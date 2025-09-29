Владимир Путин — Татарстану: «Москва всегда будет рядом»

Президент России провел онлайн-встречу с избранными главами регионов, мама Зильда и ее поездки в прифронтовую зону в 85 лет — события недели от программы «7 дней»

Фото: скриншот видео kremlin.ru

О чем говорил Владимир Путин с вновь избранными руководителями 21 региона страны? Какие перемены состоялись в составе правительства РТ? Где Татарстану взять 3,5 тысячи учителей и работников детсадов? Ежемесячно на линию соприкосновения: свой первый выезд с гуманитарным грузом в прифронтовую полосу Зильда Савченко совершила в 2022 году, когда ей было 82 года. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Сила — в единстве

«Удивительное дело: чем больше истеричных обвинений на Западе в адрес России и ее руководства, тем более уверенная и спокойная наша реакция. Тем мы терпеливее и, как ни странно, сильнее. Тем больше мы сосредоточены на собственных задачах и целях. В это сложное для всех время Россия обнаружила в себе невероятную силу. Прежде всего — силу духа! И эта сила в единстве наших народов и регионов, таких разных, каждый со своей спецификой, своими текущими задачами. Но именно в этом многообразии — одно из сильнейших преимуществ нашей страны, отметил Владимир Путин во время онлайн-встречи с вновь избранными главами субъектов РФ», — с этих слов начал выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий Тимур Бикмурзин.

Владимир Путин провел онлайн-встречу с вновь избранными главами субъектов РФ. скриншот видео kremlin.ru

Президент России поздравил руководителей 21 региона страны с уверенной победой на состоявшихся недавно выборах, проходивших при высокой явке избирателей и достойной конкурентной борьбе.

В числе принимавших поздравления от президента России был и раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выступил с кратким докладом о социально-экономическом положении республики. Чем гордиться — есть: динамика по всем направлениям — положительная. Общее состояние экономики — устойчивое.

Владимир Путин — Рустаму Минниханову: «Я искренне желаю вам успехов. Уверен, что все поставленные задачи будут решены». скриншот видео kremlin.ru

«Рустам Нургалиевич, республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, темпы развития экономики, служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы. Вы человек опытный и пользующийся действительно уважением в республике. Я искренне желаю вам успехов. Уверен, что все поставленные задачи будут решены. А Москва, конечно, всегда будет рядом, будет поддерживать ваши начинания. Вы об этом знаете, мы с вами в постоянном контакте находимся», — выслушав выступление Рустама Минниханова, обратился к раису Татарстана Владимир Путин.

Тем временем в Татарстане продолжилось формирование нового состава правительства. Большей частью руководители министерств и ведомств посты за собой сохранили. «Те же, кто пришел на смену прежним министрам, люди в основном знакомые, с опытом. И все же это действительно новый состав, потому что работать и достигать результатов ему придется в новых еще более сложных экономических и прочих условиях при ограниченных ресурсах», — отметил Тимур Бикмурзин.

Министром цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ официально стал Илья Начвин. официальный телеграм-канал Ильи Начвина

Стоит чуть подробнее остановиться на новых назначениях: министром цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ официально стал Илья Начвин, до того занимавший пост первого заместителя министра. Экс-министр Айрат Хайруллин переходит на новую должность. Ренат Гайнутдинов, до недавнего времени возглавлявший управление экономики, финансов и распоряжения госимуществом Кабмина РТ, сменил Александра Груничева на посту председателя Госкомитета РТ по тарифам. Новым уполномоченным по правам ребенка в РТ, вместо получающей новое назначение Ирины Волынец, стала Светлана Захарова — ранее, несколько созывов Госсовета, возглавлявшая комиссию по социальной политике.

Герой России Расим Баксиков перешел на работу заместителем министра труда, занятости и социальной защиты РТ. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Герой России Расим Баксиков досрочно прекратил полномочия в Государственном Совете РТ и перешел на работу заместителем министра труда, занятости и социальной защиты РТ. Экс-министр земельных и имущественных отношений Азат Кадыров теперь возглавляет Министерство по делам молодежи республики. Его предшественник Ринат Садыков в статусе заместителя премьер-министра РТ назначен куратором подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного на освобожденных территориях. В конце прошлой недели он уже прибыл в Лисичанск.

Воспитатели и учителя в большом дефиците

Нехватка кадров — одна из наиболее злободневных тем. Дефицит специалистов затронул если не все, то многие отрасли. Система образования — одна из наиболее пострадавших. Проблема знакома не только Татарстану, но и России в целом. Катастрофически не хватает работников дошкольного образования, а в школах наиболее остро стоит проблема дефицита преподавателей математики, физики, русского языка.

Потребность в воспитателях ДОУ и школьных учителях в Татарстане превышает 3,5 тыс. человек: цифры прозвучали на августовском совещании. взято с сайта tatarstan.ru

Только по Татарстану на настоящий момент потребность в воспитателях ДОУ и школьных учителях превышает 3,5 тысячи человек. Такие цифры прозвучали на августовском совещании из уст министра образования РТ. Даже целевой подход к подготовке молодых специалистов не решает проблемы. Как и решение брать на преподавательскую работу выпускников непрофильных вузов. Каждый третий педагог вынужден трудиться на полторы ставки, и тем не менее примерно 10% вакансий в сфере образования остаются незакрытыми. Масштабы проблемы растут год от года. Съемочная группа программы «7 дней» попыталась выяснить, в чем причины и как можно попытаться хоть немного выправить ситуацию.

Ризат и Зинира Рамазановы — заслуженные артисты РТ. Они — одни из тех, кто столкнулся с проблемой дефицита работников в детсадах. «Пока ребенка одеваешь, он весь вспотел, это же такой труд: пока этого одеваешь, пока покормишь, все тарелки за ними убирать. Мы даже кинули клич в соцсетях. Но никто не откликнулся», — делится переживаниями Зинира Рамазанова. «30 детей и 1 воспитатель, няни нет, а почему нет? Потому что зарплата 23 тысячи», — дополняет ее Ризат Рамазанов.

Пост в соцсетях, где они поделились проблемой, обернулся масштабным откликом. Писали и из Татарстана, и из-за пределов республики. Выяснилось, что проблема знакома очень многим. По стране за четыре последних года из системы дошкольного образования уволились более 50 тыс. педагогов. Причем уходят именно молодые, активные. «Большинство признается: лучше сидеть на кассе, чем «за три копейки» терпеть хамство родителей и невоспитанных детей», — аккумулирует собранную информацию журналист ТНВ.

Заведующая детсадом на вопрос Рамазановых, чем можно помочь, посетовала — не идут люди. Артисты задумались: не написать ли на злобу дня песню.

В школах педагоги с огромным стажем не могут уйти на заслуженную пенсию просто потому, что передавать классы — некому. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ситуация в школах ничем не лучше. Педагоги с огромным стажем не могут уйти на заслуженную пенсию просто потому, что передавать классы — некому. Ветераны системы образования вынуждены работать на две и более ставки. Кто-то скажет — можно отказаться и не брать. Вот только кто тогда учить будет тех детей, на педагога для которых ставка есть, а вот человека на ней — нет?

Справедливости ради стоит отметить, что и молодые учителя приходят. Но с поколением зумеров есть свои нюансы: «Смена поколений — один из факторов, который повлиял на дефицит, говорят эксперты. Призвание уходит на второй план, отношение к работе, как к работе: вы мне — я вам. Те, кто остаются, держатся, как правило, за дополнительные неформальные «плюшки», к примеру устроить своего ребенка в эту школу или в этот сад. В частных школах проблема меньше, но есть», — отмечает журналист.

В 146-м лицее признают: сложности с кадрами есть. Не только учителей не хватает, но и технического персонала, поваров, охраны. К решению проблемы директор учебного учреждения Диляра Салихова нашла собственный подход: «У нас есть родители, которые не нашли себя в профессии, но они активно себя проявляют, и мы предлагаем им пройти переподготовку». Плюс максимум внимания каждому сотруднику: не оставлять один на один с проблемами, дать возможность карьерного роста и саморазвития через конкурсное движение, помогать решать возникающие вопросы.

Татьяна Ларионова о работе педагогов: «Мы должны думать и о нагрузке, и о материальном обеспечении, и о престиже профессии». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова подчеркивает: «Мы должны думать и о нагрузке, и о материальном обеспечении, и о престиже профессии». А престиж работы учителя со времен СССР оказался серьезно подорван: получается так, что учитель априори неправ, если на него пожаловались, а в сочетании со скромными зарплатами терпеть подобное отношение готовы очень немногие.

«Новые гранты, новые школы, новые технологии — причина ли это для новых надежд? Привлечет ли это в школу новых учителей, сохранит ли старых? Вопрос открыт. Пока же педагогическая поэма постепенно превращается в обыкновенную прозу жизни», — ставят в своем материале многоточие наши коллеги. Проблема остается, и чтобы исправить ситуацию, придется серьезно постараться.

Знакомьтесь — Зильда Савченко!

В Татарстане сегодня более 200 тыс. активных участников волонтерского движения. Немало среди них и людей «серебряного» возраста. Но есть и по-настоящему уникальные люди. Одна из них — Зильда Савченко. Еще в 2022-м, когда ей было 82 года, она мобилизовала родных и подруг на сбор гуманитарных грузов для бойцов, несущих службу в зоне СВО. Не просто сбор, но и изготовление необходимого, а также доставку гуманитарных конвоев. И сама мама Зильда, как ее с любовью и уважением называют в зоне спецоперации, с того момента ежемесячно отправляется на передовую с очередным подготовленным конвоем.

Награждение победителя конкурса «Лидер года— 2023» Зильды Савченко. Декабрь 2023 года. взято с сайта tatarstan.er.ru

За плечами этой хрупкой женщины и бессонные многодневные поездки, и атаки дронов укронацистов. Но все уходит на второй план, когда она видит благодарные глаза парней, ежедневно рискующих жизнью на защите Родины.

Наследственность героического духа семьи. Чем еще можно объяснить то, что Зильда Нигматулловна столь активно взялась за заботу о бойцах на передовой? Если прийти в парк Победы в Казани, то на мемориале, в перечне более чем 200 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена «Слава», можно увидеть имя Минуллы Гизатулина. Летом 1944 года 19-летний муж сестры Зильды Савченко в одиночку преодолел Вислу и, что стало полной неожиданностью для немецких оккупантов, забросал гранатами их траншеи, обеспечив тем самым прорыв своим боевым товарищам. И это лишь один из целой череды родственников-героев, участников Великой Отечественной войны, память о которых берегут в семье.

А сейчас сама Зильда Нигматулловна объединила неравнодушных в волонтерскую группу «Боевые подруги», которые вот уже более 3 лет готовят грузы и доставляют «за ленту» из рук в руки. Иной раз целыми караванами по несколько машин.

Марат Валиуллин — водитель-доброволец. На борту «Патриота», получившего нежное прозвище «Барсик», алеют звезды — как в годы Великой Отечественной войны на боевых самолетах. Каждая звезда — один успешный рейс к линии соприкосновения, и звезд много. Но больше запомнились самые первые.

Поездок к линии соприкосновения СВО за плечами Зильды Савченко уже более 40. взято с сайта vk.com/typical_chist

Всего же, по воспоминаниям Зильды Савченко, таких поездок за плечами уже более 40. Не все проходили спокойно: «Везде там страшно. Они же сейчас в агонии. Бьют по машинам с гуманитарным грузом, СМИ, санитарным машинам. Как-то над нами висели 6 дронов. Нам повезло. В Ясиноватой был обстрел. Журналисты тогда погибли, а мы проскочили», — рассказывает она.

Зильда Нигматулловна весь свой жизненный путь посвятила людям и благу своей Родины и с краю никогда не оставалась. Когда вновь понадобилась ее помощь, она, не раздумывая, кинулась в пучину событий, рискуя собой. Ее называют второй мамой на фронте, любят и ценят. Наверное, именно такую жизнь и нужно проживать каждому.



Подробнее об этом, а также о том, как республика готовится к уже скорой зиме, что в Татарстане делается для повышения качества обеспечения населения электроэнергией, о том, какие выступления покорили сердца строгого жюри юбилейного, 5-го по счету литературного конкурса чтецов на родном языке «Татар сүзе», и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 29 сентября, в 13:00, или на сайте телеканала.