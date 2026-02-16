«Телеграм» — тормозит, предвыборные страсти — накаляются

Громкое заявление Сергея Миронова, 120 лет Мусе Джалилю, экономические итоги Татарстана 2025 — события недели от «7 дней»

С одной из самых животрепещущих тем последней недели начал выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий Ильшат Аминов. О ситуации на сегодняшний момент, неожиданной реакции депутата Госдумы и о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

На злобу дня

— Начнем, наверное, с самой животрепещущей темы. Замедления мессенджера Telegram в России. Началось 10 февраля: то работает, то не работает. Картинки и видео еле уходят. Короче, опять началась морока, как в свое время с YouTube и WhatsApp*. Хотя, вроде, недавно с высоких трибун обещали, что этого не будет. Но в распространенном Роскомнадзором заявлении говорится, что Telegram «по-прежнему не исполняет законодательство РФ, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

В Роскомнадзоре объявили, что продолжат вводить последовательные ограничения против мессенджера, чтобы добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан. Все вроде понятно. Сплоченно, стройными рядами и с песнями идем в родной мессенджер МАХ. Но тут случилось неожиданное, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов разразился, да что там, прогремел острой критикой этого решения, — открыл свежий выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов разразился острой критикой решения об ограничении Telegram. взято с сайта kremlin.ru

Сергей Миронов и впрямь в выражениях особо не стеснялся: «Кто делает замедление Telegram? Идите на передовую, на СВО. Ребята, которые кровь проливают, — у них единственная связь с родными и близкими [через этот мессенджер]. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами», — заявил он.

Стоит отметить, что с требованием о недопущении блокировки мессенджера, также выступили представители ряда других политических партий, в том числе «Яблоко» и «КПРФ» заявили о намерении добиваться от Минцифры и Роскомнадзора официальных разъяснений по поводу происходящего с Telegram.

C требованием о недопущении блокировки мессенджера, также выступили представители ряда других политических партий, в том числе «Яблоко» и «КПРФ» . Dima Solomin на Unsplash

Сергей Миронов направил официальное обращение в Совет безопасности РФ с предложением изучить целесообразность действий Роскомнадзора. Но есть один момент, на который обратил внимание Ильшат Аминов:

— Я не буду анализировать здесь содержание выступления лидера фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе. Это на ваше усмотрение, соглашаться или нет. Подчеркну одну существенную деталь: использование яркой лексики, сильных оборотов свидетельствует об одном — предвыборная гонка началась, лидеры партий набирают очки перед решающей схваткой в сентябре, когда будет избираться новый состав Государственной думы.

Наследие великого поэта

На прошлой неделе республика встретила 120-летие со дня рождения татарского поэта-антифашиста Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

— Я уже неоднократно говорил, что в свое время снимал документальный фильм о Мусе Джалиле, изучал его жизнь и творчество. Знаете, что меня тогда больше всего поразило? Эти люди, члены антифашистского сопротивления, наши соотечественники, свободно разъезжали по завоеванной фашистами Европе, чтобы вербовать новых солдат в Волжско-татарские легионы «Идель-урал». Немцы обещали им за предательство, что называется, златые горы и реки полные вина. Но они сделали все, чтобы ни один легион не дошел до фронта, — напомнил Ильшат Аминов.

На прошлой неделе республика встретила 120-летие со дня рождения татарского поэта-антифашиста Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По следам поэта-героя прошла корреспондент программы «7 дней» — Ильзира Юзаева.

В небольшой квартире на ул. Горького в Казани Муса Джалиль с семьей прожил меньше года. Это было время, когда поэт уже был на пике популярности. Он много пишет, переводит, публикуется. У него в гостях вечерами собирается весь цвет татарской литературы того времени: Гази Кашшаф, Сибгат Хаким, Адель Кутуй, Хасан Туфан… Говорили, спорили, шутили, играли в шахматы. Очевидцы утверждают: стремящийся всегда и во всем к совершенству Муса Джалиль очень не любил проигрывать. А проводив гостей, Джалиль писал. На всем, что попадалось под руку: полях газет, конфетных обертках, папиросной бумаге, обоях… Именно на стенах этой квартиры вместе с композитором Назибом Жигановым (жившим в то время этажом ниже), они создали оперу «Алтынчеч». Премьера «Златовласки» состоялась 12 июня 1941 года на сцене только открывшегося первого татарского театра оперы и балета. А спустя несколько дней — первым же военным эшелоном, Муса Джалиль уехал на фронт начавшейся войны.

В июне 1941 года, первым же военным эшелоном, Муса Джалиль уехал на фронт . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но и здесь, в промежутках между боями и неотложными задачами, старший политрук Джалиль писал. Писал, словно боясь не успеть.

Июнь 1942 года, на Волховском направлении Вторая ударная армия попала в окружение. 26 июня во время контратаки Муса Джалиль был тяжело ранен и попал в плен. Едва оправившись от ран, Джалиль активно включился в работу антифашистского комитета, созданного в лагерях для военнопленных Гайнаном Курмашевым. Печатал листовки, издавал газету, вербовал новых членов подполья, агитировал. Батальоны, вдохновленные горящим словом, поднимали восстания, прорывались на волю и пробивались к партизанам.

Не все угодившие в плен горели пламенем борьбы. Были и те, кто сломался, пошел на сделку с собственной совестью и оккупантами… В 1943 году все руководство подпольной организации было раскрыто и арестовано немцами. 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее Муса Джалиль и его соратники были казнены.

В 1946 году Союзу писателей Татарии была передана первая часть «Моабитских тетрадей». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В 1946 году произошло настоящее чудо: Союзу писателей Татарии была передана Нигматом Терегуловым крохотная, размером с детскую ладонь, записная книжка. В ней на обрывках полей газет были стихи, написанные Мусой Джалилем в застенках. Второй блокнот «Моабитских тетрадей» вернул на родину поэта бывший сокамерник Мусы Джалиля — бельгиец Андре Тиммерманс. Джалиль писал, что в лагерях им было написано более 125 стихотворений и одна поэма. На родину вернулись 92 произведения. Друг поэта Гази Кашшаф, которому поэт завещал свое литературное наследие, до конца жизни верил, что существует еще один блокнот — третья часть «Моабитских тетрадей».

В эти дни на большие экраны татарстанских кинотеатров вышел фильм «Черный лес» («Кара урман») режиссера Радика Кудоярова. скриншот из видео «The_Black_Forest_TRL2_ENG» с канала «Radik Kudoyarov»

В эти юбилейные дни, на большие экраны татарстанских кинотеатров вышел фильм «Черный лес» («Кара урман») режиссера Радика Кудоярова. Фильм уже собрал коллекцию престижных, в том числе международных, кинопризов. Образ Мусы Джалиля на экране воплотил Зульфат Закиров, актер Татарского театра имени Карима Тинчурина. О том, как проходил премьерный показ и какие впечатления фильм оставил у своих первых зрителей — в сюжете наших коллег из программы «7 дней».

ВРП Татарстана по итогам 2025 года превысил 5,7 трлн рублей

На прошлой неделе в Казани состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности РТ и итоговая коллегия Минэкономики Татарстана за 2025 год. Валовой региональный продукт превысил 5,7 триллиона рублей — плюс 2,9% к прошлому году. Основной вклад обеспечили нефтехимия, оборонно-промышленный комплекс и резиденты особых экономических зон. Именно они сегодня формируют пятую часть всей промышленности республики.

На прошлой неделе в Казани состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности РТ и итоговая коллегия Минэкономики . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом назвать общую картину радужной сложно: экспортеры страдают от укрепления рубля, на внутренний рынок давит импорт, ключевая ставка Центробанка остается настолько высокой, что кредитные средства для подавляющего большинства производств — непозволительная роскошь. Металлургия, химия, производство полимеров, автопром — в зоне наибольших рисков. Показателен пример КАМАЗа, завершившего минувший год под знаком минус, что отражается и на финансово-экономических результатах многочисленных предприятий-спутников автогиганта.

Съемочная группа ТНВ побывала на Челнинском производстве грузовых прицепов, полуприцепов, зерновозов и иной, часто уникальной, техники. Компания в сложнейших условиях смогла сохранить коллектив, провести модернизацию мощностей, сберечь собственное конструкторское бюро. Но… спрос упал, и обеспечить производство достаточным портфелем заказов не удалось. Низкие продажи не позволяют дать полную загрузку. Остро стоит проблема стабильности заработных плат. И это при том, что напрямую с КАМАЗом предприятие не завязано и большая часть производимого оборудования легко адаптируется под грузовую технику любых производителей и марок. Но проблема остается: фермеры, так же оказавшиеся под рисками из-за высокой стоимости кредитных средств, просто не могут себе позволить влезать в долги. Да, техника нужна. Но пока предпочитают латать старую, чтобы сводить концы с концами.

Мидхат Шагиахметов: «В складывающейся экономической ситуации, необходимо максимум усилий приложить в выстраивание производственных, логистических и иных цепочек не только внутри самих производств, но и за их пределами». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как и в прежние кризисные годы, экономика Набережных Челнов сегодня спасается за счет задела в виде ТОСЭР, промпарков и широкого пояса малых и средних компаний, не связанных с градообразующим комплексом.

«В реальности — эта тенденция, тренд который позволяет и экономике республики в целом маневрировать, сохраняя устойчивость. За счет других отраслей, где есть рост, сглаживать объективные спады», — акцентируют наши коллеги с ТНВ внимание на одной из ключевых мыслей, прозвучавших во время коллегии. В целом экономика Татарстана демонстрирует позитивную динамику, опираясь, в том числе, на мощные особые экономические зоны, сеть промпарков и технопарков. Их доля в общем объеме промышленного производства уже перешагнула рубеж в 20% и продолжает рост.

Как особо подчеркнул глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов, в складывающейся экономической ситуации необходимо максимум усилий приложить в выстраивание производственных, логистических и иных цепочек не только внутри самих производств, но и за их пределами. Там, где проседают продажи, необходимо не конкурировать, а кооперироваться и активнее пользоваться инструментами управления спросом.

Раис Татарстана Рустам Минниханов особо обратил внимание на проблему износа основных фондов в таких отраслях, как производство мебели, изготовление резино-пластмассовых изделий. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один акцент министр сделал на необходимости повышения производительности труда. И речь шла не просто об оптимизации процессов в отраслевых цепочках, а об активном обмене опытом в рамках федерального проекта, уже охватившего более 350 предприятий Татарстана.

Раис Татарстана Рустам Минниханов особо обратил внимание на проблему износа основных фондов в таких отраслях, как производство мебели, изготовление резино-пластмассовых изделий. Сегодня он достигает уровня 40—70%. Не снята и амбициозная задача по роботизации промышленных процессов: к 2030 году количество промышленных роботов должно вырасти в четыре раза.

Торгово-промышленная палата уже подготовила широкую линейку предложений по смягчению последствий налоговых изменений. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если в городах и многих райцентрах процессы где-то лучше, где-то хуже, но идут, то на сельских территориях все намного сложнее. Здесь локомотивами и для новых стартапов, и для реализации бизнес-идей, и для общего повышения экономического благополучия могут и должны стать промпарки. Торгово-промышленная палата уже подготовила широкую линейку предложений по смягчению последствий налоговых изменений как для федеральных властей, так и для реализации на региональном уровне. Прежде всего, это возможность перехода тех, кто работал «на патенте», на упрощенный режим, в том числе на АУСН.

Подробнее об этом, а также о том, как проходила премьера фильма «Кара урман», как герои наших дней, на пределе человеческих возможностей и сил, творят новую историю в зоне СВО, о проблематике обеспечения безопасности в учебных заведениях страны, о том, чем удивляли татарстанские аграрии и животноводы на итоговой коллегии и с какими результатами они завершили 2025 год, а также других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 16 февраля, в 13:00, или на сайте телеканала.



Арсений Фавстрицкий