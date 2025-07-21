«Родной язык» или «язык народа РФ»?

Почему образовательная инициатива федеральных властей взволновала регионы; угроза БПЛА: как не пролететь мимо отпуска — события недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Общая и однозначная реакция национальных республик стала ответом на приказ Министерства просвещения России. Речь идет о документе, отменяющем с 1 сентября в школах страны такой предмет, как «Родной язык» и заменяющий его на «Язык народа Российской Федерации». Почему эта инициатива всерьез обеспокоила регионы, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Решительное несогласие и негодование

Депутаты Государственного Совета Татарстана, на прошедшей на этой неделе сессии выразили решительное несогласие с действиями федеральных органов власти. «Министерство образования России неизвестно на каком основании уже издало приказ, согласно которому вместо родного языка наши дети с 1 сентября этого года будут изучать некий «язык народа Российской Федерации», количество часов на изучение родного языка в начальных классах сокращается с двух часов в неделю до одного часа», — пояснил для тех, кто не в курсе, депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Республики Татарстан, генеральный директор телеканала «Новый век» и ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

Для сохранения права народов России на изучение родных языков, Ильшат Аминов предложил обратиться в Конституционный суд России. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Появлению приказа предшествовало заявление Елены Ямпольской — советника президента России, председателя совета по поддержке, в том числе родных языков, избранной, к слову, депутатом Госдумы как раз от Татарстана. А заявила она в своем телеграм-канале ни много, ни мало, а следующее: «Русский равно родной. Противопоставление русского и родного недопустимо, на мой взгляд. Если русский не родной, то и Россия не Родина».

«Это заявление вызвало негодование во многих национальных республиках нашей страны. В статье 68 Конституции России записано — Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития», — подчеркнул с экрана Ильшат Аминов. И добавил: «Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин недавно направил обращение министру просвещения господину Кравцову, где выражена необходимость сохранить количество часов на изучение родного языка в школе, Конгресс якутского народа и депутаты якутского парламента выразили свое несогласие с решениями Министерства просвещения. Надеюсь, глас народов России услышат в Москве. Если мы живем в правовом федеративном государстве, где соблюдаются принципы равноправия народов, уважения к родным языкам, культурам всех национальностей нашей общей Родины».

Депутаты Государственного Совета Татарстана, на прошедшей на этой неделе сессии выразили решительное несогласие с решениями федеральных органов власти. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сам Ильшат Аминов также выступил на сессии как депутат Госсовета РТ. Для сохранения права народов России на изучение родного языка, он предложил обратиться в Конституционный суд России. Тем более что прецеденты уже были. Об этом ведущий программы также напомнил: «Прошу вас обратить внимание: еще 16 ноября 2004 года было опубликовано Постановление Конституционного суда Российской Федерации, где было подтверждено, цитирую «В целях обеспечения на территории Республики Татарстан использования татарского языка во всех сферах официальных отношений законодатель Республики Татарстан вправе — по смыслу статьи 68 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 43 и в соответствии с Федеральным законодательством — предусмотреть его изучение как государственного языка Республики Татарстан при получении основного общего образования». То есть Конституционный суд еще в 2004 году подтвердил, что татарский язык могут и должны изучать во всех школах республики. И это решение никто не отменял и не может отменить, потому что Постановление Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит».

Конституционный суд еще в 2004 году подтвердил, что татарский язык могут и должны изучать во всех школах республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

То, что многообразие языков и культур, единство всех народов страны — и есть главная сила России, не раз подчеркивал и президент страны Владимир Путин.

И все-таки, почему такая реакция на решение Министерства просвещения России (принятое, к слову, вопреки требованиям законодательства в сфере образования без ведома и согласования с субъектами Российской Федерации) заменить с 1 сентября предмет «Родной язык» на «Язык народа Российской Федерации». Вроде как, пусть в формате вдвое сокращенных часов, но сам предмет-то из школ не уходит. Но это только на первый взгляд. А с юридической точки зрения, родные языки народов России имеют конституционную защиту, а вот просто языки народов Российской Федерации — это уже совсем другая история. И именно поэтому Госсовет Татарстана, а также Министерство образования и науки республики сейчас готовят официальные запросы в федеральные структуры на предмет правомерности новых законодательных решений. И можно предположить, что тем же самым занимаются местные законодатели если не во всех, то в подавляющем большинстве республик огромной многонациональной страны.

Вылет или снова пролет?

Уведомления о беспилотной опасности или угрозах атак БПЛА для многих татарстанцев стали уже привычными. Точно так же, как постоянные сбои в работе мобильного интернета, а то и связи, задержки вылетов и закрытие аэропортов на прием бортов. Авиакомпании теряют деньги, турагентства ломают голову — как помочь спасти отпуска своим клиентам. На этом фоне стремительно отвоевывают потерянную популярность железная дорога, междугородние и межрегиональные автобусные перевозки. Но не всегда и не везде можно добраться посуху, да и времени на это требуется куда как больше.

Татарстанцы уже привыкли к тому, что происходят постоянные задержки вылетов и закрытие аэропортов на прием бортов из-за угроз БПЛА. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Люди рискуют, берут билеты в надежде, что все обойдется. Чтобы свести риски к минимуму, стоит воспользоваться некоторыми советами, собранными нашими коллегами из программы «7 дней».

Лилия Савельева, директор туристической компании «ИнтелТур Казань» рекомендует: «Если планируется стыковочный рейс, то с зазором меньше шести часов между прилетом и вылетом — лучше не брать. Желательно покупать билеты от одной авиакомпании, чтобы они выписали бланки. Тогда авиакомпания будет нести ответственность. Если предстоит круиз, приезжайте в точку, откуда предстоит отправка судна, заранее: лучше пожить пару дней в отеле, чем хоть немного опоздать. И всегда надо быть готовым ко всему и иметь с собой деньги».

Люди рискуют — берут билеты в надежде, что все обойдется. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Если вылет все-таки не состоялся в силу внешних, не зависящих ни от пассажиров, ни от авиаперевозчика факторов, можно рассчитывать на возврат стоимости билетов. Для этого в аэропорту отправки нужно взять две справки. А вот компенсации не предусмотрены: ни авиакомпания, ни турагент на ситуацию никак повлиять не смогли бы. Максимум на что можно рассчитывать — питание, трансфер до гостиницы и проживание.

Средняя заполняемость промпарков Татарстана— 80%

«Чтобы преодолеть все трудности нужно искать и находить резервы нашей экономики. В Татарстане порядка 100 промышленных парков и муниципальных площадок (по этому показателю мы лидеры в России), а реально ли их все заполнить производствами, рабочими кадрами, жизнью?», — задался вопросом Ильшат Аминов. И сам же ответил: «Сегодня мы можем смело и ответственно заявить: более чем реально. И цифры об этом говорят. Сейчас средний показатель заполняемости промпарков в Татарстане превысил отметку 80%, и это не предел. На этих площадках функционирует более 1 700 предприятий, обеспечивающих работой свыше 70 тысяч человек».

В Татарстане порядка 100 промышленных парков и муниципальных площадок. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Съемочная бригада программы «7 дней» отправилась в тур по промышленным паркам республики, чтобы изучить опыт из работы, а также найти для себя ответ на вопрос: «как и насколько сильно связаны эффективность промпарков и развитие малого и среднего бизнеса в районах Татарстана».

С первых же посещений журналист программы «7 дней» Тимур Бикмурзин убедился: «Универсальная формула успеха: чем больше квадратных метров промышленных площадок в пересчете на одного жителя, тем лучше в каждом конкретном муниципалитете обстоит дело с поддержкой предпринимательства. Тем благоприятнее деловой и инвестиционный климат!».

В промпарках Татарстана функционирует более 1 700 предприятий, обеспечивающих работой свыше 70 тысяч человек. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

К примеру — Нижнекамск. Один из крупнейших городов республики, мощный промышленный центр, нефтехимическая столица региона и… Зачем такому успешному городу еще и новые промпарки? Ответ очевиден: тех, что уже работают — не хватает. За неполные 6 лет деятельности первая и вторая очереди промпарка «Нижнекамск» (а это более 53 гектаров территорий) заполнены. И уже озвучены планы по освоению третьей очереди промпарка площадью 24 гектара. Более того, сформирован предварительный список потенциальных резидентов: более десятка современных заводов готовы разместить здесь свои мощности.

Как все удается? Федеральные меры поддержки, плюс умелое руководство процессами на местах, создание по настоящему привлекательных условий — не только льготы и тому подобное, это вполне могут предложить и в любом другом месте. А вот продуманные и подготовленные к приему резидентов территории с необходимой инфраструктурой: подъездные пути, дороги к производственным корпусам, бесплатное подключение к источникам электроэнергии, газа, воды и пр., — это по-настоящему привлекательно. А если эта электроэнергия еще и со скидкой, а для аккредитованных в Минэкономразвития резидентов еще и налоговые послабления, льготный лизинг, возможность получить поручительство по программам Гарантийного фонда — то для тех, кто понимает выгоду и перспективы, вопросов по поводу того, где развивать свой бизнес, просто не остается.

Резиденты вкладывают в собственное развитие, а значит и в развитие экономики региона и страны, в разы больше, чем государство и регион инвестируют в создание самой площадки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В чем выгода? Как раз-таки в перспективах. Крепкая экономика, стабильная работа, обеспеченное работой местное население, мощная база налогообложения, инвестиции, наконец. Резиденты вкладывают в собственное развитие, а значит и в развитие экономики региона и страны, в разы больше, чем государство и регион инвестируют в создание самой площадки. Пример — Арский промпарк. На его создание у государства ушло чуть больше четверти миллиарда. Получившие возможность быстро, удобно и выгодно стартовать бизнесмены уже вложили в развитие площадки порядка 1,8 млрд.

Тур съемочной группы ТНВ по промпаркам республики продолжается. Как продолжается и развитие сети самих промпарков в Татарстане.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 21 июля в 13:00, или на сайте телеканала. А еще о том, какие грузы доставлены очередным гуманитарным конвоем из Татарстана в зону СВО, что такое Фестиваль добрососедства и чем удивлял обрядовый праздник крещеных татар — «Питрау».

