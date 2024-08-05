Народосбережение: как снизить убыль населения?
Татарстан бьет рекорды по жертвам ДТП, Чистополь теряет объекты исторического наследия, ЕГЭ и приемная кампания в вузы — итоги недели в программе «7 дней»
Президент России определил в качестве одной из первостепенных задач народосбережение. Направлений в этой работе много: помощь семьям, стимулирование процессов демографии, поддержка и воспитание молодого поколения и т. д. Все это работает на общий результат, как и шаги, предпринимаемые для минимизации потерь от различных причин, в том числе от ДТП. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».
Рецидивисты на дорогах
176 погибших, более 2 тыс. получивших травмы. Это не сводки боевых действий, а статистика результатов происшествий на дорогах только в Татарстане, и только с начала 2024 года. Причем цифры постоянно растут: всего месяц назад число погибших было 141 человек.
Анализ причин ситуации показывает, что во многих случаях виновниками ДТП становятся люди, которые уже не раз привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения, то есть злостные нарушители ПДД.
Госавтоинспекция подготовила своеобразный антирейтинг районов-лидеров по числу лихачей, накопивших сто и более штрафов. Есть и те, у кого в «копилке» более 200 нарушений. Всего таких потенциальных убийц в Татарстане — 402 человека. И лидер в этом списке — столица республики. В Казани таких рецидивистов — 222. На втором месте — Набережные Челны. Там 41 злостный нарушитель. Третье место в антирейтинге — у Лаишевского района. Там 15 «заслуженных» автохамов. Далее в списке — Нижнекамский, Пестречинский, Елабужский, Альметьевский, Зеленодольский, Высокогорский районы. С 10 рецидивистами за рулем топ-10 антирейтинга закрывает Верхнеуслонский район.
И речь не о том, что люди не платят штрафы, а о том, что они умудрились набрать по сотне и более штрафов за сравнительно небольшие промежутки времени, и 95% наказаний заработаны за превышение скорости на 20 и более километров в час. А даже 10 км/ч лишнего на спидометре — это в полтора раза больший риск угодить в ДТП.
Госавтоинспекция пыталась взывать к совести автонарушителей, но тщетно. Похоже, настало время ужесточать меры борьбы с теми, кто правил не понимает и не принимает. В Германии, например, кроме штрафов, для нарушителей предусмотрено присвоение баллов. Набрал восемь — прощайте права. Чтобы вновь сесть за руль, придется начинать с азов: отучиться, пройти экзамены. Но до этого платно посетить психолога. К слову, «тест на идиотизм», как его прозвали в народе, проходят не все. В США к огромным штрафам также добавляют штрафные очки. Каждый балл в минус — плюс к стоимости страховки. Набрал 18 баллов — приостанавливается действие водительской лицензии. Похоже, скоро подобная система начнет работать и в России.
Прощай, история?
Сохранению культурного и исторического наследия в Татарстане уделяют большое внимание. Достижений немало, но хватает и проблемных точек. Одна из них — Чистополь. И самая большая головная боль местного руководства — наследие программы расселения из аварийных домов. Люди обживаются в новых квартирах, а расселенные дома, часто имеющие богатую историю, постепенно ветшают и разграбляются за заборами, поскольку на их реконструкцию нет денег.
И это в лучшем случае, а иные и вовсе уходят в небытие, как дом писателя Константина Федина — он был снесен и уступил место коттеджу, на котором даже таблички нет о том, что «На этом месте стоял дом, в котором…». И это далеко не единичный случай. Точнее, табличек — единицы. На весь Чистополь табличек с указанием исторических данных всего пять. А старинных домов — сотни.
Впрочем, о планах по восстановлению и реконструкции исторического архитектурного наследия в старинном городе говорилось неоднократно.
ЕГЭ и вузы
Приемная кампания в разгаре. КФУ одним из первых уже определился со списком поступивших, завершив зачисление. Другие вузы до конца текущей недели продолжают прием документов. Выпускники татарстанских школ имеют высокие шансы поступить на выбранную профессию.
Средние баллы по ЕГЭ в республике выше средних по стране. Стобалльников стало больше почти вдвое в сравнении с прошлым годом — 342. На всю Россию всего двое выпускников смогли набрать 398 баллов по четырем предметам. Одна из них — татарстанка Полина Романенко.
Сегодня тысячи выпускников выбирают, где и на кого учиться дальше. Каждый абитуриент может подать заявки сразу в пять высших учебных заведений, причем по нескольким специальностям. И сделать это можно онлайн. То есть в разных городах и регионах.
Вторая волна — добор на бюджетные места (если число абитуриентов окажется по итогам приемной кампании меньше, чем предложено мест) — будет объявлена в сентябре.
Подробнее обо всем этом, а также о том, как в республике развивается исламский банкинг, о том, как несет службу «железный батальон» из Татарстана, о том, как происходит восстановление подшефного республике луганского Лисичанска, и о других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 5 августа, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.
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