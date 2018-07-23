АО Телерадиокомпания НОВЫЙ ВЕК
Общая информация
Телерадиокомпания «Новый Век» является крупнейшим медиахолдингом Республики Татарстан и Поволжья, в состав которого входят:
Телеканал «ТНВ-Татарстан» — это двуязычный телеканал с собственным программированием. Приоритетными телепроектами канала являются информационно-аналитические и просветительские программы; социально значимые и общественно-политические передачи; спортивные программы и прямые трансляции матчей; программы о культуре, искусстве и духовных ценностях; телеканал «Яшь ТНВ» для детей и молодежи.
Телеканал ТНВ обладатель престижной Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-регион». Телерадиопрограммы АО «ТРК «Новый Век» отмечены дипломами победителей Международных, Всероссийских и Республиканских конкурсов.
В 2017 году телекомпания «Новый Век» выиграла конкурс на статус «регионального общедоступного обязательного телеканала» в Татарстане. Решение принято Федеральной конкурсной комиссией, которая рассмотрела заявки от 14 субъектов Приволжского федерального округа, в числе которых была представлена и наша республика. ТНВ гарантированно во всех сетях связи на территории Татарстана занял 21 позицию, что значительно облегчило поиск канала.
Таким образом был подтвержден высокий статус канала ТНВ, его значение для региона и для республики.
Модернизирован корпоративный сайт компании. Вещание телеканала «ТНВ-Планета» и радиостанции ведется в режиме on-line на сайте www.tnv.ru, открывшемся в 2012 году новом сайте bolgarradio.com.
Благодаря решению и поддержке Президента РТ в 2012 г. — в год своего 10-летия— Телерадиокомпанией «Новый Век» открыт спутниковый телеканал «ТНВ-Планета» с территорией распространения по всей территории России, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток, а также в Казахстан, Среднюю Азию, Пакистан, Афганистан, Ирак, Иран, Турцию, Монголию, Китай.
Концептуальные особенности телеканала: духовное объединение татарского народа, сохранение и развитие языка, культуры, национальных традиций, продвижение Республики Татарстан на федеральный и международный уровень. Потенциальная аудитория — около 8 млн.семей.
На 1 января 2013 г. совокупная потенциальная аудитория телевизионных каналов холдинга «Новый Век»составила около 50 млн. человек (без учета вещания в сети Internet).
С начала 2012 года радиостанция «Яна Гасыр» выходит под новым брендом «Болгар радиосы». Радио с собственным программированием на двух государственных языках вещает круглосуточно на всей территории Республики Татарстан 37 ретрансляторами (в Казани и Зеленодольске — 91,5FM, Альметьевске -92,9FM, Азнакаево — 107,1FM, Абсалямово — 105,3FM, Аксубаево — 104,3FM, Актаныше 103,1FM, Апастово — 104,4FM, Бавлах — 107,5FM, Базарных Матаках — 107,1FM, Билярске — 101,4FM, Бугульме — 101,7FM, Буинске — 100,3FM, Вольном Труде — 107,9FM, Заинске — 106,6FM, Кадыбаше — 105,2FM, Камском Устье — 71,51АМ, Кукморе — 107,9FM, Кутлу-Букаше — 104,9FM, Кушманах — 106,1FM, Лениногорске — 102,1FM, Мамадыше — 106,2FM, Муслюмово — 100,0FM, Новошешминске — 107,0FM, в Набережных Челнах — 105,5FM, в Нижнекамске — 102,6FM, Нижнем Шубане — 105,0FM, Нурлате — 104,7FM, Старом Багряж-Елхове — 73,23АМ, Сарманово — 107,8FM, Тюлячах — 106,1FM, Черемшане — 107,7FM, в Чистополе — 103,0FM, Шемордане (Богатые Сабы) — 102,3FM) и в сети Internet.
Через спутник Eutelsat 36A радио «Болгар радиосы» можно принимать на территории европейской части России, в странах Восточной Европы, республиках Кавказа и Закавказья.
Потенциальная аудитория «Болгар радиосы» — более 4-х миллионов слушателей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Ш. Усманова, 9
- Телефон: (843) 570-50-00
- Email: reception@tnvtv.ru, tnvnews@mail.ru
- Сайт: tnv.ru
Дата последнего обновления: 23.07.2018