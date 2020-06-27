Гендиректор НКНХ Айрат Сафин на встрече с молодежью заявил об отмене перехода на четырехдневную рабочую неделю

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин провел встречу с молодыми сотрудниками предприятия в нетрадиционном формате. Вместе с ними он проехал на велосипеде по лесному массиву, после чего на природе состоялся открытий диалог. Таким образом, актив молодежной организации совместно с руководством компании отметили День молодежи.

Встреча состоялась вчера, 26 июня, после рабочего дня в Парке нефтехимиков, откуда участники велопробега отправились на тренировочную базу «Алмаш», где их ждала полевая кухня.





Молодежные лидеры смогли задать генеральному директору компании Айрату Сафину десятки интересующих вопросов. Например, как он воспринял свое назначение на должность, о развитии молодежной политики, о востребованности идей и проектов молодых конструкторов по созданию в Нижнекамске детского парка.



Молодые активисты спросили о сохранении льгот в новом коллективном договоре, который будет приниматься в 2021 году, а также о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Как заявил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, в ближайшие дни будет издан соответствующий приказ о том, что с 6 июля перехода на сокращенную рабочую неделю не будет, хотя экономическая ситуация в компании пока продолжает оставаться сложной.

Генеральный директор, отвечая на вопросы, поделился впечатлениями о похорошевшем Нижнекамске и о преимуществах «Нижнекамскнефтехима» перед другими компаниями, которые, по его мнению, заключаются в глубокой истории создания и развития предприятия и преемственности поколений, в трудовых династиях и заложенных традициях.



Это поддержка молодежи, которая проявляет свою активность и инициативность. По его словам, все льготы для молодых специалистов и для трудового коллектива в целом, заложенные в коллективном договоре, будут сохранены в новом документе, который постараются дополнить новыми пунктами.

На вопросы личного характера Айрат Сафин искренне отвечал, что поддерживать хорошую физическую форму и восстанавливаться после напряженного трудового дня ему помогают пешие прогулки и катание в выходные дни с семьей на велосипедах.



Он рассказал, что с удовольствием играет в волейбол. На предложение сыграть в футбол, улыбаясь ответил, что если только его поставят на ворота. Его любимый писатель — Михаил Булгаков, фильм — «Капернаум». В завершение встречи он пожелал молодежи активной жизненной позиции — не сидеть дома у телевизора, поскольку не стоит переживать чужие эмоции, а, напротив, жить своей интересной и насыщенной жизнью.