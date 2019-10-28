Как BASF Polyurethanes в Арбитражном суде РТ защищал инвестиции в Российскую Федерацию

В удовлетворении иска московской компании «Спектр» к предприятию «Эластокам» отказано

Арбитражный суд РТ разрешил спор между бывшими партнерами нижнекамским «Эластокамом» и московской компанией «Спектр». Истец — компания «Спектр» — обратился в суд с требованием отсудить у ответчика 282 млн рублей за якобы деформированные 170 тыс. металлических дверей. В деле оказалась замешана и третья сторона — немецкий производитель BASF Polyurethanes GmbH. Его продукция также использовалась при выпуске дверей. Все подробности из зала суда — в материале «Реального времени».

Аффилированные компании и 170 тысяч металлических дверей

Финальное разбирательство иска ООО «Спектр» к «Эластокаму» (компания создана в Нижнекамске в 2000 г. в равных долях ПАО «Нижнекамскнефтехим» и фирмой Elastogran GmbH, дочерним предприятием концерна BASF SE) в Арбитражном суде РТ обернулось эмоциональным спором истца и ответчика. К делу также присоединился представитель третьей стороны — компании BASF Polyurethanes.

Напомним, что изначально татарстанский производитель «Эластокам» поставлял полиуретановую систему «Эластопор», состоящую из двух компонентов: А и Б в ООО «Метэкс» и ООО «Спектр». Первый компонент производится в Татарстане, второй — эксклюзивный продукт немецкого BASF Polyurethanes.

Получатель не был конечным потребителем продукции: от ООО «Метэкс», которое затем передало свои обязательства в ООО «Спектр», продукция поступала в ООО «Промет-сейф» и ООО «Узловские двери». «Эластопор» предназначался для заполнения внутреннего пространства металлических дверей. Получатели сами смешивали компоненты для запенивания.

В 2014 году ООО «Спектр» получило претензии на то, что произведенные двери деформировались, и требование об одностороннем расторжении договора от «Промет-сейфа» и «Узловских дверей». Компании указывали на несоответствующее качество полиуретанового наполнителя.

Дело получило развитие в марте 2019 года, когда апелляционная инстанция приняла решение в пользу компании «Промет», не исследовав ни одной «бракованной двери», установив, что поставленный товар полностью соответствовал ТУ, но не подходил для производства дверей. Фото safe.ru

В 2015 году «Промет-сейф» и «Узловские двери» подали в суд. «Метэкс» к тому времени, был поглощен путем присоединения к нескольким юрлицам. Поэтому претензии на ущерб от возврата 170 тыс. металлических дверей, совокупный ущерб от которого истцы оценили почти в 282 млн рублей, были адресованы компании «Спектр». Ответчик претензии признал, но в 2016 году суд первой инстанции в иске полностью отказал. Суд указал, что истец не доказал убытки. Формулировка: «Очевидная аффилированность участников судебного процесса» («Метэкс» и «Спектр» принадлежали компании «Промет»).

Дело получило развитие в марте 2019 года, когда апелляционная инстанция приняла решение в пользу компании «Промет», не исследовав ни одной «бракованной двери», установив, что поставленный товар полностью соответствовал ТУ, но не подходил для производства дверей. В июне кассация оставила его без изменений, а «Спектр» все это время находился в состоянии банкротства. Проиграв иск «Промету», он сразу же «вышел из банкротства», чтобы обратиться в Арбитражный суд РТ с намерением перевыставить «проигранные деньги» «Эластокаму».

«Регрессное» требование к «Эластокаму»

В ходе финального заседания в октябре истец напомнил о том, что с него были взысканы убытки за деформированные металлические двери, что является основанием для регрессного требования к «Эластокаму».

— Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда, а следом за ним постановление Арбитражного суда Московского округа установили, что «Эластокаму» было известно о том, что полиуретан, производимый компанией, пригоден для промышленного производства дверей. Это оказалось не так. Поставки были признаны некачественными. Это означает, что «Спектр» понес убытки из-за вины «Эластокама», который поставил товар ненадлежащего качества. И это прямой состав регрессного иска об убытках к прямой причине вреда — к «Эластокаму». Он должен за эти убытки отвечать в полном объеме, — заявил представитель «Спектра».

Ответчик на обвинение заметил, что квалификация в качестве регресса и возмещения вреда возможна только в случае потребительских отношений, а не договорных. В случае с «Эластокамом» исковые требования вытекают из договора, из-за якобы поставки некачественного товара. Из судебных актов видно также, что с истца взыскивалось не возмещение вреда, а убытки в связи с неисполнением обязательств по договору.

Истец напомнил о том, что с него были взысканы убытки за деформированные металлические двери, что является основанием для регрессного требования к «Эластокаму». Фото originexpo.ru

«Мы защищаем инвестиции в Российскую Федерацию»

У истца вызвало сомнение привлечение к участию в деле третьей стороны — немецкой компании BASF Polyurethanes GmbH.

— Принципиальный характер дела не исключается с привлечением третьего лица, потому что установленные факты не могут опровергаться «Эластокамом» и не касаются компании BASF Polyurethanes. Поскольку BASF не является производителем компонента А, из-за которого и было установлено ненадлежащее качество товара. А статус третьего лица, привлеченного для участия в деле, позволяет защищать только свои юридические интересы. Интересы «Эластокама» BASF Polyurethanes защищать не может. Поэтому есть все основания для удовлетворения иска о выплатах, — добавил представитель компании «Спектр».

Подобное заявление вызвало бурную реакцию со стороны представителя BASF Polyurethanes.

— Мы хотим обратить внимание, что вся судебная практика и позиция Верховного суда говорит о том, что лицо, которое не участвовало в процессах и права которого могут быть затронуты в новом процессе имеет право опровергать судебный акт. Наши права могут быть затронуты по результатам рассмотрения настоящего спора, поскольку в случае удовлетворения исковых требований «Спектра» к «Эластокаму», «Эластокам» имеет полное право на подачу иска и предъявление иска немецкой компании, — отметил представитель BASF Polyurethanes.

Ответчик рассказал, что правовая концепция истца, построенная через систему судов московской юрисдикции, основывалась на преюдиции между подконтрольными компаниями. Истец злоупотребляет правовой стороной, поскольку «Спектр» подконтролен группе «Промет» и входит в единую группу с офшорными структурами. Доказательства этого компания BASF Polyurethanes пообещала предоставить суду.

— Они пытаются взыскать денежные средства с добросовестного производителя с немецким уставным капиталом. Мы как третье лицо защищаем не только свои инвестиции и имущество. Мы защищаем инвестиции в Российскую Федерацию, которые мы вложили совместно с Республикой Татарстан. Это наша технология полиуретана. Раньше компонент А был нашим компонентом, а в середине 2000-х годов было решено локализовать производство на территории РТ, потому что инвестиционный климат в республике приятный, — заявил представитель BASF Polyurethanes.

По его словам, заявление истца в московских судебных инстанциях о некачественном продукте «Эластокама» прямым образом затрагивает интересы немецкого производителя. Поскольку группа «Промет» в виде промежуточного звена, «Спектр», заявляет, что мировой лидер, лозунг которого: «Мы создаем химию», выпускает полиуретан, непригодный для использования в дверных конструкциях.

Судья, выслушав точки зрения трех сторон, отказал московской компании «Спектр» в удовлетворении иска к «Эластокаму». Фото Максима Платонова

Доводы о немецком капитале и решение Арбитражного суда Татарстана

В то время как ущерб возник вследствие неправильного смешивания компонентов самими компаниями «Промет-сейф» и «Узловские двери».



Представитель BASF Polyurethanes GmbH также указал на то, что истец не предоставил бухгалтерских документов с суммой ущерба.

— Нет ни одного первичного документа. Поэтому просим отказать в удовлетворении требования. Мы также считаем, что истец опоздал с подачей иска. У него были основания от «Промет-сейфа» и «Узловских дверей» напрямую подать иск к «Эластокаму», но он сделал это через «Спектр», — сказал представитель BASF Polyurethanes.

Истца удивила позиция ответчика.

— Много доводов о немецком капитале. Но как это отменяет тот факт, что был поставлен товар ненадлежащего качества? Позиция BASF основывается на немецком капитале, в то же время факт поставки ненадлежащей продукции никак не отменяется немецким капиталом и тем более надуманными заявлениями о сговоре, — парировал истец.

Судья, выслушав точки зрения трех сторон, отказал московской компании «Спектр» в удовлетворении иска к «Эластокаму». Впрочем, истец может попытать счастья еще раз — направив в течение 30 дней жалобу в апелляционный суд.