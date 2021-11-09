«Нижнекамскнефтехим» вновь признан лидером природоохранной деятельности России

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» стал победителем XVII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2021». Предприятие взяло сразу три номинации: «За экологическую ответственность», «Лучшее экологически ответственное градообразующие предприятие», «Экологический менеджмент и управление отходами в промышленности». Итоги конкурса были объявлены на юбилейном Международном форуме «Здоровье человека и экология-2021». Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Заслуженное признание



Семнадцатый конкурс «Лидер природоохранной деятельности в России-2021» закончился триумфом для нефтехимиков. Компания представила на рассмотрение общественно-экспертной комиссии итоги экологической деятельности за последние годы и стала обладателем трех номинаций:

Семнадцатый конкурс «Лидер природоохранной деятельности в России-2021» закончился триумфом для нефтехимиков

«За экологическую ответственность», «Лучшее экологически ответственное градообразующие предприятие», «Экологический менеджмент и управление отходами в промышленности».

Компания представила на рассмотрение общественно-экспертной комиссии итоги экологической деятельности за последние годы и стала обладателем трех номинаций

Награды престижного конкурса предприятие удостоилось за модернизацию производств, создание высокоэффективных проектов для устранения экологических угроз, развитие и популяризацию лучших технологических решений для укрепления экологических мер защиты населения.

Только в рамках четвертой экологической программы, рассчитанной на период с 2014-2020 годы, было реализовано 490 мероприятий на сумму 7,96 млрд рублей

Будучи крупным промышленным предприятием, «Нижнекамскнефтехим» на протяжении всей своей истории уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды. Причем, улучшением экологического фона компания занимается поэтапно. Начиная с 2001 года нефтехимики реализовали в жизнь четыре масштабные экологические программы, в этом году приняли пятую.



Только в рамках четвертой экологической программы, рассчитанной на период с 2014-2020 годы, было реализовано 490 мероприятий на сумму 7,96 млрд рублей. За 2020 год выполнено 61 мероприятие. Затраты на природоохранную деятельность в минувшем году составили 4, 843 млн руб.

В период действия 4-ой экологической программы реализовано 141 мероприятие по охране атмосферного воздуха, затраты на реализацию которых составили 786,7 млн рублей

В период действия 4-ой экологической программы реализовано 141 мероприятие по охране атмосферного воздуха, затраты на реализацию которых составили 786,7 млн рублей, выполнено 83 мероприятия по снижению образования отходов, охране земельных ресурсов на сумму 1513,4 млн рублей.



За счет выполнения мероприятий предотвращено:



выброс вредных веществ в атмосферу3,6 тысяч тонн;

сбросов сточных вод в водоем 8,7 миллионов кубометров;

сбросов загрязняющих веществ в водный объект 6,2 тысяч тонн;

образование неутилизируемых отходов 15,2 тысяч тонн;

образование утилизируемых отходов 46,5 тысяч тонн;

потребление речной воды 11,1 миллионов кубометров.



Предприятие имеет установки по утилизации и обезвреживанию отходов, объекты размещения отходов. Деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на обращение с отходами и разрешительной документацией. Так, в 2020 году утилизировано 78,5 % отходов.



«Нижнекамскнефтехим» постоянно ведет работу по повышению эффективности использования оборотной воды за счет внедрения передовых технологий подготовки воды и реконструкции градирен. С 2014 по 2020 годы проведена реконструкция 16 градирен, позволившая достичь экономии потребления энергии до 16,1 млн кВтч/год.

«Нижнекамскнефтехим» постоянно ведет работу по повышению эффективности использования оборотной воды за счет внедрения передовых технологий подготовки воды

— В рамках четвертой экологической программы проведено два этапа реконструкции биологических очистных сооружений, имеющихся на балансе «Нижнекамскнефтехима» и предназначенных для очистки не только стоков самого предприятия, но и сточных вод с промышленного узла, а также городских коммунальных стоков, — отмечает Олег Гришаков, заместитель главного инженера по охране окружающей среды — начальник управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Для обеспечения безаварийной транспортировки химзагрязненных стоков от промышленной площадки до БОС и разгрузки существующего коллектора химзагрязненных сточных вод в рамках реконструкции завершены работы по строительству нового внеплощадочного коллектора общей протяженностью порядка 15 километров.



Общая стоимость реконструкции БОС составила более 3 млрд. рублей.



12,5 млрд рублей на реализацию пятой экологической программы



В 2021 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработало и приступило к реализации пятой экологической программы, рассчитанной на 2021-2025 годы. Мероприятия направлены на повышение экологической эффективности производств, реконструкцию, развитие действующих и создание новых природоохранных объектов, совершенствование системы мониторинга. Планируемые затраты составляют 12,5 млрд рублей.



— Пятая экологическая программа объемная по финансированию и списку выполняемых работ. Цифра колоссальная — более 12 млрд рублей. Объем финансирования предыдущей — более 7 млрд, и она показала свою эффективность и необходимость. Мы видим это по снижению выбросов и потреблению речной воды, — подчеркнул генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Объем финансирования предыдущей — более 7 млрд, и она показала свою эффективность. Мы видим это по снижению выбросов и потреблению речной воды, — подчеркнул Айрат Сафин.

В этом году в рамках реализации пятой экологической программы, компания приступила к третьему этапу реконструкции биологических очистных сооружений. Планируется провести работы по реконструкции станции доочистки и узла обеззараживания с применением современных технологий. Планируемые сроки завершения работ 2023 год, затраты — 1,4 млрд рублей.

«Нижнекамскнефтехим» ежегодно восполняет водные биоресурсы. Дело в том, что на балансе предприятия имеется водозаборное сооружение, которое является источником питьевого и технического водоснабжения города Нижнекамска.

в Камский плес Куйбышевского водохранилища было выпущено 7628 сазанов, в 2021 — 125, 6 тысяч штук стерляди

Для компенсационных мер по возмещению вреда, наносимого водным биоресурсам в результате деятельности водозабора, в 2020 году в Камский плес Куйбышевского водохранилища было выпущено 7,6 тысяч сазанов, в 2021 — 125, 6 тысяч штук стерляди, это более четырех тонн рыбоводной продукции.

— Мы совместно, с привлечением федерального научного учреждения и Росрыболовства, проводим работу по определению, какой объем рыбы и каких сортов наше предприятие должно выпустить в водоем. Если в предыдущие годы мы выпускали мальков сазана, в этом году впервые выпускаем стерлядь. На тендерной основе определяется прудовое хозяйство, которое выращивает для нас мальков рыбы, место для их выпуска определяет Росрыболовство. Для этого учитываются благоприятные природные условия, кормовая база, чтобы рыба прижилась, — рассказала Светлана Ямкова.



Весомый вклад нефтехимики вносят в благоустройство и озеленение санитарно-защитной зоны, предприятия, города и парка «Нефтехимик». Дружным коллективом сажают деревья, наводят порядок на вверенных территориях.



В прошлом году сотрудники предприятия высадили 300 саженцев ели и рябины вдоль городской автодороги. В 2021 году аллея из 30 каштанов пополнила парк «Нефтехимиков», еще десятки саженцев различных деревьев украсили территорию компании, более 50 деревьев высажено в подшефных школах, 76 сосен посадили в рамках акции «Сад памяти» вдоль Соболековской трассы.

В прошлом году сотрудники предприятия высадили 300 саженцев ели и рябины вдоль городской автодороги

— Посадка деревьев — это что-то святое. Мы оставляем все это будущим поколениям, вносим вклад в экологию нашего и так зеленого города, для того чтобы было желание здесь жить, работать, созидать! — прокомментировал, сажая деревья, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.



Помимо этого, в 2019-2020 года в селе Прости в рамках компенсационных посадок при реализации проекта по возведению нового энергообъекта — парогазовой электростанции мощностью 495 МВт и сетей высоковольтных линий электропередачи — ЛЭП, напряжением 110 кВ, предназначенных для схемы выдачи электрической мощности нового энергоисточника, было высажено 6,7 тысяч молодых саженцев — рябины, липы, яблони, березы и хвойных деревьев. Более 45 тысяч хвойных и лиственных саженцев пополнили зеленый фонд Нижнекамска в 2021 году.

Более 45 тысяч хвойных и лиственных саженцев пополнили зеленый фонд Нижнекамска в 2021 году

Природоохранная деятельность предприятия, практические действия которой связаны с реализацией перспективных экологических программ, — это системная работа, организованная и направленная на устойчивое развитие ПАО «Нижнекамскнефтехим». Нефтехимики уверены, что помимо роста производственных, экономических результатов, будет расти качество жизни работников предприятия, горожан и всех татарстанцев.



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