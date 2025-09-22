Выборы завершились — готовимся к избирательной кампании в Госдуму

Инаугурация раиса Татарстана, итоги выборов, репортаж с передовой — события недели от программы «7 дней»

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Ключевым политическим событием минувшей недели, без сомнения, стала инаугурация национального лидера Татарстана. Рустам Минниханов, выигравший выборы с убедительным результатом, торжественно подтвердил готовность развивать достижения и продолжать начатые масштабные программы развития республики. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Казан сөйли! Говорит и показывает Казань»

Местом церемонии инаугурации раиса республики традиционно стал Государственный Большой концертный зал им. Салиха Сайдашева. Прямую трансляцию события вел телеканал «Новый век». И именно с этих слов: «Казан сөйли! Говорит и показывает Казань» началось вещание с площадки знакового события.

Гостями торжества в БКЗ им. Сайдашева стали более 700 человек. взято с сайта tatarstan.ru

Гостями торжества стали более 700 человек. Со многими Рустам Минниханов работает не первый год. С немалой частью — уже и не первый десяток лет. Руководители предприятий и научных центров, представители медицины и сферы образования, политики и общественные деятели, главы районов Татарстана и представители федеральных органов власти. Гости начали собираться уже за полтора часа. В кулуарах разговоры об уже достигнутых свершениях и планах.

В Новошешминском районе упор делают на работу с молодежью, чтобы и на родной земле у тех, кто вступает во взрослую жизнь, была возможность для профессионального развития и делового успеха. В Менделеевском районе разрабатываются обширные планы по развитию системы ЖКХ. Впрочем, и про молодое поколение не забывают: в планах строительство колледжа и развитие промышленного кластера. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев уверен: ни по одному из направлений снижать результаты достигнутой планки совершенно нельзя. Планы — только алга, только вперед! Герой России Айнур Сафиуллин делает акцент на ветеранов спецоперации: бойцы и офицеры, вернувшиеся к мирной жизни, не забыты: внимание и на местах, и руководства республики есть, и курс будет продолжен. Медики отмечают растущее год от года внимание к системе здравоохранения, вопросам бережного отношения к здоровью населения, а значит и основы активного долголетия каждого татарстанца.

Для Рустама Минниханова эта церемония вступления в должность главы республики уже четвертая по счету. Но именно эта — первая, когда он вступает в должность не президента, а раиса Татарстана. К слову, если в пандемийный 2020-й на инаугурацию Рустам Минниханов приехал на собирающемся в Татарстане «Аурус Сенате», на тот момент еще только проходящем обкатку, то в этот раз большой поклонник автотранспорта, мастер спорта международного класса в автоспорте не изменил традиции и прибыл на минивэне «Соллерс SP7» так же татарстанской сборки и тоже премьерном. В продаже автомобиль появится лишь этой осенью.

Рустам Минниханов набрал более 88% голосов избирателей. взято с сайта tatarstan.ru

Сама церемония, в сравнении с событием пятилетней давности, почти не изменилась. Но те, кто внимательно следили за ходом выборной кампании, отмечают: цифры говорят сами за себя. Доверие населения республики к лидеру Татарстана только растет: в 2020-м Рустам Минниханов набрал 83% голосов избирателей. В этот раз — более 88%. «Это — колоссальная поддержка народа республики», — не преминул отметить председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. До начала церемонии небольшой экскурс в историю: фильм, созданный ТНВ с простым, но говорящим названием: «Пятилетка Минниханова». В нем ключевые достижения, одержанные победы и покоренные вершины.

После церемонии инаугурации дубликат штандарта раиса Татарстана был поднят над резиденцией в казанском Кремле. Рустам Минниханов на Конституции Российской Федерации и Республики Татарстан торжественно поклялся верно служить народу Татарстана, соблюдать действующие законы и добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанности.

В числе поздравляющих с вступлением в должность — вице-премьер России, сам выходец из Татарстана, Марат Хуснуллин. Его слова: «Татарстан сегодня, знаете, стал позитивным брендом, который знает не только вся страна, но и весь мир! Я хочу, чтобы этот бренд продолжал развиваться, а люди Татарстана жили все лучше», — не просто констатация факта, но и манифест на новый срок лидера Татарстана у штурвала одного из опорных регионов страны.

Марат Хуснуллин: «Татарстан сегодня стал позитивным брендом, который знает не только вся страна, но и весь мир!». взято с сайта tatarstan.ru

Рустам Минниханов в ответном слове подтвердил, что посыл понят и принят как руководство к действию: «Татарстан наглядно продемонстрировал свою устойчивость и сегодня это опорный регион страны». Он пообещал, что в центре его работы будет забота о людях и добавил: «Убежден, только вместе, сплоченным и сильным обществом мы добьемся еще больших результатов».

Выборы: как это было

Два года назад высшая должность руководителя республики «президент Республики Татарстан» ушла в историю. Тогда же впервые прозвучало «раис Республики Татарстан». За прошедшее время в РТ к такому наименованию уже привыкли, но вот именно выбирать раиса Республики Татарстан в 2025-м довелось впервые.

Именно выбирать раиса Татарстана в 2025-м жителям республики довелось впервые. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как отмечали в разгар выборных баталий многие, в том числе и политические соперники, большой интриги в том, каким будет итоговый результат по факту не было. Авторитет действующего главы региона очень высок, а достижения и экономическая стабильность Татарстана, даже (а может и особенно) в нынешние не самые простые времена говорят сами за себя. Вопрос состоял лишь в том, насколько велика будет активность избирателей и каким окажется процент голосов, отданных за продолжение уже стартовавших и анонсированных начинаний и лидера, успешно решавшего и решающего стоящие задачи.

Что касается процента, то сейчас цифры уже известны: 88,09% голосов было отдано за Рустама Минниханова. В 2020-м эта цифра составляла 83,28%. Сама явка на избирательные участки немного снизилась: в 2020-м бюллетени в урны опустили 78,78% татарстанцев, имеющих право на голосование, а в 2025-м на участки пришли 75,85%.

88,09% голосов были отданы за Рустама Минниханова. В 2020-м эта цифра составляла 83,28%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А что соперники? В 2020-м Альмир Михеев — «Справедливая Россия», смог набрать 4,93% голосов, 4,64% избирателей выбрали Альфреда Валиева — руководителя регионального отделения партии «Коммунисты России», нынешний министр промышленности и торговли РТ, на тот момент представляющий партию «Новые люди» Олег Коробченко смог набрать 3,58% и пятерку кандидатов замкнул Владимир Сурчилов (ЛДПР) с 2,84% голосов.

Спустя 5 лет второе место в предвыборной гонке с 4,97% у лидера регионального отделения КПРФ Хафиза Миргалимова, 4,2% — у Руслана Юсупова, возглавляющего региональное отделение ЛДПР, и 1,9% набрал Виталий Смирнов, представляющий татарстанское отделение Партии пенсионеров.

Обошлось без серьезных эксцессов. Андрей Кондратьев, председатель ЦИК Татарстана, отмечает: атаки на ресурсы избиркома были, но их удалось успешно отразить, и на ходе голосования это никак не отразилось.

Андрей Кондратьев, председатель ЦИК Татарстана, отмечает: атаки на ресурсы избиркома были, но их удалось успешно отразить. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Свой выбор сделали и герои сегодняшнего дня: бойцы, прапорщики и офицеры, несущие службу в зоне СВО.

Выборы раиса республики позади. В будущем году нас вновь ожидает выборная кампания. Предстоит отдать свои голоса за кандидатов, которым будет доверено представлять Татарстан в Государственной Думе Российской Федерации.

Ровно три года назад

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Спустя 7 месяцев, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. Задолго до этого, еще летом, в зону проведения СВО отправились сформированные в Татарстане два добровольческих батальона: «Алга» и «Тимер».

3 года назад, 21 сентября 2022-го, в России была объявлена частичная мобилизация. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сегодня уже более 10 воинских подразделений из Татарстана — кадровых, добровольческих, мобилизационных, контрактных — успешно выполняют боевые задачи по защите национальных интересов, обеспечивая безопасность страны. И регулярно в зону соприкосновения отправляется съемочная группа телеканала «Новый век», чтобы рассказывать о настоящих героях, честно и с достоинством несущих службу, невзирая на трудности, вызовы и моральную усталость.

О чем говорят настоящие мужчины? О том, что победа обязательно будет за нами. И что ее приближение, как бы ни было сложно, уже ощущается. О том, что сложно ответить о том, что можно назвать главными событиями за те три года, что уже за плечами. О том, что память обязательно должна сохранить события этих дней и этих лет, что музеи спецоперации не просто должны, а обязаны быть, что в них должно найтись место и для рассказа о героизме, и о тех, кому не суждено дожить до победы, но без кого путь до этой победы был бы и дольше, и труднее. О том, что каждый неимоверно сложный шаг, каждый штурм, работа артиллеристов, танкистов, ракетчиков, ВКС, военврачей, воителей, службы радиосвязи и тылового обеспечения, разведки, подразделений БПЛА и каждого из простых парней в окопах — важны и заслуживают того, чтобы попасть в историю.

Съемочные группы ТНВ продолжают все 3 года работать вблизи линии соприкосновения СВО. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Для каждого из них жизнь четко разделилась на две половины: до того, где они — гражданские люди: кто-то менеджер, кто-то бизнесмен, врач, руководитель, электрик, нефтепереработчик, и после того. Как разными путями и дорогами оказались здесь — на линии соприкосновения, где совершенно другие, отличные от мирного времени, приоритеты и ценности. У военнослужащего с позывным «Один» в 2022 году родился сын, а в 2023 состоялись первые бои: Сватово, Кременная, Авдеевка.

Был физруком. Сегодня замполит. Позывной «Поляк». На вопрос: «три года, это много или мало», ответил философски: «В масштабах истории — миг, для человеческой жизни — немало». Три года непростой жизни: в блиндажах, под обстрелами, в атаках, где теряешь товарищей, и сам не знаешь — не твоя ли пуля следующая. Но четко осознаешь, что есть боевая задача, и она должна быть выполнена.

«Леший». Окончил Екатеринбургское артучилище. Служил на Дальнем Востоке. В 2021 году ушел в запас, а в 2022 началась спецоперация. В военкомат пришел добровольно. Сейчас он командир гаубичной артбатареи. Этот этап жизни считает не днями, а освобожденными населенными пунктами: Сватово, Кременная, Угледар, Авдеевка… Там впервые схлестнулись с натовцами. Сейчас почти освобождено Удачное. Над ним, когда будет очищено от нацистов, тоже будет поднято два стяга: российский флаг и знамя Победы — точная копия того, что было водружено над поверженным Рейхстагом. Это не просто традиция — это символ преемственности поколений.

Зуфар Давлетшин встречается с бойцами и офицерами — героями спецоперации. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

«Пшек» — командир отделения добровольческого батальона «Тимер». Сам он родом из Набережных Челнов. В миру — полицейский-кинолог. В зоне СВО — с августа 2022 года. Мечтает, чтобы о бойцах из его батальона и батальонах «Алга» и «Батыр» были сняты фильмы. Что же касается главных событий фронтовой жизни, то, ни секунды не раздумывая, ответил просто: «освобожденные города и села».

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 22 сентября, в 13:00, или на сайте телеканала. А еще о том, что именно было показано в фильме во время церемонии инаугурации раиса Татарстана, кто вошел в Правительство РТ и какие в составе правительства республики произошли изменения, а также о том, что стало самыми яркими моментами телемарафона на телеканале ТНВ в день выборов. Марафона, продлившегося рекордные 14 часов!