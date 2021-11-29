Информационная война с невежеством: врачи готовы открыть антиваксерам «красные зоны»

Кто собрал митинг противников QR-кодов, что обсудили на сессии Госсовета РТ и как прошла первая неделя ограничений на транспорте — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанские врачи высказали готовность поддержать своих российских коллег и тоже готовы «открыть двери» инфекционных госпиталей и «красных зон» для антиваксеров и тех, кто в принципе не против вакцины, но не доверяет препаратам, которые разработаны к настоящему времени. О том, кому легче заболеть с риском для жизни, чем вакцинироваться, и что еще попало в объективы наших коллег с телеканала «Новый век» — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней».

«Пусть придут в наши больницы»

«Пусть придут к нам в наши больницы, в «красные зоны», пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам. Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5-й, 6-й, 7-й, … волн», — с таким обращением выступил главный врач медицинского комплекса на Коммунарке — Денис Проценко.

Призыв адресован и к тем, кто активно и агрессивно выступает против вакцинации в принципе, и к тем, кто в целом не возражает относительно того, что вакцинация — нужна, вот только не удовлетворен тем, что предлагается. «Большинство тех самых политиков, музыкантов, телеведущих, к которым обращались главврачи московских клиник, тут же заявили, что они не против вакцин в принципе, а против «укола непроверенной бякой», — отмечает ведущий программы Тимур Бикмурзин.

Денис Проценко заявляет о том, что сегодня в стране речь идет «о практически информационной войне не просто с невежеством, а фактически со злонамеренным вредительством интересам страны. И это тем более опасно и печально, когда в эту войну, понятно на какой стороне, вступают люди известные, медийные». И именно их, по неведению, непониманию или еще по каким-то только им известным причинам выступающим на стороне ратующих за то, чтобы не делать никаких уколов, известный медик приглашает прийти и лично увидеть — к чему, к каким тяжелейшим последствиям может привести каждое слово тех, кому люди верят. Взглянуть в глаза пациентам, послушавшим их, а не профессиональных врачей, и в итоге вынужденных теперь бороться за жизнь. Пообщаться с медперсоналом, сбивающимся с ног в попытках вытянуть с того света доверчивых граждан.

К московским коллегам готовы присоединиться их татарстанские коллеги, также уже уставшие уговаривать, увещевать, убеждать людей не играть в «русскую рулетку» на свои жизни и здоровье своих родных и близких.

Денис Проценко заявляет о том, что сегодня в стране речь идет «о практически информационной войне не просто с невежеством, а фактически со злонамеренным вредительством интересам страны. Фото: er.ru

Организаторы митинга снова — в тени

Несанкционированный митинг у здания мэрии Казани в минувший четверг собрал около полусотни участников и представителей СМИ.

Кто именно стал инициатором и организатором собрания, направленного против введения и использования QR-кодов пока выяснить не удалось. Призыв «прийти и отстоять», как это часто делается в последнее время, был обезличенным. Анонимная рассылка, подхваченная и распространенная обычными гражданами, в части случаев позволяет манипуляторам общественным сознанием остаться в тени и избежать ответственности.

Впрочем, похоже, что и сами люди начинают понимать, что неведомые дирижеры просто используют их в своих целях и все реже откликаются на подобные призывы. А те, кто пришли, говорили все о том же, но уже не в отношении вакцинации, а про QR-коды. Вспомнили и бредни про «цифровой концлагерь», и сказку про «чипизацию». Услышать заявления, звучавшие с импровизированных трибун, можно в выпуске программы «7 дней».

Дефицитный бюджет

Госсовет Татарстана принял бюджет на ближайшие 3 года: с 2022 по 2024-й. В следующем году наполняемость республиканской казны ожидается на уровне 300 млрд рублей, расходы — на 24 млрд больше. В 2023-м удастся заработать уже 305,6 млрд, но и расходы вырастут до 327,3 млрд. В 2024-м ожидаются поступления в казну на уровне почти 313 млрд, а расход — почти 334 млрд.

Как было отмечено на сессии, увеличение расходной части бюджета связано с тем, что национальные проекты, направленные на повышение уровня и качества жизни населения и инициатором которых является федеральный центр, должны финансироваться на паритетной основе. То есть часть средств необходимо направить на реализацию программ и самим регионам.

Кроме того, прибавились объемы внутриреспубликанских расходов. Это связано и с увеличением МРОТ, и ростом пособий. Планируется в республиканской казне заложить средства на охрану учреждений образования, на развитие программы цифровизации, на поддержку сельских маршрутов общественного транспорта и многие другие социально-важные направления, реализацию которых каждый регион обязан брать на себя.

Дискуссионным вышло обсуждение предложения, поступившего из Москвы. Речь идет о так называемом проекте Клишаса-Крашенникова, призванном выстроить общие принципы организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Если кратко, то вопросы смены и назначения как руководителей регионов, так и министерств на местах, полностью должны перейти в ведение федерального центра. Фактически региональная власть как субъект, способный принимать сколь-либо существенные решения — перестает существовать. По мнению руководителя депутатской фракции КПРФ в Госсовете РТ, члена Президиума Госсовета РТ и заместителя председателя Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиза Миргалимова, сама постановка вопроса таким образом перечеркивает основы федерализма.

Госсовет Татарстана принял бюджет на ближайшие 3 года: с 2022 по 2024-й. Фото: gossov.tatarstan.ru

Нет у татарстанских парламентариев и понимания инициативы федерального центра заменить должность президента Татарстана на формулировку «глава».

Еще одним предметом бурных дебатов стала инициатива Москвы делегировать регионам права самостоятельно ограничивать на своей территории посещение объектов и мероприятий при отсутствии QR-кодов. Часть парламентариев уверена, что право на подобные решения все-таки должно находиться в едином центре, и этому самому центру было бы правильным начинать ужесточать требования с самих себя.

Неделя ограничений на транспорте

Итоги первой недели обязательного применения QR-кодов при пользовании общественным транспортом подвели наши коллеги из программы «7 дней». Начавшие действовать с 22 ноября, они и стартовали резонансно: были и избиения кондукторов, и применение неуравновешенными пассажирами газовых баллончиков. Про ругань и трепку нервов и говорить нечего.

На кондукторов в эти дни легла удвоенная нагрузка: не только продавать билеты, но и проверять, разъяснять, успокаивать. Немалая часть желающих прорваться в салоны автобусов и троллейбусов, вагоны трамваев и метро людей, похоже, во всех своих неудобствах винили именно этих — простых работников транспорта, не отдавая себе отчета в том, что те, как и они сами, попали в столь непростые условия не по собственной воле. Выбор у них простой: либо исполнять порученное, либо увольняться, и тогда транспорт вовсе на маршруты не выйдет, потому как водитель точно не потянет сразу три задачи: вести, например, автобус, проверять QR-коды и документы, да еще и обилечивать.

Что имеем в сухом остатке: ситуация более-менее стабилизировалась. Люди перестали реагировать на требования кондукторов беспредельно агрессивно. Контрольно-надзорные органы старались максимально оперативно реагировать на возникающие узкие места: кондукторов снабдили смартфонами для осуществления проверок, с пятницы — 26 ноября получить республиканский QR-код (действующий только временно) стало возможным уже после первой прививки, что несколько снизило нервозность. И все-же пассажиропоток, и без того так и не сумевший восстановиться до допандемийного уровня, вновь просел на 20—30%. Взгляд на работу кондуктора — целый день вместе с сотрудником казанского АТП в не самых простых условиях пандемийного мегаполиса каталась съемочная группа — можно оценить в материале программы «7 дней».

На кондукторов в эти дни легла удвоенная нагрузка: не только продавать билеты, но и проверять, разъяснять, успокаивать. Фото: Максим Платонов

Восставший из пепла

Такое меткое и очень образное определение дано возрожденному проекту по строительству в Казани крематория. Уже сейчас завершается разработка проекта. В будущем году, на территории похоронного комплекса «Курган» планируется приступить к возведению.

В крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге хоронят через кремацию уже порядка 70% усопших. Мировой опыт также находит такой способ упокоения актуальным. Основные государственные религии — православие и ислам не воспрещают. Часть татарстанцев уже прибегают к кремации своих покинувших этот мир родных. Единственное — на настоящий момент ближайший крематорий находится в Нижнем Новгороде. И именно туда, чтобы увидеть все и рассказать о том, что удастся узнать, отправилась съемочная группа программы «7 дней».

До недавнего времени, несмотря на то, что столица республики фактически окружена погостами (вокруг Казани их — 36), город-миллионник, мягко говоря, испытывал с местами захоронения усопших некоторые трудности. С открытием комплекса «Курган», чуть более года назад, высказывалась уверенность, что теперь-то миллионной Казани этих 86 гектаров хватит лет на 30. Но и сам город растет быстро, и события последних двух лет, могут несколько подсократить этот прогноз. И с этой точки зрения крематорий — не только альтернатива, но и, можно сказать, — социальный проект.

На рынке ритуальных услуг Нижнего Новгорода, на долю крематория, открытого всего-то 4 года назад, уже приходится порядка 10%. Все четыре печи работают синхронно и круглосуточно. Ответили журналисту здесь и на главный волнующий многих противников появления крематория вопрос: как происходит сжигание? Не в общей ли «куче»? И не получится ли так, что в итоге после процедуры безутешным родным выдадут горстку пепла, содержащую прах не только их близкого, но и совершенно посторонних — чужих людей? Нет. Такого быть просто не может — уверяют сотрудники крематория. Подача — раздельная. Четкая система контроля.

В будущем году, на территории похоронного комплекса «Курган» планируется приступить к возведению крематория. Фото: Инна Серова

Как поступить с прахом дальше — родные решают сами. Кто-то оставляет дома. Кто-то создает мемориал у себя во дворе частного дома. Можно арендовать ячейку на местном колумбарии. В будущем году планируется открытие колумбария не только возле крематория, но и на муниципальном кладбище.

В самом крематории спектр услуг — широкий. От обычной кремации, до изготовления для безутешных родных, не готовых просто предать останки близкого человека земле, небольших подвесок, кулонов, крестиков, в которые включена частичка праха покинувшего этот мир человека. Не сказать, что такой запрос поступает от каждого обращающегося, но мастерская не простаивает — точно.

В Казани кремация будет стоить даже дешевле, чем в Нижнем Новгороде — порядка 15 тыс. рублей. Оно и понятно: технология не стоит на месте и каждый новый проект экономичнее и эффективнее предыдущего.

Обо всем этом, а также о том, как в Саудовской Аравии под председательством Рустама Минниханова проходило международное заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир», как республика готовится отпраздновать в будущем году 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, какие вопросы были подняты на традиционной встрече президента Татарстана с предпринимателями и премьере на ТНВ нового татарского сериала «Бер-бер хэл», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 29 ноября ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

