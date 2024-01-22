Снегоапокалипсис, Казань готовится к «Играм будущего» и Играм БРИКС, музей татарстанского полка в ДНР

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Снег летит, снег сыплет, стелет, снег беснуется: буран», — стихами Габдуллы Тукая, как нельзя более ярко характеризующими разгул стихии над республикой, начал новый выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий Тимур Бикмурзин. О том, как в Татарстане противостояли капризам природы, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый Век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».



Месячная норма за неделю

И даже более того. Закрытые трассы, сотни автомобилей в плену на дорогах, заваленные сугробами дворы, опаздывающие на вызовы кареты скорой помощи и люди, не успевающие на работу, стремительно дорожающие услуги такси и задержки рейсов в аэропорту. Всю минувшую неделю погода испытывала татарстанцев на прочность. Первый массированный снегопад обрушился на республику в среду, 17 января, затем день относительной передышки — и новая волна. Суммарно меньше чем за неделю выпало около месячной нормы осадков. Плюс к этому ухудшение видимости до 500 метров и порывы ветра до 20 метров в секунду.

На фоне непогоды любые, даже самые масштабные события отступают на второй план. За прогнозом погоды подавляющее большинство татарстанцев следили с большим вниманием, чем брокеры на биржах за движением котировок ценных бумаг. Сугробы в человеческий рост. Вооружившиеся лопатами люди, спешащие на помощь дворникам и спецтехнике, просто не успевающим справиться с разгулом стихии. 10-балльные пробки практически на всех автотранспортных артериях столицы республики и завязшие в снежной каше машины на второстепенных дорогах.

На трассе М-7 в Зеленодольске, неподалеку от моста через Свиягу, во власти стихии оказались сотни большегрузов. Пробка растянулась на десятки километров. Многие водители в снежном плену провели сутки.

Непогода заставила принять решение о временном ограничении движения по междугородным трассам. realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

В Казани введен план «Буран»: на улицы с 17-го числа выведена практически вся наличная техника — 1 062 единицы, и персонал. Особое внимание — маршрутам движения общественного транспорта и остановкам. Только за сутки 18 января вывезена 31 тыс. тонн снега, рассыпано более 1 тыс. тонн противогололедных материалов. Но, как оказалось, и этого мало: 19 января город накрыли сразу два циклона. По данным Гидрометцентра, это был самый сильный снегопад за последние 5 лет. Многие автомобили так и остались во дворах, автобусы встали. На остановках люди проводили по часу и более, но часть взрослых так и не смогли добраться до рабочих мест. В школах отменили занятия.

В деревнях люди и вовсе оказались заблокированы в собственных домах. Сугробы завалили двери. В магазины не смогли доставить товары. На трассах снова встало движение. Машины, застрявшие на магистралях, сотрудникам МЧС в буквальном смысле слова пришлось откапывать вручную. За дорожной ситуацией следили 24 оперативные группы. Подготовлены пункты обогрева.

В усиленном режиме пришлось работать и сотрудникам ГИБДД. Всего за день только на трассе М-7 и лишь на 858-м км случилось семь ДТП. Один пострадавший госпитализирован. До места вызова бригадам скорой помощи часто приходилось добираться пешком: кареты вязли даже на центральных дорогах. Заезд во дворы и вовсе стал непосильной задачей.

На улицы на борьбу со стихией выведен весь персонал и спецтехника коммунальных служб. realnoevremya.ru / Максим Платонов

В конце недели раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул: «Буран показал, где наши слабые места». Он призвал мобилизоваться и направить все силы на борьбу с последствиями стихии. Снегопады стали причиной заторов и аварий, несвоевременно или плохо очищенные дороги создают угрозу для жителей. Поступило 565 жалоб на очистку дворов, дорог и тротуаров.

Казань готовится принять два старта

Крупнейших, мультиспортивных. И подготовке к этим событиям не способна помешать даже непогода. Речь о грядущих в 2024 году «Играх будущего» и Спортивных играх стран БРИКС.

Казань готовится принять сразу два мультиформатных масштабных события. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Игры будущего» — новый высокотехнологичный турнир международного уровня, который впервые в истории примет Россия, и пройдет он на нескольких площадках в Казани. С 21 февраля по 3 марта, в течение 10 дней, на площадках выставочного комплекса «Казань Экспо», а также IT-квартала в Казани, в Иннополисе и в других местах будут состязаться более двух тысяч участников в 21 дисциплине. Как заверяют организаторы, «проект запомнится как инновационное шоу, объединяющее не только спортсменов со всего мира, но и разные вселенные», событие на стыке науки, спорта и технологий.

Следом, с 11 по 23 июня, Казань примет Игры стран БРИКС. В столице Татарстана ждут не менее 5,5 тыс. гостей, в том числе свыше 3 тыс. спортсменов, порядка 2 тыс. официальных лиц и около 500 человек приглашенных.

На итоговой коллегии Минцифры Татарстана обсудили в том числе и подготовку к предстоящим «Играм будущего» и Играм стран БРИКС. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«В отличие от Международного Олимпийского комитета, мы не политизируем спорт, не делаем его заложником чьих-то недобросовестных амбиций. К нам могут приехать спортсмены разных убеждений, у нас нет недружественных спортсменов и недружественных граждан», — недавно подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. И можно быть уверенными, что эти состязания будут организованы и проведены на высочайшем уровне. В состав оргкомитета игр вошли вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, помощник президента Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, раис Татарстана Рустам Минниханов и др. Часть членов оргкомитета на прошлой неделе посетили республику, чтобы принять участие в обсуждении процессов подготовки. Те, кому прибыть помешала погода, присоединились к обсуждению в режиме ВКС.

Мотострелковый полк №1231

Практически в каждом выпуске программы «7 дней» выходят материалы из зоны СВО, о татарстанских военнослужащих, несущих службу в частях и подразделениях, сформированных на территории республики. Наши коллеги, едва вернувшись из очередной командировки в прифронтовую зону и смонтировав сюжеты, вновь отправляются в путь.

Один из моментов общения съемочной группы ТНВ с бойцами. предоставлено realnoevremya.ru Зуфаром Давлетшиным

На этот раз съемочная бригада ТНВ встречалась с бойцами и офицерами мотострелкового полка №1231 — подразделения с богатой историей, сформированного еще в 1941 году, в 1943-м принимавшего участие в освобождении Витебска, Каунаса, Вильнюса, прорыве немецкой обороны на реке Неман. В 1946 году полк был расформирован. А в 2022 году по указу Верховного главнокомандующего о частичной мобилизации полк №1231 вновь был сформирован в Казани. Сейчас в одном из городов Донецкой Народной Республики по инициативе 1-й Славянской бригады и при поддержке фонда Дамира Исламова создан музей новейшей истории полка. И в нем побывала съемочная группа программы «7 дней».

Каждый предмет экспозиции — страница героической истории войскового подразделения. Карта — память о погибшем командире, отдавшем жизнь за своих бойцов, которых выводил из-под обстрела. Стена памяти увековечивает каждого воина, до конца выполнившего свой долг. Рядом, в сквере, небольшой мемориал в память о каждом, кто приближал мирную жизнь на этой многострадальной земле.

— Мы здесь, чтобы они не пришли к нам, чтобы дома не увидели этого, чтобы в мире не было фашизма, нацизма. У меня дед воевал, я кадровый военный, дед воевал здесь, тогда не закончили — они спокойной жизни не дадут, — подчеркивает заместитель командира мотострелкового полка №1231 с позывным «Марс».

— Воюем с фашистами — они обстреливают Донецк, по-другому невозможно их назвать. Они презирают людей за то, что на русском говорят. Хотели попасть в Европу. Русские — противники для них. А к нам местные жители хорошо относятся: действительно поняли, для чего ты здесь, — отмечает боец с позывным «Большой».

С этим военнослужащим съемочная группа ТНВ уже встречалась в августе 2023-го. Тогда он уже был награжден медалью «За отвагу». Сейчас его грудь украсили еще две госнаграды: «За отличие в бою» от народной милиции ДНР и медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Не все смогли прибыть на награждение. Им медали будут вручены позже, уже командованием части.

Обо всем этом подробнее, а также о том, что уже готово и что предстоит сделать в Казани до старта саммита стран-участниц БРИКС, о том, как в Татарстане встретили день рождения первого президента республики, Героя Труда России Минтимера Шаймиева, о том, насколько масштабным получился состоявшийся в Москве первый Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России», и о том, с какой целью по республике стартовал автобусный тур, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 22 января, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

