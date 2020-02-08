Более 500 нефтехимиков приняли участие в Всероссийской акции «Лыжня России»

Фото: Лилия Егорова

Сегодня на территории спортивного комплекса «Батыр» состоялся 38-ой массовый забег «Лыжня России-2020». В этом году спортивное мероприятие посвятили 75-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне и 100 летию образования ТАССР. Всего на лыжи встали около 8 тыс. нижнекамцев.

В 10.00 утра на старт вышли сильнейшие спортсмены. Мужчины бежали 5 км, женщины — 3 км. После чего в 11.00 в рамках всероссийской акции «Лыжня России» состоялось торжественное открытие «Лыжни Нижнекамска-2020».

В 11.40 старт дали сотрудникам предприятий, организаций и учреждений города, в 13.00 — учащимся общеобразовательных учреждений.

Команда «Нижнекамскнефтехима» стала самой многочисленной — в забеге приняли участие более 500 сотрудников предприятия из 32 подразделений. Несмотря на морозную погоду нефтехимики пришли целыми семьями.

— Замечательное настроение. Хочется пробежаться, подышать свежим воздухом. Детей приобщить к спорту. Мы пришли втроем: я, жена и сын. Классная обстановка, кругом веселые, красивые, здоровые люди, — рассказал Алексей Морозов, инженер-электроник Центра автоматизации ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Флагман нефтехимии Татарстана уделяет особое внимание физическому развитию сотрудников и пропаганде здорового образа жизни, является постоянным участником массовых соревнований.

— Мы не пропускаем ни одного массового забега. Это и «Лыжня России» и «Кросс нации». Также ежегодно проводим открытый Кубок ПАО «Нижнекамскнефтехим» по лыжным гонкам. Соревнования состоят из 8 гонок различного формата и стиля проведения. Проводим семейные старты, где на лыжи встают семьи нефтехимиков, — сообщил начальник отдела по работе с молодыми специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков.

Кроме того, каждый четверг на учебно-тренировочной базе «Алмаш» нефтехимики могут бесплатно покататься на лыжах, провести соревнования внутри подразделений.

Партнерский материал.

