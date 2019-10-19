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Нефтехимики приняли участие в акции по озеленению Нижнекамска

15:33, 19.10.2019
Нефтехимики приняли участие в акции по озеленению Нижнекамска
Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» высадили 250 саженцев лиственных и хвойных деревьев вдоль Соболековской трассы.

Мероприятие прошло в рамках экологической акции «Зеленая волна». В ней приняли участие более 30 активистов компании во главе с заместителем генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родионом Булашовым и председателем профсоюзной организации Фанисом Муртазиным.

Для посадки были выбраны сосны и березы — это те разновидности деревьев, которые хорошо приживаются в нашем климате, хорошо переносят высокие и низкие температуры и уплотнение почвы.

В акции по посадке деревьев, озеленению и уборке города нефтехимики участвуют регулярно. Так, осенью прошлого года работники компании высадили более 500 саженцев.

Нижнекамскнефтехим
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