб. В «Казаньоргсинтезе» общая стоимость коллективного договора — 1,5 млн руб., в пересчете на сотрудника — 174,96 тыс. руб. Коллективные договоры на всех предприятиях-участниках конкурса оценили в 3,5 млн руб. Всего в отрасли трудится 28,5 тыс. человек.