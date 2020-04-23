Сложная сертификация и гарантированно безопасный продукт: НКНХ готовится к производству антисептика

Опытная партия дезинфицирующего средства «Нижнекамскнефтехима» проходит испытания в Научно-исследовательском институте дезинфектологии

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На градообразующем предприятии «Нижнекамскнефтехим» выпущена пробная партия важного в условиях пандемии антимикробного дезинфицирующего средства. Продукция, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, разработана сотрудниками научно-технологического центра в максимально сжатые сроки.

Убить болезнетворные микробы

Антисептик для рук, или по-другому санитайзер, — тип дезинфицирующего средства. Используется он чаще всего медиками для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов, а также для соблюдения элементарных правил гигиены рук в местах, в которых умывальник и мыло недоступны. Несколько капель такого средства достаточно, чтобы убить болезнетворные микробы на коже рук.

В научно-технологическом центре «Нижнекамскнефтехима» совместно с производственным управлением компании разработали рецептуру изготовления антисептика. По словам начальника производственного управления предприятия Петра Токарева, сотрудники прежде изучили большой объем научной и медицинской документации.

По словам начальника производственного управления предприятия Петра Токарева, сотрудники прежде изучили большой объем научной и медицинской документации

— Жизнь во все вносит свои коррективы, в том числе и в производственную программу. Не первый раз «Нижнекамскнефтехим» сталкивается с ситуаций, когда нужно перестроиться на ходу. Руководством компании была поставлена задача в максимально сжатые сроки разработать технологию получения собственного дезинфицирующего средства, которое сегодня так востребовано и необходимо. Были выбраны рецептуры антисептиков, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, — рассказал Петр Токарев.

В итоге по антибактериальному действию антисептик «Нижнекамскнефтехима» соответствует всем требованиям ВОЗ. «Специалистами нашего центра были разработаны три рецептуры. На сегодняшний день проводится работа с документацией. В ближайшее время, я думаю, наш продукт увидит свет», — сообщил директор НТЦ «Нижнекамскнефтехим» Ринат Гильмуллин.

Антисептик «Нижнекамскнефтехима» соответствует всем требованиям ВОЗ

Пробная партия уже подтвердила свою эффективность

К промышленному производству антисептиков «Нижнекамскнефтехим» приступит после того, как получит все разрешительные документы. Пробная партия продукции выпущена на базе опытно-промышленного цеха, на линии по производству углеводородов и их соединений. Оборудование для выпуска своего антисептика закупать не пришлось, достаточно было лишь внести корректировки в существующее.

— Это была командная работа, поэтому удалось разработать продукт в сжатые сроки. Все оборудование практически было в наличии, добавлен лишь один насос. И это ускорило процесс. Будем надеяться, что очень быстро начнется полноценный выпуск промышленной партии, — отметила Светлана Ипкеева, инженер-конструктор ПКЦ «Нижнекамскнефтехим».

Пробная партия продукции выпущена на базе опытно-промышленного цеха, на линии по производству углеводородов и их соединений

Массовое же производство будет осуществляться на установке пропиленгликоля. «Мы отделили один узел для того, чтобы организовать смешение компонентов. Сам же пропиленгликоль не опасен. Используется в виде пищевой добавки во многих продуктах», — уточнил детали начальник исследовательской лаборатории НТЦ «Нижнекамскнефтехим» Рафаэль Шарифуллин.

По словам специалистов компании, установка экологически безопасна и полностью отвечает всем требованиям. Пробная партия уже подтвердила свою эффективность. Важно, что антисептики, выпущенные «Нижнекамскнефтехимом», безвредны для кожи, дезинфицируют руки без предварительного контакта с водой и мылом.

Не упрощая себе задачу

Любая продукция обязательно подлежит контролю. В том числе и антисептики. Для того чтобы подтвердить, что санитайзер является дезинфицирующим средством, необходимо пройти государственную регистрацию в федеральном органе Роспотребнадзора в Москве.

Хотя есть практика, когда предприятия не усложняют себе задачу, регистрируют выпускаемую продукцию для дезинфекции как парфюмерно-косметические средства. Быстро и несложно, экспертиза проводится в Татарстане. Но косметическое средство — не антисептик, не дает 100% гарантии защиты от возбудителей инфекций.

— Такие средства могут предлагаться как очищающее, но никак не антисептическое и дезинфицирующее средство. Без достоверных результатов дезинфектологических испытаний — это не что иное, как введение потребителя в заблуждение, — отмечает начальник отдела стандартизации и нормативно-справочной информации ТУ «Нижнекамскнефтехим» Ольга Шувалова.

«Нижнекамскнефтехим» сделал ставку на безопасность и эффективность своего нового продукта. Поэтому, несмотря на то, что прохождение сертификации — процесс длительный и сложный, необходимо оформить довольно большое количество документов, но результат стоит того — компания получит гарантированно безопасный продукт для своих работников и сторонних потребителей.

Чтобы приступить к производству антисептиков, нефтехимики разработали технические условия и паспорт безопасности. Для легитимного выпуска дезинфицирующих средств необходимо доказать, что антисептик производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» является безопасным и эффективным дезинфицирующим средством. Для этого образец средства направлен на испытания в Москву в Научно-исследовательский институт дезинфектологии Роспотребнадзора. Именно здесь тестируются средства медицинского назначения. Получив положительную экспертизу, компания приступит к промышленному выпуску дезинфицирующих средств для обработки поверхностей помещений и транспортных средств, а также для обработки рук.