Руслан Шигабутдинов рассказал о совмещении поста гендиректор ТАИФа с работой в Совете директоров НКНХ и КОСа

Руслан Шигабутдинов, утвержденный сегодня до должность генерального директора АО «ТАИФ», прокомментировал «Реальному времени» свои ближайшие рабочие планы и готовность совмещения новой должности с работой в Совете директоров предприятий «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим»:

«Совмещать будем в рабочем режиме: опыт работы имеется, примеры такого совмещения тоже имеются. А по первой части вопроса: «ТАИФ» можно сравнить с дорогими швейцарскими часами, которые нужно только полировать, сохраняя заложенные основы, и смотреть, что можно максимально эффективно улучшать. Этим и будем заниматься».