«Попали под влияние толпы»: что ждет подравшихся с гаишником участников митинга в Казани

Эхо уличных протестов, годовщина гибели Айрата Хайруллина и качество питания в детсадах и школах — обзор недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Итогом несанкционированного митинга, прошедшего в Казани 31 января, стало рассмотрение Вахитовским судом столицы республики 351 материала по задержанным. Основная масса отделалась легким испугом — штрафами от 5 до 15 тыс. руб. Двое 24-летних мужчин приговорены к административному аресту на 14 и 15 суток. Впрочем, для них это далеко не конец истории. Подробнее об этом, а также других значимых событиях минувшей недели, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», — в обзоре «Реального времени».

«Пришли из любопытства»

Речь идет о тех самых двух молодых мужчинах, которым уже вынесен приговор об административном аресте на 14 и 15 суток. Это наказание они уже отбывают по статье «Участие в несанкционированном собрании, митинге, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и(или) транспортных средств, либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».

Отбыв это наказание, они вновь предстанут перед судом. Но на сей раз по еще более серьезному обвинению: «применение насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Речь идет о потасовке с сотрудником ГИБДД, попросившим участников митинга освободить проезжую часть, чтобы не мешать проезду транспорта и чтобы сами митингующие случайно не оказались под колесами. Один молодой человек внезапно бросился бежать, второй бросился его спасать, как отмечают наши коллеги с телеканала «Новый век», «грубо оттолкнув инспектора». В итоге полицейский оказался лежащим на земле.

Итогом несанкционированного митинга, прошедшего в Казани 31 января, стало рассмотрение Вахитовским судом столицы республики 351 материала по задержанным. Фото Максима Платонова

За нападение на полицейского ст. 318 Уголовного кодекса РФ, в зависимости от оценки степени насилия, предусматривает широкий ряд вариантов возможного наказания. Если суд сочтет, что угрозы жизни и здоровью инспектору ДПС не было, то здесь множество вариантов:

штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;

принудительные работы на срок до пяти лет;

арест на срок до шести месяцев;

лишение свободы на срок до пяти лет.

«Разница между арестом и лишением свободы в том, что в первом случае — это следственный изолятор или домашний арест, во втором — колония», — пояснил ведущий программы «7 дней». А вот если будет решено, что действия задержанных несли угрозу жизни или здоровью инспектора, то Уголовный кодекс предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

Важно то, что задержанные к политике и экстремизму ранее никакого отношения не имели. У того, который пытался сбежать — спортсмена, туриста, спасателя, всего три месяца назад родился ребенок. Второй лишь в 2019 году переехал в Казань из Нижнекамска и все, кто его знает, отзываются о парне исключительно положительно. До злополучного митинга, на которых обоих привело скорее любопытство. А дальше, как, по словам ведущего программы «7 дней», уверяют сами подсудимые, они «попали под влияние толпы». А коллективное бессознательное, или психология массового сознания, как отмечают психологи, подчиняет. Человек растворяется в настроении толпы. Меняется само восприятие происходящего и поведение. Мир становится как бы двуполярным — черно-белым, делится на «своих» и «чужих». И чаще всего «чужими» становятся люди в форме.

Такую особенность психологии толпы прекрасно знают организаторы подобных мероприятий и умело этим пользуются.

Телеканал «Новый век» в день годовщины его гибели вновь показал сюжет, подготовленный сразу после того, как о катастрофе стало известно. Фото: Роман Хасаев

Человек, оставивший след в истории

Именно так и сегодня, спустя год со дня трагической гибели при крушении вертолета, говорят о политике, бизнесмене и меценате Айрате Хайруллине.

Телеканал «Новый век» в день годовщины его гибели вновь показал сюжет, подготовленный сразу после того, как о катастрофе стало известно. В нем о том, кем и каким был Айрат Хайруллин говорят те, с кем он работал бок о бок, люди, которые трудились на мегафермах, созданных бизнесменом. И не смотря на то, что фермы огромные, руководитель знал в лицо и по имени каждого своего сотрудника. Более того, был в курсе каждой семейной истории и был готов помочь, если в этом возникала необходимость. А еще он не разучился мечтать. Не о дворцах, или крутых машинах, а о том, чтобы сельчане — люди тяжелого труда: животноводы, землепашцы и хлеборобы — получали достойную заработную плату. И делал все для того, чтобы эта мечта скорее стала реальностью.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»: курс на дальнейшее развитие

В конце прошлой недели руководство головной компании Группы ТАИФ целый день провело в Нижнекамске. Рабочая поездка поражала своей насыщенностью и масштабом. Впрочем, иначе бы и не получилось. Вопреки глобальной экономической ситуации, загнавшей ряд крупнейших мировых компаний в состояние локдауна, ПАО «Нижнекамскнефтехим» — крупнейший работающий на жидком сырье нефтехимический комплекс на территории постсоветского пространства, и один из крупнейших в мире, последовательно и неутомимо продолжает реализовывать стратегию развития.

К официальному вводу в эксплуатацию готовится завод ДССК, уже получивший первые брикеты уникального синтетического каучука шестого поколения, необходимого для изготовления так называемых «зеленых шин». Не в смысле окрашенных в зеленый цвет, а обладающих более низким в сравнении с классическими сопротивлением качению и истиранием, а значит более безопасными как для людей, находящихся в авто, так как обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, так и для экологии. Первые — пробные партии нового каучука совсем скоро отправятся на испытания на ведущие шинные производства мира, уже высказавших заинтересованность в получении такого каучука. В апреле запланировано официальное открытие производства, где на 90% уже сформирован высокопрофессиональный коллектив, а к концу 2021 года планируется сформировать полный пакет заказов и выйти на полную загрузку.

В конце прошлой недели руководство головной компании Группы ТАИФ целый день провело в Нижнекамске. Фото: Роман Хасаев

С вводом этого производства, НКНХ становится одним из немногих комплексов в мире, способных предоставить весь ассортимент синтетических каучуков, необходимых для шинных производств.

Параллельно с этим идет строительство нового олефинового комплекса. Кроме того, он станет драйвером для появления и развития множества производств по выпуску конечных товаров в Татарстане и России в целом, которые будут использовать полимерную продукцию, получаемую на новом комплексе. Что полностью соответствует реализуемой на федеральном уровне программе импортозамещения.

Обеспечить надежное энергоснабжение всего нефтехимического комплекса призвана строящаяся НГУ-ТЭС.

«Нижнекамскнефтехим после реализации обсуждавшейся сегодня в деталях программы, станет одной из крупнейших нефтехимических компаний. И одним из немногих, я думаю — единственным предприятием в мире, где будет сосредоточен такой объем полимеров: порядка 3,5 млн тонн в год будет производиться. И особенностью комплекса будет то, что он перерабатывает высококачественное сырье, получаемое из сырой нефти», — на пресс-конференции по итогам рабочей поездки, подчеркнул председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Новые производства дадут сотни новых рабочих мест с достойной заработной платой и уверенностью в завтрашнем дне. Их запуск откроет еще больше возможностей для развития отечественной промышленности, позволит снизить, а в чем-то и полностью исключить зависимость от импорта. Кроме того, это многомиллиардные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

И еще очень важный момент: Все уже введенные и только строящиеся объекты не только отличного качества, на основе современных технологий, но имеют и ярко выраженную экологическую направленность.

К самим продуктам, поступающим в школы, претензий, как выяснилось — нет. Фото: Дарья Турцева

В школах и детсадах стартовали проверки

На прошлой неделе по заданию Генеральной Прокуратуры России по всей стране, в том числе в Татарстане стартовали масштабные проверки качества питания в детских садах и школах. Прокуратура и Роспотребнадзор отреагировали на многочисленные жалобы родителей на качество так называемых «путинских» бесплатных обедов, с сентября подаваемых в российских школах ученикам младших классов. Только в Татарстане ими обеспечены порядка 210 тыс. человек.

«Как выглядит стандартная порция такого обеда?» — спрашивает ведущий программы «7 дней» и сам же отвечает: «Горячее, оно может быть разным — от гречки с котлетой до картофельного пюре с рыбой. Напиток — чай с лимоном или компот из сухофруктов. Плюс хлеб и какой-то фрукт». Цена такого набора — 53 руб. 40 коп. на человека. Если умножить на 25 дней — среднюю продолжительность учебной недели, получается существенная экономия для семейного бюджета младшеклассников. Однако каждый пятый ученик, как выяснилось, бесплатные обеды — не доедал. Потому что «невкусно», «не разогрето» и иные «потому что».

К самим продуктам, поступающим в школы, претензий, как выяснилось — нет. Проблема возникала уже на этапе от их получения до подачи на столы. Съемочная группа программы «7 дней» отправилась в школьную столовую, чтобы увидеть, пообщаться с учениками и попробовать — так ли все плохо.

Что в итоге увидели, узнали и распробовали журналисты в школьных столовых, а также о том, как в республике будет проходить и какими событиями будет насыщен 2021 год, объявленный в Татарстане Годом национальных языков и народного единства, как изменятся «Чайковые озера» в Ново-Савиновском районе Казани и других важнейших событиях минувшей недели, по мнению наших коллег, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 8 февраля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

