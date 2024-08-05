Народосбережение: как снизить убыль населения?

Татарстан бьет рекорды по жертвам ДТП, Чистополь теряет объекты исторического наследия, ЕГЭ и приемная кампания в вузы — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Реальное время

Президент России определил в качестве одной из первостепенных задач народосбережение. Направлений в этой работе много: помощь семьям, стимулирование процессов демографии, поддержка и воспитание молодого поколения и т. д. Все это работает на общий результат, как и шаги, предпринимаемые для минимизации потерь от различных причин, в том числе от ДТП. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Рецидивисты на дорогах

176 погибших, более 2 тыс. получивших травмы. Это не сводки боевых действий, а статистика результатов происшествий на дорогах только в Татарстане, и только с начала 2024 года. Причем цифры постоянно растут: всего месяц назад число погибших было 141 человек.

Число аварий в Татарстане растет. предоставлено пресс-службой прокуратуры Тукаевского района

Анализ причин ситуации показывает, что во многих случаях виновниками ДТП становятся люди, которые уже не раз привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения, то есть злостные нарушители ПДД.

Госавтоинспекция подготовила своеобразный антирейтинг районов-лидеров по числу лихачей, накопивших сто и более штрафов. Есть и те, у кого в «копилке» более 200 нарушений. Всего таких потенциальных убийц в Татарстане — 402 человека. И лидер в этом списке — столица республики. В Казани таких рецидивистов — 222. На втором месте — Набережные Челны. Там 41 злостный нарушитель. Третье место в антирейтинге — у Лаишевского района. Там 15 «заслуженных» автохамов. Далее в списке — Нижнекамский, Пестречинский, Елабужский, Альметьевский, Зеленодольский, Высокогорский районы. С 10 рецидивистами за рулем топ-10 антирейтинга закрывает Верхнеуслонский район.

Лидирует по числу водителей — рекордсменов по количеству штрафов Казань. Реальное время / realnoevremya.ru

И речь не о том, что люди не платят штрафы, а о том, что они умудрились набрать по сотне и более штрафов за сравнительно небольшие промежутки времени, и 95% наказаний заработаны за превышение скорости на 20 и более километров в час. А даже 10 км/ч лишнего на спидометре — это в полтора раза больший риск угодить в ДТП.

Госавтоинспекция пыталась взывать к совести автонарушителей, но тщетно. Похоже, настало время ужесточать меры борьбы с теми, кто правил не понимает и не принимает. В Германии, например, кроме штрафов, для нарушителей предусмотрено присвоение баллов. Набрал восемь — прощайте права. Чтобы вновь сесть за руль, придется начинать с азов: отучиться, пройти экзамены. Но до этого платно посетить психолога. К слову, «тест на идиотизм», как его прозвали в народе, проходят не все. В США к огромным штрафам также добавляют штрафные очки. Каждый балл в минус — плюс к стоимости страховки. Набрал 18 баллов — приостанавливается действие водительской лицензии. Похоже, скоро подобная система начнет работать и в России.

Прощай, история?

Сохранению культурного и исторического наследия в Татарстане уделяют большое внимание. Достижений немало, но хватает и проблемных точек. Одна из них — Чистополь. И самая большая головная боль местного руководства — наследие программы расселения из аварийных домов. Люди обживаются в новых квартирах, а расселенные дома, часто имеющие богатую историю, постепенно ветшают и разграбляются за заборами, поскольку на их реконструкцию нет денег.

О планах реконструкции объектов исторического и архитектурного наследия в Чистополе говорили неоднократно. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН Источник : https://realnoevremya.ru/articles/301111-kollegiya-komiteta-rt-po-ohrane-obektov-kulturnogo-naslediya

И это в лучшем случае, а иные и вовсе уходят в небытие, как дом писателя Константина Федина — он был снесен и уступил место коттеджу, на котором даже таблички нет о том, что «На этом месте стоял дом, в котором…». И это далеко не единичный случай. Точнее, табличек — единицы. На весь Чистополь табличек с указанием исторических данных всего пять. А старинных домов — сотни.



Впрочем, о планах по восстановлению и реконструкции исторического архитектурного наследия в старинном городе говорилось неоднократно.

ЕГЭ и вузы

Приемная кампания в разгаре. КФУ одним из первых уже определился со списком поступивших, завершив зачисление. Другие вузы до конца текущей недели продолжают прием документов. Выпускники татарстанских школ имеют высокие шансы поступить на выбранную профессию.

В этом году число стобалльников в Татарстане выросло почти вдвое. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средние баллы по ЕГЭ в республике выше средних по стране. Стобалльников стало больше почти вдвое в сравнении с прошлым годом — 342. На всю Россию всего двое выпускников смогли набрать 398 баллов по четырем предметам. Одна из них — татарстанка Полина Романенко.

Сегодня тысячи выпускников выбирают, где и на кого учиться дальше. Каждый абитуриент может подать заявки сразу в пять высших учебных заведений, причем по нескольким специальностям. И сделать это можно онлайн. То есть в разных городах и регионах.

Приемная кампания в вузах продлится еще неделю. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вторая волна — добор на бюджетные места (если число абитуриентов окажется по итогам приемной кампании меньше, чем предложено мест) — будет объявлена в сентябре.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как в республике развивается исламский банкинг, о том, как несет службу «железный батальон» из Татарстана, о том, как происходит восстановление подшефного республике луганского Лисичанска, и о других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 5 августа, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.



