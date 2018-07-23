АО Телерадиокомпания НОВЫЙ ВЕК

Телеканал «ТНВ-Татарстан» — это двуязычный телеканал с собственным программированием. Приоритетными телепроектами канала являются информационно-аналитические и просветительские программы; социально значимые и общественно-политические передачи; спортивные программы и прямые трансляции матчей; программы о культуре, искусстве и духовных ценностях; телеканал «Яшь ТНВ» для детей и молодежи.

Телеканал ТНВ обладатель престижной Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-регион». Телерадиопрограммы АО «ТРК «Новый Век» отмечены дипломами победителей Международных, Всероссийских и Республиканских конкурсов.

В 2017 году телекомпания «Новый Век» выиграла конкурс на статус «регионального общедоступного обязательного телеканала» в Татарстане. Решение принято Федеральной конкурсной комиссией, которая рассмотрела заявки от 14 субъектов Приволжского федерального округа, в числе которых была представлена и наша республика. ТНВ гарантированно во всех сетях связи на территории Татарстана занял 21 позицию, что значительно облегчило поиск канала.

Таким образом был подтвержден высокий статус канала ТНВ, его значение для региона и для республики.