Как Хамза Багманов и Ко подняли «народный бунт» против снижения выбросов в Нижнекамске

Проект призванного уменьшить втрое (!) вредное воздействие на атмосферу суперсовременного производства вызвал негодование общественников

Фото: Максим Платонов

Свидетелем провинциальной трагикомедии стал корреспондент «Реального времени», наблюдавший накануне за публичными слушаниями по вопросу строительства нового производства метанола в Нижнекамске. Направляемые модераторами, люди не захотели слушать аргументы ученых и инженеров. При этом, несмотря на полное отсутствие замечаний к представленной как минимум месяц назад документации, на руках у организаторов еще до начала слушаний оказалось заранее подготовленное заключение.



«Число жалоб населения в прошлом году выросло кратно!»

Запланированные накануне на 17.00 общественные слушания по проекту строительства производства метанола проектной мощностью 500 тыс. тонн в год превратились в балаган задолго до своего начала. Актовый зал Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки наполнился самыми неравнодушными гражданами — работниками бюджетной сферы и пенсионерами — чуть ли не в полдень. На вопросы корреспондента «Реального времени» некоторые собравшиеся признавались, что были настойчиво приглашены организаторами слушаний. А кого-то даже «вытащили из отпуска».

Несчастный актовый зал, рассчитанный на 180 человек, оказался забит до отказа — согласно спискам регистрации, явилось более 400 человек. Несколько часов перед официальным стартом мероприятия людей разогревали видеофильмом о загрязнении окружающей среды, экологических катастрофах, всплеске числа тяжелых заболеваний у взрослых и детей. Модераторы слушаний во главе с руководителем нижнекамского общественного совета, почетным нефтяником Хамзой Багмановым были красноречивы как никогда, настраивая людей на экологически чистый лад.

Актовый зал, рассчитанный на 180 человек, оказался забит до отказа — согласно спискам регистрации, явилось более 400 человек

— Что беспокоит нас в первую очередь? Что беспокоит население города и района? — в духе советских партийных собраний вопрошал с трибуны Багманов. И в том же духе отвечал сам себе: — Нас беспокоит воздействие на окружающую среду! Экологическая обстановка в городе и районе. Динамика по выбросам отрицательная. Это подтверждается и гидрометеослужбой, которая на территории города берет анализы. Динамика не очень благополучная, и число жалоб населения в прошлом году выросло кратно!

Распаляясь, Хамза Азалович сгущал краски:

— Что за метанол? Наши коллеги доложили, что ничего страшного в этом продукте нет. А официальные источники говорят: метанол — опаснейший яд! Относится ко второй категории опасности. И при температуре в 8 градусов может вообще взрываться. Очень низкая предельно допустимая концентрация. И в принципе, обращение с метанолом во многих странах очень жестко регламентировано. Статистика говорит о том, что попадание метанола в организм приводит к смерти!

И неважно, что температура кипения метанола не 8, а 64,7 градуса. Важно то, как об этом рассказать простым людям, собранным для осуждения, то есть обсуждения нового метанолового производства. Журналистов и компетентных в этом вопросе специалистов удивило то рвение, с которым Хамза Азалович вводил в заблуждение собравшихся: путая цифры, не учитывая озвученные ранее аргументы, не задавая вопросов, а резко пытаясь настроить публику на озлобленный лад. Сложилось впечатление, что он так и не понял, что метанол уже присутствует в производственных процессах Нижнекамска и что его доводы, по сути, за то, чтобы не снижать выбросы в атмосферу, а оставить все как есть.

Предметом вчерашних слушаний стал проект суперсовременного завода по производству метанола, где сырьем в дополнение к природному газу является и СО2, который сейчас выбрасывается в многострадальную нижнекамскую атмосферу

«Выбросы в три раза меньше. Это надо уяснить»

Именно он был предметом вчерашних слушаний — проект суперсовременного завода по производству метанола, где сырьем в дополнение к природному газу является и СО2, который сейчас выбрасывается в многострадальную нижнекамскую атмосферу. Решение о строительстве нового завода было принято в начале этого года, и оно было утверждено руководством компании в рамках стратегии по улучшению экологической ситуации в городе. Лицензиаром и поставщиком технологии выбрана датская компания Haldor Topsoe — один из мировых лидеров в области поставки технологий производства метанола. На настоящий момент по технологии датчан, в том числе в России, уже построены и безаварийно действуют более 20 установок метанола и свыше 200 печей пиролиза.

Выбросы вредных веществ на новом заводе будут втрое меньше, чем на трех устаревших заводах, на месте которых он будет построен. «Прежде чем строить новый завод, мы снесли три старые установки. Они были спроектированы в 60—70-е годы прошлого века. На старых площадках выбросы были порядка 1,5 тысячи тонн в год. У новой установки выбросов будет 480 тонн в год, то есть в три раза меньше. Это надо уяснить», — подчеркнул в разговоре с журналистами Ильфат Шарифуллин, первый заместитель гендиректора, главный инженер «Нижнекамскнефтехима».

При этом в производстве метанола на новом заводе будет использоваться углекислый газ, который выбрасывается сейчас в атмосферу. Полностью отсутствуют загрязненные стоки, так как современные технологии позволят многократно возвращать, очищать и использовать повторно конденсат.

«По характеристикам выбросов новое производство напоминает ТЭЦ с той лишь разницей, что этот выброс гораздо меньше», — пояснила Ольга Кударева

«По характеристикам выбросов новое производство напоминает ТЭЦ с той лишь разницей, что этот выброс гораздо меньше. Все компоненты выбросов уже включены в перечень разрешенных для ПАО «Нижнекамскнефтехим», — пояснила представитель компании-проектировщика будущего предприятия — начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «НИИК» Ольга Кударева.



Метанол был в Нижнекамске всегда



Метанол — одно из важнейших звеньев в цепочке производства синтетических каучуков, применяемых в изготовлении автомобильных шин, электроизоляции, медицинских приборов, продукции военно-промышленного комплекса.

Сейчас республиканские предприятия метанол покупают. При этом проблема и в том, что большая часть производимого метанола уходит на экспорт, создавая дефицит для татарстанского предприятия и повышая закупочные цены на этот продукт. Это не только дорого, но и опасно при транспортировке, разгрузке, хранении. Собственное производство, в создании которого будут использованы самые современные технологии, снизит опасность до минимума. В подтверждение доводов представители НКНХ представили общественности проектную документацию, включая материалы ОВОС, с расчетами. Замечаний к этим представленным и опубликованным материалам в период подготовки к общественным слушаниям не поступило.

Локализация данного производства в Нижнекамске призвана улучшить экологию — это основной вывод из представленных расчетов. Метанол уже присутствует в нижнекамском производстве, просто привозной, при этом никаких фактов отравления метанолом не было зафиксировано. Новый завод по производству метанола, не создавая никаких дополнительных угроз, позволит значительно снизить на 10 тонн в год выбросов по НМР от тепловозов, задействованных в транспортировке порядка 4160 цистерн цистерн в год. Для экологии Нижнекамска не будет дополнительной нагрузки, а, наоборот, будет ее снижение и улучшение общей ситуации по району.

Слушания больше походили на эмоциональный балаган, чем на обсуждения

Несмотря на то, что у организаторов не хватило смелости не дать слово представителям инициатора проекта, слушания больше походили на эмоциональный балаган, чем на обсуждения. Специалисты, преодолевая шум и постоянные спланированные выкрики с мест, пытались донести аргументированные факты до участников слушаний, которые, казалось, были никому и не нужны. Много вопросов вызвала модерация встречи сотрудником исполкома, который по каким-то причинам охотно давал слово лишь эмоциональным и негативно настроенным выступающим, не давая при этом ответить аргументированно специально приглашенным экспертам. Кроме того, он пришел на слушания с заранее подготовленным протоколом встречи, в котором говорилось о том, что население не поддержало проект. Действительно, некоторые накрученные организаторами до предела люди уже не могли и не хотели слушать доводы экологов и инженеров, переходили на совершенно не относящиеся к теме обсуждения вопросы, сетовали на тяжелую жизнь.

«Сегодня была игра против вас?»

Разгоревшиеся дебаты едва не вылились в потасовку между горожанами и экологами. Не слыша аргументов, люди требовали свернуть проект, предоставить более весомые доказательства того, что строительство производства метанола будет Нижнекамску не во вред.

Все говорили об экологических проблемах, но как будто не слыша, что именно строительство завода — это и есть часть программы по улучшению экологической ситуации. Тем более странным казалось то, что руководители исполкома и ведомств не могут не знать истинных причин экологических проблем и возможных путей их решений.

Вот и на слушаниях картина профессионального безразличия повторилась. Специалистов от Росприроднадзора не было вовсе, хотя они были приглашены. А присутствовавшие на слушаниях представители Минэкологии и Роспотребнадзора Алексей Лобанов и Рустем Изиятуллин под жаркие аплодисменты толпы заявили, что не в курсе деталей проекта: проектные документы к ним на рассмотрение не поступали. Хотя документация проекта не то что представлена, но даже опубликованы все материалы в преддверии слушаний были еще месяц назад. Следовательно, к их руководству возникает вопрос о соответствии этих людей занимаемой должности. Как пояснили в НКНХ, все необходимые документы в указанные законом сроки были направлены в федеральные и республиканские ведомства, так как вопросы данного уровня проходят экспертное рассмотрение именно там. Тем более странно, что руководители нижнекамских ведомств, вводя в заблуждение слушателей, начали говорить об отсутствии их заключений. Это еще раз наводит на мысли о заранее спланированной провокации либо об их некомпетентности.

Ленар Ахметов огласил содержание заранее подготовленного документа

Тем временем развязкой вчерашнего «народного бунта» стало ритуальное зачитывание заключения по итогам общественных слушаний. Корреспондент «Реального времени» вместе со всеми присутствовавшими стал свидетелем того, как последовательный борец с «Нижнекамскнефтехимом» — замруководителя Нижнекамского исполкома Ленар Ахметов огласил содержание заранее подготовленного документа, за который из 416 зарегистрированных участников за проголосовали 82 человека, 35 — против, двое воздержались, а 297 участников не выразили своего мнения. Слушания признаны состоявшимися, проект ОВОС доведен до сведения населения. Протокол слушаний будет опубликован через 10 дней.

Остается вопрос, кто заинтересован в том, чтобы этот важный и с экологической точки зрения проект не был осуществлен, и кому выгодно не разбираться в истинных причинах экологических проблем в Нижнекамском районе.

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов