Рустам Минниханов провел совещание с руководителями подразделений «Нижнекамскнефтехима»

После посещения производственных площадок «Нижнекамскнефтехима» президент Татарстана Рустам Минниханов провел оперативное совещание в режиме ВКС. В нем также принял участие главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов.

О работе компании сообщил генеральный директор Айрат Сафин:

— Технологические цеха основных заводов компании работают в штатном режиме, производственная деятельность осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Сырьем и энергоресурсами подразделения обеспечены в полном объеме.



О ситуации на важных стратегических объектах президенту рассказали руководители. В частности, в эти дни усиленно работает дочернее предприятие АО «Полиматиз», где производят нетканый материал для изготовления защитных масок.

— В сутки мы выпускаем 28 тонн материала. Кроме этого, с 13 апреля здесь приступили к пошиву масок. Мощность данной производственной линии составляет 2,5 млн штук медицинских масок в месяц, — рассказал президенту директор «Полиматиза» Радик Яруллин



В штатном режиме работают станция очистки воды и биологические очистные сооружения. Кроме обработки внутри помещений проводится дезинфекция дорожных покрытий, площадок и подъездных автодорог.

— Проведенная реконструкция биологических очистных сооружений позволяет осуществлять очистку стоков до нормативных требований по качеству, не допуская при этом неприятных запахов. Обеззараживание очищенных стоков и отходов производства ведется согласно рекомендаций Роспотребнадзора, под усиленным контролем со стороны баклаборатории БОС, — сообщил начальник управления водоснабжения и очистки сточных вод Сергей Бояркин.

Меры предосторожности соблюдаются на строящихся площадках — на энергостанции ПГУ-ТЭС и производства ДССК. Все оперативные совещания переведены в режим онлайн, посредством ВКС, обеспечивается необходимый санитарно-пропускной режим.



— Доставка работников подрядных организаций осуществляется отдельным автотранспортом. Организована отдельная проходная с осмотром сотрудников и бесконтактным измерением температуры, проводится контроль состояния работников в течение рабочего дня. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками и антисептиками, — отметил директор ПГУ -ТЭС Алмаз Мухаметзянов.

В плановом порядке проводится обследование работников «Нижнекамскнефтехима» и дочерних предприятий на COVID-19. Поликлиника и здравпункты оснащены всем необходимым по предотвращению распространения коронавируса, введены дополнительные противоэпидемические мероприятия.

— Мы обсудили не только работу производственных площадок, но и меры безопасности в микрорайонах, где проживают сотрудники предприятий. Это тоже очень важная часть нашей работы. Я хотел поблагодарить вас за работу. В сегодняшней экономической ситуации стабильная работа предприятий — лучшее настроение. С огромными словами благодарности и надеждой обращаюсь к вам. Надеюсь, что скоро это пройдет. Хорошей работы, — сообщил Рустам Минниханов.