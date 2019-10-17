Moody's: 2020 год для «Нижнекамскнефтехима» станет успешным

Фото: предоставлено ПАО "Нижнекамскнефтехим"

«Нижнекамскнефтехим» и «Сибур» достигнут высоких финансовых показателей в следующем году. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s, сообщает «Прайм».

«Крупнейшие российские производители нефтехимической продукции будут демонстрировать хорошие результаты в течение следующих 12—18 месяцев… Ключевыми факторами высоких показателей являются ввод новых мощностей и низкие затраты, а также слабый рубль, который поддерживает маржу компаний-экспортеров и эффективно вытесняет дорогостоящий импорт», — говорится в релизе.

Крупным компаниям удалось сохранить маржу в диапазоне 20—30%. По сравнению с сопоставимыми зарубежными компаниями показатели выше.

В 2019—2020 годах финансовые показатели «Нижнекамскнефтехима» сохранятся на высоких уровнях, достигнутых в 2018 году.

По прогнозам специалистов, рентабельность внутренних и внешних продаж этих компаний будет снижаться в 2021—2022 годах. В первую очередь это будет связано с ростом конкуренции на рынке. Российские и зарубежные игроки увеличат производства основных полимеров.

«Только достаточно масштабные производители с наиболее низкими затратами смогут сохранить стабильную прибыль», — отмечает Moody's.

