На строительной площадке «Этилен-600» НКНХ смонтирована пятая колонна крупнотоннажного оборудования

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На площадке нового этиленового комплекса (ЭП-600) «Нижнекамскнефтехима» продолжается монтаж крупнотоннажного оборудования. Установлена пятая по счету колонна высотой 91,6 метра. Она прибыла в Нижнекамск по воде из Южной Кореи. Транспортировка заняла несколько месяцев.

От причала до строительной площадки колонну доставили по специально проработанному и подготовленному маршруту. Для этого расширили проезды, устранили все имеющиеся препятствия на пути и установили временное оборудование. Для монтажа оборудования специалисты привлекли уникальный кран с максимальной грузоподъемностью 1600 тонн.

Установка выделения бутадиена рассчитана на производительность 89 тысяч тонн в год. Эта колонна является второй по высоте на ЭП-600. Она предназначена для выделения бутадиена методом экстрактивной ректификации.

Сегодня на стройке нового этиленового комплекса трудятся около 850 человек, привлечено порядка 150 единиц техники. Помимо монтажа основного технологического оборудования, здесь роют котлованы, строят дороги, занимаются освещением, забивают сваи и бетонируют фундамент. Для рабочих строят вахтовый городок.

Ранее «Реальное время» сообщало, о подъеме первой колонны на комплексе «Этилен-600».

