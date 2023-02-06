Рейтинг устойчивости глав регионов: что говорит статистика?

Куда исчезли 600 тысяч татар, неделя без Марата Садыкова и проблемы национального образования: события недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

На днях один из известных российских аналитических центров опубликовал любопытный рейтинг, на который обратил внимание ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов. Почему наших коллег так заинтересовал «Рейтинг политической устойчивости глав регионов Госсовет 2.0», а также о том, какие еще темы привлекали внимание журналистов телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

20 баллов

Аналитический центр РФ «Минченко консалтинг» опубликовал январский «Рейтинг политической устойчивости глав регионов Госсовет 2.0». Довольно специфическое исследование, призванное определить то, насколько прочно кресло под лидерами российских регионов. Понятно, что чем выше этот самый рейтинг, тем прочнее позиция главы.

Оценка складывается из суммы различных показателей: степени эффективности взаимодействия с федеральным центром, наличия реализуемых в регионе масштабных проектов, экономической привлекательности региона, позиционирования региона и, наконец, качества политического менеджмента.

По всем регионам страны, конечно же, пройтись интересно, но слишком долго. Потому сосредоточимся на ПФО. Здесь с максимальными 20 баллами на первой позиции — президент Татарстана. Практически по всем элементам анализа у Рустама Минниханова — высокие баллы и лидерство в плане устойчивости.

Фото: kirovreg.ru

С отрывом в 2 балла на второй позиции глава Кировской области — Александр Соколов. Третье и четвертое с равным количеством баллов, по 16 на каждого, поделили руководители Самарской и Нижегородской области. В тревожном желтом секторе лидирует с 15 баллами в активе глава Марий Эл Юрий Зайцев. За ним, с 14 баллами пензенский губернатор Олег Мельниченко. С 7-го по 9-е места у глав Удмуртии, Саратовской области и Пермского края. Они набрали по 13 баллов. 10-е место и у главы Мордовии, выходца из Татарстана Артема Здунова. По столько же набрали Глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Ульяновской области — Алексей Русских. Предпоследнее место в ПФО у Дениса Паслера — губернатора Оренбургской области. А замыкает таблицу с 11 баллами Радий Хабиров — глава Башкортостана.

Вспоминая Марата Садыкова

Уже неделя, как республика потеряла министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.

— Свойство людей неординарного масштаба личности, каким, безусловно, был Марат Наилевич, оставаться в памяти людей навсегда ярким и неизгладимым светом. Коллеги запомнили его четким и дисциплинированным управленцем, профессионалом с большой буквы. Друзья помнят веселого, неунывающего Марата, который всегда был душой компании, с прекрасным чувством юмора и, если надо, готовым сорваться среди ночи, когда нужна помощь. Подчиненные и пациенты хранят в памяти внимательного, отзывчивого Марата Наилевича, которой готов был брать ответственность на себя, принимать решения, не теряющего самообладания в любых чрезвычайных ситуациях, — подчеркнул с экрана Ильшат Аминов.

Открытый, всегда готовый помочь, горящий работой и буквально живущий ей. Отзывчивый к чужой боли и горю других людей, он просто не умел быть равнодушным, пропуская все через собственное сердце.

Телеканал «Новый век» напоминает о том, как в Казани простились с человеком с открытой душой и большим сердцем, профессионалом с большой буквы, оставившим свой след в истории не только татарстанской, но и российской медицины.

Фото: Динар Фатыхов

Куда исчезли 600 тысяч татар?

Ответ на этот вопрос, возникший по итогам недавней переписи населения страны, пытается найти съемочная группа программы «7 дней». На этот раз наши коллеги направились в Самарскую область, где после переписи 2010 года жило более 100 тыс. татар, а теперь, как оказалось, их намного меньше.

Как и большая часть России, Самарская область — регион многонациональный. Согласно данным все той же недавней переписи населения, здесь проживают представители 124 народов. Как и раньше, лидируют по численности русские, на втором месте — татары. Вот только стало их намного меньше. Огорчены по той же причине и еще примерно треть проживающих здесь народов.

По мнению Минахмета Халиуллова, вице-президента Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» (Дружба), причины следует искать в демографическом провале конца XX века. Плюс субъективные причины: пандемия, когда переписчиков пускали далеко не в каждую квартиру или дом. Кроме того, председатель исполкома Самарской области Анвер Горланов полагает, что и сама перепись проходила по неотлаженной схеме: и переписчики дошли не до всех, и сами жители страны проявили инфантильность и остались безучастны к целям процедуры. А если встреча сторон и состоялась, то вопрос о национальной принадлежности и родном языке звучал далеко не всегда. Впрочем, и сами представители разных народов, не только татары, нередко становятся «людьми мира» — теряют связь с корнями и легко записываются как представители других национальностей.

Газета на татарском языке в Самаре осталась одна-единственная. Татарская школа — тоже одна. Учебное учреждение рассчитано на 600 человек, но желающие учиться приезжают со всех уголков большого города и их так много, что третий год школа работает в две смены. Местные власти пошли навстречу, выделили здание поблизости, но ему еще предстоит ремонт и достройка.

Фото: tatarlarsamara.org

Все эти многочисленные моменты складываются и, как итог, цифры, зафиксированные переписью. Что делать? Рецепт один, и его в конце сюжета озвучил журналист программы «7 дней»:

— Дело сохранения национальности в первую очередь дело представителей самой национальности, не только властей.

Нужно строить школы

Кто виноват и что делать с тем, что татарская речь звучит все реже?

— Ответ на вопрос, кто виноват, я знаю: виноват каждый из нас, в разной степени конечно. Но толку посыпать голову пеплом мало, главный вопрос — что делать. Выскажу свою точку зрения. Я уверен, надо заниматься образованием, школами, учебными центрами, медресе, построенными при мечетях, — высказал свое мнение Ильшат Аминов.

Причем он уверен, что уповать только на то, что все вопросы смогут разрешить власти республики — далеко не самая верная политика. Национальный вопрос просто обязан стать народным делом. Точнее, даже всенародным.

— Люди, обладающие возможностями, татарские предприниматели, бизнесмены должны взять под свою опеку школы, классы, группы, где изучается татарский язык. Надо помогать педагогам в школах и садиках, платить им надбавку, разработать в каждом регионе соответствующие программы, планировать подготовку специалистов, оплачивать учебу студентам, продолжить совершенствование электронной школы изучения татарского языка, решить проблему учебников и так далее, и так далее. Я уже давно говорил в своих программах, обращаясь к богатым татарам, — хватит строить мечети, вы там скоро не услышите татарской речи. Давайте строить школы и детские сады, где будет звучать татарская речь. Для себя, для своих детей надо строить и создавать, закон позволяет, — подчеркнул ведущий программы «7 дней».

Фото: realnoevremya.ru

И именно так — объединяя усилия, то есть работая вместе и с Министерством образования, и с Конгрессом татар, получится добиться успеха в противостоянии снижению татароязычного населения в стране.

— Мы должны поставить перед собой конкретные количественные показатели в образовании — и по срокам, и по количеству школ, детских садов, классов, групп, учителей, учеников, шакирдов медресе, и добиваться их исполнения, регулярно вести собственную социологию и статистику в местах наибольшего проживания татар в регионах, и в конце концов упереться на определенных показателях и пойти вперед. И когда-нибудь после титанической работы обеспечить увеличение количества татар и количества людей, знающих татарский язык, — уверен Ильшат Аминов.

Как неравнодушие к истории родного народа помогает сохранить оазис татарского духовного наследия в небольшом поселке Красная Поляна и что в Кировской области увидела съемочная группа программы «7 дней»?

Подробнее обо всем этом, а также о воспоминаниях о битве за Сталинград, о том, что делать, чтобы не допустить очередного мусорного коллапса, и о том, кто такие и чем вошли в историю купцы Стахеевы, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 6 февраля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.