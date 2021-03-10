Как по тонкому льду: что «Нефтехимик» противопоставил пандемии

2020 год был полон ограничений для спортивных клубов и их болельщиков. Пандемия скорректировала календарь игр текущего сезона, количество зрителей на матчах, временно выводила из строя ключевых игроков, все это негативно отразилось на выручке Клубов от продажи билетов. В таких условиях Континентальная хоккейная лига подошла к розыгрышу Кубка Гагарина. В этом году, к сожалению, ХК «Нефтехимик» не смог пробиться в плей-офф, поэтому нижнекамская команда уже строит планы на следующий сезон.

По новым правилам

Начало пандемии привело к досрочному завершению Чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 гг. Об этом руководство Лиги объявило перед стартом ½ финала конференций — плей-офф. Победителя решили не определять, в связи с чем спортсмены отправились на вынужденный отдых.

Тем временем началась активная работа КХЛ по подготовке к предстоящему чемпионату. Было разработано и утверждено Положение о порядке проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при подготовке и проведению предсезонных сборов и матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

Этот объемный документ стал своеобразной настольной книгой руководителей клубов и тренерских штабов, особенно в период предсезонных сборов и на начальном этапе чемпионата.

Положение включало в себя тестирование участников КХЛ на наличие коронавирусной инфекции раз в пять дней, создание чистой зоны для игроков, персонала и организаторов игр, ограничивало количество человек, находящихся на определенной территории внутри ледовой арены.

Положение включало в себя тестирование участников КХЛ на наличие коронавирусной инфекции раз в пять дней. Фото: hcnh.ru

Было запрещено рукопожатие капитанов команд с судьями, совместный выход на лед арбитров и хоккеистов, традиционные шоу с выступлением артистов перед началом матчей.

Несмотря на то, что к началу чемпионата КХЛ ситуация с пандемией не стабилизировалась, сезон стартовал, как и планировался — 2 сентября. Вопреки принятым мерам, не все прошло гладко: во время регулярного чемпионата из-за вспышек заболеваемости переносились 23 матча. Пять раз командам, не явившимся на игру, присуждалось техническое поражение. Во время сезона заболевшие игроки основного состава на время выбывали из соревнований, вместо них на матчи выходили хоккеисты из молодежной и высшей хоккейных лиг.

Так, регулярный чемпионат этого сезона принес новый рекорд — в матчах КХЛ сезона 2020-2021 гг. сыграли более 120 молодых хоккеистов. А по данным на февраль, в течение сезона коронавирусом переболели 305 игроков КХЛ.

Итоги года для «Нефтехимика» в цифрах и не только

Сложный для всей спортивной индустрии год оказался трудным и для «Нефтехимика». Пандемия сказалась и на учебно-тренировочном процессе команды, и на ее выступлении в регулярном чемпионате.

Накануне старта чемпионата коронавирус настиг и нижнекамскую команду. Поэтому первую игру сезона со СКА «волкам» пришлось провести не только без ряда ведущих игроков, но и тренерского штаба. В результате «Нефтехимик» на игру вышел сильно разбавленным молодыми игроками под руководством старшего тренера МХК «Реактор». Тем не менее, нижнекамцы сыграли достойно, уступив именитому сопернику всего одну шайбу.

В целом, руководство Клуба давно и пристально приглядывается к молодым игрокам, регулярно давая им возможность попробовать силы в сильнейшей хоккейной лиге Евразии. Средний возраст спортсменов «Нефтехимика» — 24 года. За нижнекамцев выступают 18 своих воспитанников. Такого количества нет ни у одной команды, играющей в КХЛ.

В этом сезоне шесть воспитанников клуба получили вызовы в сборные команд. Максим Грошев еще до перехода в СКА сыграл за национальную сборную, а Марат Хайруллин, Павел Порядин, Глеб Семенов, Александр Брынцев и Рафаэль Бикмуллин выступили за Олимпийскую сборную России.

Главный плюс прошедшего чемпионата для «волков» — полученный опыт для молодых игроков, они окрепли и добавили в спортивном мастерстве. Также улучшили показатели игроки, на которых делается ставка на ближайшую перспективу.

Пандемия наложила отпечаток на посещаемость матчей — ограничения коснулись количества зрителей, следящих за игрой с трибун. Несмотря на это, клуб увеличил продажу абонементов и билетов. В 2020 году выручка от продажи составила 17 225 тыс. рублей против 15 988 тыс. рублей в предыдущем.

Почти в два раза вырос и доход «Нефтехимика» от использования КХЛ символикой Клуба — на этом удалось заработать 12 274 тыс. рублей. В 2019 сумма равнялась 6 926 тыс. рублей.

Пандемия наложила отпечаток на посещаемость матчей — ограничения коснулись количества зрителей, следящих за игрой с трибун. Фото: hcnh.ru

В связи с эпидемиологической ситуацией, все клубы КХЛ столкнулись с непредвиденными трудностями. Из-за этого бюджет «Нефтехимика» по сравнению с сезоном 2019-2020 гг. был сокращен в два раза.

В сложившейся ситуации клубу пришлось снизить свои расходы на экипировку, перелеты, проживание, питание и учебно-тренировочные сборы команды. Благодаря грамотно составленному руководством клуба плану мероприятий, сокращение бюджета не отразилось на обеспечении команды всем необходимым для участия в чемпионате. Но повлияло на укомплектование команды еще более квалифицированными игроками.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» смог хорошо заработать на трансфере игроков — собственных воспитанников. Впервые в истории клуб получил дополнительный доход 117 млн рублей за переход и компенсацию в свою пользу.

По данным финансовых отчетов клуба по состоянию на 31 декабря 2020 года, уставный капитал составляет 762,9 млн рублей, а чистые активы — 471,5 млн рублей. Несмотря на то, что чистые активы «Нефтехимика» меньше уставного капитала, по сравнению с 2019 годом они выросли на 28 млн рублей, а по сравнению с 2018 годом на 291 млн рублей.

Клуб постоянно сокращает убыток прошлых лет за счет ежегодного получения дохода. Для увеличения выручки разработан бизнес-план на долгосрочный период 2020—2030 годы. В основном он направлен на развитие партнерских программ, продвижение бренда клуба, внедрение новых технологий продаж билетов на хоккей. Так, в сезоне 2020-2021 гг. «Нефтехимик» получил от реализации партнерских программ 2,8 млн рублей, при аналогичном результате в прошлом сезоне 0,5 млн рублей.

После Чемпионата

После регулярного чемпионата КХЛ сезона 20/21гг. руководство клуба подвело итоги и разработало программу повышения мотивации команды мастеров для достижения лучших спортивных результатов.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» смог хорошо заработать на трансфере игроков — собственных воспитанников. Фото: hcnh.ru

В настоящее время клуб прилагает немалые усилия для реализации социально значимых проектов: установка модульной газовой котельной на базе хоккейной команды, монтаж ледоплавильного оборудования в ЛД «Нефтехим Арена», а также ремонт кровли на Малой Ледовой арене для создания еще более комфортных условий для игроков и их болельщиков.