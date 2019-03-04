Строительство нового коллектора обойдется «Нижнекамскнефтехиму» в 1,5 млрд рублей

На реализацию проекта по строительству нового коллектора «Нижнекамскнефтехим» выделит порядка 1,5 млрд рублей. Об этом журналистам рассказали во время пресс-тура на строительной площадке внеплощадочного коллектора промливневых стоков.

По новому трубопроводу протяженностью 15 км будут поступать промышленные стоки с действующих и строящихся производств НКНХ на биологически очистные сооружения. Один коллектор у «Нижнекамскнефтехима» есть, но в связи с активным развитием Нижнекамского промышленного узла руководство компании приняло решение о строительстве дополнительной «нитки». Она позволит увеличить пропускную способность и безопасность транспортировки сточных вод.

— Улучшатся экологические показатели и безопасность, так как исключается риск попадания стоков в почву и водоемы, а также неприятных запахов в атмосферу. Коллектор будет иметь биофильтры для очистки воздуха, — рассказал заместитель начальника цеха №3406 управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Рустам Ахметшин.

Часть трубопровода специалисты прокладывают закрытым способом, который не требует раскопки канав по всей протяженности прокладки коллектора: трубы укладывают под землей на глубине 12 метров путем горизонтального бурения. Способ необходим в местах пересечения с подземными коммуникациями, железнодорожными и автомобильными путями. Остальные 12 км прокладывают открытым способом.

Всего в строительстве объекта задействовано 85 специалистов, коллектор планируют сдать в конце этого года.