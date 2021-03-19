Старейший в Нижнекамске строительный трест по итогам 2020 года нарастил выручку и прибыль

Трест «Татспецнефтехимремстрой» в пандемийный год выполнил на 13% больше работ и увеличил прибыль на 76 млн рублей относительно 2019-го

Фото: ООО Трест «ТСНХРС»

Трест «Татспецнефтехимремстрой» — строительная компания в составе Группы ТАИФ, успешно сотрудничающая с ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16», АО «СОВ-НКНХ» и ООО «УЭТП-НКНХ». О том, с какими финансовыми итогами ООО «ТСНХРС» завершило сложный для российской и мировой экономики 2020 год, — в материале «Реального времени».

Создан обеспечивать работоспособность ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Трест «Татспецнефтехимремстрой» сегодня — старейшее и крупнейшее в Нижнекамске ремонтно-строительное предприятие. Свою историю ведет с 1970 года, когда в составе производственного объединения «Нижнекамскнефтехим» для ремонта технологического оборудования был создан небольшой (всего на 40 специалистов) специализированный участок Казанского специализированного ремонтно-строительного управления (СРСУ) №2 треста «Спецкаучукремстрой». В течение двух последующих лет участок разросся в самостоятельное СРСУ, получившее свой собственный номер — №8, а численность персонала достигла 700 человек.

20 декабря 1978 года приказом №1073 МНХП СССР и приказом ПО «Нижнекамскнефтехим» №89 от 22.01.1979 года на базе СРСУ-8 треста «Спецкаучукремстрой» был образован трест «Татспецнефтехимремстрой», в который вошли три СРСУ. А 1979 год стал официально считаться годом образования треста, ключевой задачей которого было определено обеспечивать поддержание работоспособности нефтехимического оборудования одного из крупнейших нефтехимических комплексов Европы — ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Приказом ПО «Нижнекамскнефтехим» №89 от 22.01.1979 года на базе СРСУ-8 треста «Спецкаучукремстрой» был образован трест «Татспецнефтехимремстрой». Фото: ООО Трест «ТСНХРС»

За более чем 40 лет работы коллективом треста наработан огромный практический опыт, сформирована мощная современная техническая база, получены разрешения и лицензии на выполнение широкого спектра работ. В том числе сугубо специфических: по строительству и ремонту сложнейших нефтеперерабатывающих, нефтехимических и иных объектов.

Персонал компании способен оперативно организовать проведение полного комплекса основных и сопутствующих работ, вплоть до того, чтобы взять на себя функции генерального подрядчика, обеспечить эффективное выполнение конструкторских задач, организовать поставку со своих производств необходимых строительных материалов: бетона, асфальта, металлоконструкций, железобетонных, алюминиевых и столярных элементов. Наличие собственной лаборатории позволяет быть уверенными в качестве и долговечности материалов. А наличие в составе треста учебного центра с высококвалифицированным преподавательским составом позволяет организовать подготовку, переподготовку и получение работниками компании смежных специальностей по всем необходимым направлениям деятельности.

Персонал ООО Трест «Татспецнефтехимремстрой» способен оперативно организовать проведение полного комплекса основных и сопутствующих ремонтно-строительных работ. Фото: ООО Трест «ТСНХРС»

Эффективность и качество выполнения поставленных задач, а также гибкая ценовая политика привлекательны для заказчиков треста. В числе крупных компаний, постоянно пользующихся услугами «Татспецнефтехимремстроя», кроме ПАО «Нижнекамскнефтехим», также АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16», АО «СОВ-НКНХ» и ООО «УЭТП-НКНХ».

Практически ни одно новое строительство и реконструкция действующих производств ПАО «НКНХ» не обходится без участия треста, в том числе в качестве генподрядчика. Среди новых и реконструированных объектов: производство пластиков, полипропилена, полиэтилена, галобутилкаучуков, реконструкция действующего завода по производству этилена.

Кроме объектов производства, за годы своей деятельности трест построил, отремонтировал и привел в порядок десятки зданий и сооружений сельскохозяйственного, жилого и социального назначения. В том числе: многоквартирные и малоэтажные жилые дома, санатории, базы отдыха, мини-мельницы и хранилища, прачечную для роддома Нижнекамской медсанчасти, футбольные стадионы и ледовый дворец «Нижнекамск Арена», парк и сквер Нефтехимиков, Дом народного творчества, индустриальный парк «Камские Поляны», автомобильные дороги и железнодорожное депо... Десятки объектов, востребованных населением Нижнекамска, и четко работающие нефтеперерабатывающие, нефтехимические и водоснабжающее производства — наглядное свидетельство эффективности работы треста «Татспецнефтехимремстрой».

119 млн рублей чистой прибыли

В сложный для подавляющего большинства компаний 2020 год, когда глобальный экономический кризис усугубился пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, ООО Трест «Татспецнефтехимремстрой» не только сохранил, но и нарастил эффективность своей деятельности. По основным показателям отчетный период стал рекордным для ремонтно-строительного предприятия.

Так, объемы строительно-монтажных работ, в том числе выполненных своими силами, по итогам года выросли к показателям 2019 года на 13% и в денежном выражении составили 1 млрд 754 млн рублей. Для сравнения: в 2019 году эта цифра достигала 1 млрд 549 млн рублей, а в 2018-м — 1 млрд 466 миллионов.

Рост объемов работ произошел за счет увеличения охвата ремонтами предприятий Группы компаний ТАИФ и изменения ценообразования стоимости строительно-монтажных работ. В 2020 году отремонтировано более 5,9 тыс. единиц технологического оборудования, демонтировано и смонтировано более 1 тыс. т. металлоконструкций, более 0,3 тыс. т. трубопроводов, выполнено боле 30 тыс. кв. м теплоизоляционных работ, отремонтировано более 57 тыс. кв. м дорог, а также около 18 тыс. кв. м кровли и т. д.

Соответственно вырос и такой важный показатель, как производительность труда (денежный эквивалент выработки в месяц на каждого сотрудника компании). Если в 2019 году она составляла 100 тыс. рублей в месяц на каждого работника ООО Трест «ТСНХРС», то по итогам 2020-го — уже 116 тыс. рублей.

Чистая прибыль компании достигла 119 млн рублей (против 42 млн рублей в 2019 году).

Инвестиции в развитие

Ключевым направлением программы развития треста «Татспецнефтехимремстрой» является обновление производственных фондов компании. В 2020 году на приобретение оборудования, оснастки и инструментария (сварочного оборудования, электрогайковертов, разгонщиков фланцев и пр. гидравлических электроинструментов) было направлено 37,7 млн рублей.

Компания активно инвестирует в собственное развитие и обновление производственных фондов. Фото: ООО Трест «ТСНХРС»

Компания активно внедряет современные энергосберегающие технологии. Только за счет перехода на энергоэффективное освещение на объектах, принадлежащих тресту, на 20% снижено потребление электроэнергии. Модернизация тепловых узлов позволила на 10% снизить потребление тепловой энергии.

Еще одно важное направление развития компании — четкая организация работ и повышение квалификации работающих в тресте сотрудников. Списочная численность коллектива компании — 1255 человек со средней заработной платой по итогам 2020 года 50 тыс. рублей. На улучшение условий и охрану труда в минувшем году направлено более 46,5 млн рублей, еще 42,8 млн рублей — на расходы по социальной политике: выплаты дополнительных социальных гарантий работникам треста, на поддержку пенсионеров, детские путевки, путевки работникам и т. д.

В сложных для экономики страны и республики условиях обеспечение заказами со стороны предприятий Группы компаний ТАИФ позволило ООО Трест «Татспецнефтехимремстрой» работать стабильно и надежно, обеспечивая своевременное и качественное исполнение всех взятых на себя обязательств — перед заказчиками, деловыми партнерами, собственными работниками и бюджетами всех уровней. Ориентируясь на потребителя, улучшая качество услуг, более качественно используя ресурсы, в том числе человеческие, вкладывая немалые средства в развитие производственных фондов, компания обеспечивает рост собственной эффективности, тем самым укрепляя свои позиции на строительном рынке республики.