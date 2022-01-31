Омикрон-цунами: число заболевших новым штаммом COVID-19 стремительно растет

За неделю число заболевших в Татарстане выросло вчетверо, в России — вдвое. Справится ли медицина? — итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: Максим Платонов

Рост числа инфицированных, госпитализаций и смертности — Россию, а вместе с ней и Татарстан стремительно накрывает очередной волной новой коронавирусной инфекции. Если в пятницу 21 января в стране было 49,5 тысяч вновь заболевших, а в Татарстане — 114, то 28 января уже более 98 тысяч и 412 случаев соответственно. По всей стране предприятия переводят часть персонала на удаленку, а в школах на карантины уходят целые классы. COVID-19, к которому, казалось бы уже привыкли, вновь становится центральной темой для обсуждения. К чему готовится и чего ожидать? Ответы на эти вопросы пытались найти наши коллеги из информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфир телеканала «Новый век».

В ожидании локдауна

Омикрон наступает широким фронтом. Госпитали стремительно заполняются. Число тех, кого коронавирус уложил на больничные койки, только за сутки выросло на 10% — до 14046 человек. Не за горами момент, когда придется вновь закрывать отделения в больницах и поликлиниках, разворачивая на их площадях новые койки для COVID-пациентов.

В разгар предшествующей волны таких дополнительных госпиталей по всему Татарстану было развернуто более 60. Сколько потребуется на этот раз — вопрос пока открытый. Как и то — хватит ли сил у республиканской медицины, чтобы противостоять этому шторму. Если система здравоохранения не справится с наплывом и выкинет белый флаг — не избежать локдауна.

Съемочная группа программы «7 дней» вновь не покидает «красные зоны» татарстанских госпиталей, где врачи сбиваются с ног, спасая человеческие жизни. Медики подтверждают: да, омикрон — менее опасен, чем штамм коронавируса дельта, но он гораздо опаснее любой другой мутации COVID-19. Он — не панацея от пандемии, не «живая вакцина». Он — болезнь, причем гораздо более коварная и смертельно опасная, чем исходный вирус, что два года назад привел в ужас весь мир.

Фото: Максим Платонов

Смертность — выше, рождаемость — ниже

На минувшей неделе Минздрав республики отчитался о работе в минувшем году. Ключевые показатели: смертность превысила рождаемость, в Татарстане — естественная убыль населения. На первом месте по причинам гибели людей, по-прежнему сердечно-сосудистые заболевания, на втором — ковид.

Сама структура отчета руководителя министерства больше напоминала сводку с фронта: «развертывание коечного фонда», «эскалация», «передовая»… Впрочем, стоит ли удивляться военизированной лексике, если вся система здравоохранения страны и мира уже два года живет по законам военного времени. Борьба с эпидемией в разгаре и сколько еще продлится это противостояние людей и смертельно опасной болезни — не известно. Врачи — такие же, как и мы с вами. Они тоже устают, и тоже болеют. И то, что коронавирус не щадит и их тоже, а может быть их, в первую очередь, можно легко понять, посетив поликлинику, где оставшиеся в строю работают и за себя, и за тех, кто слег.

«Мы считаем , что достигнем довольно высокого показателя через неделю — две. Потом наступит плато, когда количество заболевших будет стабильно высоким. Система здравоохранения не надеется на снижение, мы работаем так, чтобы быть готовыми к максимальным загрузкам продолжительное время», — приводит журналист программы «7 дней» слова замминистра здравоохранения РТ Владимира Жаворонкова.

При этом жизнь идет своим чередом, и никто не отменял планы по модернизации и реформированию системы здравоохранения. Татарстанской медицине предстоит ввод в эксплуатацию ряда современных медцентров, отвечающих мировым стандартам. Таких, как открытый недавно Центр детской онкологии и гематологии. Предстоит строительство нового городского перинатального центра. Он появится на территории 7-й казанской горбольницы.

Фото: Максим Платонов

Укрепляется материально-техническая база: 88 новых спецавтомобилей уже переданы врачам и фельдшерам поликлиник Казани. Всего же в 2021-м закуплено 134 машины для медучреждений республики. Для ускорения процедур, Минздрав внедряет электронные медкарты пациентов. Ответом на вызовы времени также становится телемедицина, когда прием у нужного специалиста может пройти дистанционно — с помощью мобильного приложения.

Церковь — на продажу

Именно такое объявление появилось на днях. Правда, быстро исчезло, но незамеченным не осталось. Лот — здание Спасо-Преображенской — старообрядческой церкви, возведенной в середине XIX века. Цена, которую хотелось бы получить продавцу — 90 млн рублей.

Справедливости ради стоит отметить, что объект исторического наследия по прямому назначению не используется уже давно. С 2011 года в сооружении располагается банк, а сам объект считается «помещением свободного назначения». При этом, как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», «культурной ценности оно не утратило».

«Градозащитники и представители старообрядческой общины опасаются, что здание ждет судьба других уже оборудованных под бизнес, памятников архитектуры. За примерами далеко ходить не надо — буквально в двух метрах еще одна бывшая Никольская церковь давно превратилась в пространство для пиццерии и шашлычной. Бумажные стаканы на пороге и фастфуд на древних захоронениях», — подчеркивает ведущий программы Тимур Бикмурзин.

Фото tatar-inform.ru

Что делать, если юридическое право на собственность вступает в противоречие с моральным? — задаются вопросом наши коллеги. «Не должны в здании культурного назначения, в этих стенах намоленных, быть питейные заведения, происходить какие-то вещи, которые нарушают нормы морали. Мы переживаем, что мало таких собственников, которые понимают суть этих вещей, не понимают, какое здание в их собственности», — вторит им Наталья Топал, возглавляющая ТРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Является ли таким человеком нынешний собственник, сумеет ли ответственно подойти к доставшейся ему в руки ценности собственник будущий — неизвестно. «Больше всего интересует вопрос, чтобы этому зданию не был нанесен ущерб, здесь нельзя делать ремонт, здесь надо делать реставрацию», — подчеркивает Наталья Топал.

То, что есть право частной собственности — никто не отрицает. Но есть еще и тот факт, что здание — объект культурного наследия, о чем есть запись в едином Госреестре. А это означает, что вместе с объектом собственности, приобретается и охранное обязательство. И любой ремонт, перестройка и перепланировка обязательно должны быть согласованы в Управлении. Чем закончится эта история — пока не ясно. Но надежды на то, что Спасо-Преображенскую церковь не постигнет судьба Никольской, или бывшей заводской церкви фабрики Вараскина, что на ул. Спартаковской, где до недавнего времени работала питейная, и продолжает действовать ресторан — все-таки еще остаются.

Агломерация — значит объединить усилия

Резонансным получился диалог руководителя Счетной палаты России Алексея Кудрина и президента Татарстана Рустама Минниханова на недавней сессии правительства республики «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

Изначально речь и шла именно о Татарстане и стратегии социально-экономического развития республики на период до 2030 года, где выделяются три агломерации: Казанская, Камская и Альметьевская. Речь идет не о том, чтобы, например, в Казань влились Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Атнинский районы, а о том, что эти территории, с центром в Казани, объединяли усилия в своем общем экономическом развитии. Создание и поддержание в порядке общей дорожной инфраструктуры, общей системы производственных, транспортных, культурных и множества других связей. Всего того, что будет служить общему развитию и процветанию. С Альметьевской агломерацией с центром в Альметьевске и Камской, с центром в Набережных Челнах — та же картина.

Фото tatarstan.ru

Однако разговор вышел за пределы Татарстана и от частного к общему, развернулся в вопрос формирования подобной же структуры на федеральном уровне. «Нам нужно создать несколько крутых агломераций: Екатеринбург, Поволжье, Краснодар, Ростов, Новосибирск, Томск — другие не просматриваются — центры мирового масштаба», — поделился мыслями Кудрин. И отметил, что Татарстан, с его сильной экономикой и опережающим видением дальнейшего развития, он видит центром Поволжской агломерации.

Как напоминают наши коллеги из программы «7 дней», идея эта — не нова. В 2017-м году на эту же тему высказывался Владимир Жириновский. В 2020-м он снова возвращался к теме. О том же говорил и экс-министр строительства Татарстана, а сегодня российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Мнения общественности по данному вопросу — разделились. Одни уверены, что укрупнение размоет национальную самобытность регионов, да и статус самих территорий серьезно пошатнется. Пока их не способен переубедить даже тот аргумент, что речи о территориальном объединении — даже и не идет. Вопрос в объединении экономических усилий. Никто не говорит о перетоке бюджетов, речь о том, чтобы совместно создавать то, на что у каждого по отдельности не хватает ни сил, ни ресурсов. Рустам Минниханов силу такого предложения оценил сразу и по его словам, республика — за агломерации, но без затрагивания территориальных вопросов.

Подробнее об этих и других событиях минувшей недели, привлекших внимание наших коллег, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 31 января, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.