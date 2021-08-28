Работники «Нижнекамскнефтехима» удостоились государственных наград

Фото: Ринат Назметдинов

Аппаратчику цеха газоразделения, экстрактивной ректификации завода СКИ-3 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимиру Попову присвоено почетное звание «Заслуженный химик РФ». Награждение проходило в Кремле в рамках мероприятия, посвященного Дню Республики.



Владимир Попов начал трудовую деятельность в ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 1982 году в качестве аппаратчика перегонки четвертого разряда завода дивинила. Отслужив в армии, вернулся на предприятие в цех газоразделения, экстрактивной ректификации завода СКИ-3. Через 4 года повысил свою квалификацию до высшего — шестого разряда.



При его участии в 1993 году на заводе по производству синтетических каучуков (СК) начали осваивать новый вид каучука — этиленпропиленовый (СКЭПТ). Владимир Попов принимал активное участие в пуске и отработке технологического режима узлов компримирования и циркуляции этиленпропиленовой фракции, узла очистки растворителя производства СКЭПТ.



В 2003 году при освоении нового вида каучука — полибутадиенового на неодимовом катализаторе (СКД-Н) знания и опыт Владимира Попова помогли освоить технологический режим узла очистки возвратного растворителя производства СКД. За 35 лет своей трудовой деятельности Владимир Попов подготовил к самостоятельной работе десятки молодых рабочих, которые трудятся не только в цехе, но и на других производствах ПАО «Нижнекамскнефтехим».



— Я в восторге! Не каждому удается в жизни удостоится такой высокой награды. Самому даже не верится. Я всю жизнь проработал в «Нижнекамскнефтехиме», с 1985 года, как вернулся из армии, тружусь в одном цеху. Не ожидал, что мои заслуги будут так высоко оценены. До слез приятно, — поделился своими впечатлениями Владимир Попов.



Электромонтеру по ремонту электрооборудования УЭиЭР-2 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алексею Шашкину было присуждено звание «Заслуженный энергетик РТ». Он работает в «Нижнекамскнефтехиме» с 1985 года.



С 2000 по 2004 годы принимал активное участие в масштабном строительстве единственного в России производства по выпуску галобутиловых каучуков (ГБК) мощностью 30 тысяч тонн в год. В период с 2013 по 2015 годы производил работы по монтажу и настройки новейшей системы автоматического включения резерва распределительных подстанций, что позволило снизить количество остановов электрооборудования при посадке напряжения внешней сети, тем самым увеличить качество выпускаемой продукции.



— До сих пор в шоке! Не могу поверить в то, что мне присвоили это почетное звание. Всю жизнь я честно трудился на «Нижнекамскнефтехиме». Просто работал, делал свое дело хорошо. 18 лет отдал заводу СК, еще 18 — БК. Время пролетело, как один день. Спасибо всем большое, — прокомментировал «Реальному времени» Алексей Шашкин.



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