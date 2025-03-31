Плюс 13,5 тыс. человек: Татарстан — единственный регион Поволжья, где отмечен прирост населения

Почему в Татарстане жить хорошо? Кадровая программа для героев Татарстана. Впервые на сцене Камаловского театра — «Башмачки»: итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Мария Зверева

Татарстан вновь в центре внимания. На сей раз в связи с демографической ситуацией. Республика — единственная в Приволжском федеральном округе — демонстрирует прирост населения. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на завершившейся неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«В начале немного цифр…»

Этими словами ведущий информационно-аналитической программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов начал новый выпуск.

И эти цифры действительно заставляют задуматься: «Вот посмотрите это динамика численности населения в Приволжском федеральном округе по итогам 2024 года. Республика Татарстан единственный регион, где зафиксирован прирост населения. Нас, дорогие татарстанцы, на 1 января 2025 года стало больше на 13 тысяч 508 человек. Во всех остальных республиках и областях округа зафиксировано уменьшение количества жителей», — отметил Ильшат Аминов. Далее — только статистика: «В Марий Эл количество жителей сократилось на 4 тысячи с лишним человек, в Чувашии, Удмуртии на 7 600, в Мордовии и Ульяновской области на 8 тысяч с лишним, Кировская и Пензенская области потеряли по 10 тысяч жителей, Оренбургская область и Пермский край 13 тысяч, Саратовская область более 17 тысяч. И наконец, тройка антилидеров в прошлом году: Башкортостан — минус 19 тысяч 565 жителей, Самарская область более 20 тысяч и Нижегородская область — минус 23 тысячи 970 человек».

Население Татарстана на 1 января 2025 года стало больше на 13 тысяч 508 человек. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отметил ведущий программы, и с этим сложно не согласиться: «Люди стараются жить там, где им хорошо, где создаются наилучшие условия для работы, жизни, воспитания и обучения детей. Прирост населения в Татарстане на фоне нисходящего тренда во многих регионах России — это, прежде всего, результат правильной социальной политики в нашей республики». И в этом направлении в Татарстане действительно делается многое. Раис республики Рустам Минниханов практически на каждом совещании подчеркивает: «Власть должна работать на людей, на их благосостояние, максимально быстро реагировать на запросы граждан». Подтверждение верности выбранного курса и реализуемой социальной политики те самые цифры, что говорят сами за себя.

«Батырлар»

— Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины — надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России достойные люди, — в своем ежегодном послании в феврале 2024 года обозначил свое отношение к бойцам и офицерам, несущим службу на полях сражений СВО. Тогда же было объявлено о старте специальной федеральной кадровой программы «Время героев».

По 30 марта в РТ принимались заявки на участие в программе обучения для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В Татарстане с 18 февраля по 30 марта текущего года принимались заявки на участие в татарстанской программе обучения для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана».

Перед выпускниками программы открываются возможности реализовать себя в системах государственного и муниципального управления, других выбранных направлениях и сферах. Главная же цель программы — подготовка и формирование команды перспективных руководителей для мирной жизни из числа тех, кто делом доказал верность Родине и готовность принимать решения. С участниками «Батырлар» встретились наши коллеги.

Альберт Сафиуллин, член Общественного совета программы «Батырлар. Герои Татарстана», сам ветеран. Он участник афганской кампании, отец действующего участника СВО — Героя России Айнура Сафиуллина. Сафиуллин уверен, что программа не просто нужная, а необходимая. И именно сейчас — то самое время и возможность, чтобы направить часть силы, духа, навыков участников СВО в новое русло.

Главная цель программы — подготовка команды перспективных руководителей для мирной жизни из числа тех, кто делом доказал верность Родине и готовность принимать решения. скрин с сайта ТНВ

В гражданской жизни люди самых разных профессий и интересов, сегодня объединены общим стремлением служения Родине. Боец с позывным Чтец срочную службу не проходил. По профессии историк и журналист. Необычный позывной связан с работой в Корсаковском мужском монастыре. «Действительно чтец в монастыре. Когда началась спецоперация, возникло в душе ощущение, внутренний голос: придет время самому себе ответить на вопрос: «что ты делал, когда был нужен стране?».

Контракт подписал на Сахалине. Сегодня он действующий участник спецоперации, временно курсант Казанского танкового училища. Проходит курсы подготовки на должность заместителя командира по военно-политической работе. Задумался о том, что будет после завершения СВО и тоже стал участником кадровой программы. На Сахалине. Воин уверен, что приобретенный за время службы опыт будет ценен и в мирной жизни: «В первую очередь это управление в экстремальной ситуации, принятие оперативных взвешенных решений, ответственность, контроль внутреннего состояния, а главное, понимание правильных ценностей», — подчеркнул он в беседе с журналистом.

Ринад Арибжанов — преподаватель кафедры военно-политической работы КВВКТУ уверен: эти парни точно знают, чего хотят от жизни: «Интересные ребята. Сильно мотивированные. Они точно знают, кем будут, и приехали за знаниями. Они смогут в гражданской жизни четко следовать заданным страной векторам».

Заявки на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» подали более полутора тысяч человек. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Стальной стержень, уверенность в делах и поступках, четкое понимание того, что предательство — это за гранью достойного поведения. Этим нынешние герои похожи на людей старшего поколения, сумевших переломить ход Второй мировой войны и вырвать победу у фашизма. «Страх? Наверное, он вообще исчез. Страшно только в плен попасть или предать. А украсть у государства — это тоже предательство», — поделился с журналистом ТНВ личным боец с позывным Утес. Сегодня он тоже учится на замполита в Казани. После окончания СВО планирует продолжить работу на мирном фронте — на благо людей.

— Для любого военного важны дисциплина и готовность добиваться выполнения поставленной задачи. Это поможет и в гражданской жизни. Самодисциплина, ответственность, патриотизм и любовь к Родине. Готовность работать на благо страны», — таков взгляд на жизнь сейчас и после службы офицера с позывным Марс. Заместитель командира полка, кадровый военный, был вновь призван в ряды Вооруженных Сил в ходе частичной мобилизации. Съемочная группа ТНВ не раз встречалась с ним на линии соприкосновения спецоперации. Сейчас он несет службу на курском направлении. И тоже решил присоединиться к программе «Батырлар. Герои Татарстана». «У руководителей нашей республики хороший опыт, а для ветеранов СВО — это шанс поработать во благо Родины. Получив знания, не останавливаться на достигнутом, а работать во благо республики», — уверен офицер.

Раис Татарстана Рустам Минниханов особо подчеркнул: «Перед нами стоят задачи содействия в реализации в гражданской жизни всех ветеранов СВО». Уже сейчас заявки на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» подали более полутора тысяч человек. В апреле—мае соискателям предстоит тестирование, собеседование и отбор. Мест — не больше 90. Конкурс предстоит серьезный.

«Башмагым» — первая музыкальная татарская комедия

«Был конец ноября 1941 года. Немцы уже под Москвой. В Казань эшелон за эшелоном прибывают рабочие эвакуированных заводов. В городе царят страх и боль, угнетающая атмосфера проникает в каждый дом, в каждое сердце горожан». — Это строки из воспоминаний известного татарского драматурга Тази Гиззата, который писал, что именно в один из таких мрачных, темных вечеров к нему на огонек зашел Джаудат Файзи и сказал: «Тази абый, так не годится, надо поднять настроение народа. У меня есть одна пьеса под названием «Башмачки» («Башмагым») и, если бы вы на этой основе написали либретто, я бы сочинил музыку, и получилась бы музыкальная комедия».

На сцене Камаловского театра комедия «Башмагым», поставленная еще в 1942 году, ставится впервые. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Премьера первой музыкальной татарской комедии в трех действиях состоялась 1 марта 1942 года. И с тех пор «Башмачки» не сходят со сцен разных театров, неизменно пользуясь успехом. Комедию во времена СССР играли по всей стране — на татарском, башкирском, украинском, узбекском, казахском, тувинском и других языках. Но удивительно, что за все эти годы, сверхпопулярное произведение ни разу не было сыграно на сцене главного театра Татарстана — Камаловского. И вот историческую несправедливость, наконец, решили исправить. Правда, по-своему — с оттенком современности.

Те самые башмачки, вокруг которых и закружились линии истории. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казалось бы, сюжет пьесы абсолютно ординарен для театров того времени. Карим бай, которого играет Радик Бариев, становится банкротом. Чтобы поправить свое финансовое положение, он решает сосватать свою дочку Сарвар за сибирского богача — Зия бая. В качестве свадебного подарка Зия присылает башмачки за 500 рублей, которые и крадет влюбленный в Сарвар Галимжан (Рауль Шамсуаров). На сцене — мэтры татарских подмостков и молодые актеры — студенты курса Фарида Бикчантаева. События разворачиваются и в прошлом, и в настоящем, и в особом — театральном — времени. Яркие костюмы, витражные стены, особый ритм, окрас и воплощенные творческие идеи… «Башмачки» обретут новые оттенки, а у зрителей есть шанс стать не только свидетелями, но и участниками творческих процессов.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 31 марта, в 13:00, или на сайте телеканала. А также о том, как в республике встретили Ураза Байрам и 30-летие парламента Татарстана, о буднях бойцов из Татарстана на СВО и хитростях, позволяющих ослабить врага, и о чем шли дебаты на XX съезде Союза писателей Татарстана.