На БОС «Нижнекамскнефтехима» начали подготовку к пусконаладочным работам

Фото: Максим Платонов

На биологических очистных сооружениях НКНХ приступили к гидравлическим испытаниям. Специалисты проверяют на герметичность преаэраторы и готовятся к пусконаладочным работам. Об этом сообщает сайт «Нефтехиммедиа».

Напомним, сейчас на БОС продолжается второй этап реконструкции — модернизируют узел механической очистки химзагрязненных стоков. Для этого выбрали метод биофильтрации, который считается одним из лучших в Европе. Технология позволяет не только повысить качество очистки стоков, но и снизить нагрузку на атмосферу. Реализация второго этапа оценивается в 1 млрд рублей, завершить работы планируют в этом году.