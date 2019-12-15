Премия «Болгар радиосы»: праздничная атмосфера, гости с «золотыми» брошками и статуэтка для Гузель Уразовой
В Казани наградили победителей VII национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»
Накануне в Казани прошла церемония награждения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». В этом году «Золотых звезд» удостоились такие исполнители, как Гузель Уразова, Айдар Галимов, Рината Тэй и еще порядка 30 артистов. Подробнее о том, как прошла церемония в этом году и кто еще получил заветную статуэтку, — в репортаже «Реального времени».
Аншлаг в баре, гости с брошками и первая награда
Незадолго до старта церемонии награждения музыкальной премии «Болгар радиосы» на площадке перед КРК «Пирамида» собралась пестрая толпа — звезды татарской эстрады и не отстающие от них по нарядности зрителей. В самом зрительном зале царила атмосфера предвкушения: все что-то оживленно обсуждали, много смеялись, а к бару то и дело подходили разрумянившиеся гости — еще за парой эчпочмаков и бокалом чего-нибудь горячительного. На каждом, к слову, поблескивала брошь в виде золотой звезды — неизменный символ премии.
В 18.00 в зале погас свет и из колонок грянула музыка, под которую на сцену высыпали танцоры в золотых костюмах — VII национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» официально стартовала. После красочного танцевального номера и приветствия ведущие Ильфар Каримов и Рустем Гайзуллин объявили первого исполнителя и по совместительству победителя в номинации «Самая популярная песня» — Ильмиру Нагимову.
В номинации «Новое имя» победила Рузиля Шарафиева, «Самым романтичным дуэтом» признали Ильназа Баха и Гузель Идрисову, «Самый народный певец» 2019-го года — Рифат Зарипов, за «Бессмертный хит» наградили Асафа Вилиева, а «Исполнителем года» была признана Гузель Уразова.
Победителем в номинации «Легенда татарской эстрады» в этом году стал Рафаэль Ильясов. Напомним, в предыдущие годы этой награды удостаивались прославленные певицы, народные артистки Татарстана Хамдуна Тимергалиева и Флера Сулейманова.
Победители — о татарской эстраде
В перерыве корреспонденту «Реального времени» удалось побеседовать с саунд-продюсером Эмилем Минхановым, успевшим поработать с Элвином Греем и Айдаром Галимовым. Сегодня он удостоился «Золотой звезды» вместе с певицей Ринатой Тэй, для которой делал аранжировку и которая также получила награду «Болгар радиосы» в номинации «Креатив».
— Мне позвонили, сообщили о том, что я номинирован на премию, и я такой: «Классно, мою работу кто-то оценил». Это приятно и для исполнителя, и для авторов, которые с ним работают. Тем более что авторов указывают и отмечают далеко не везде, — поделился своими эмоциями саунд-продюсер.
Также наш собеседник дал свою оценку современной татарской эстраде, которую в последнее время нередко критикуют.
— На самом деле, наша эстрада потихоньку меняется в лучшую сторону. Тот же Элвин Грей принес новое звучание, появившись на сцене. А в целом людям сейчас нравится музыка из серии «чем проще, тем лучше». Это общий тренд, характерный и для русской, и для татарской попсы — просто четыре аккорда или меньше, — считает Минханов.
Народная премия
Премия «Болгар радиосы» — специальный проект телерадиокомпании «Новый век», учрежденный в 2013 году. Это единственная «по-настоящему народная» музыкальная премия для представителей татарской эстрады, которую вручают по результатам народных и зрительских голосований, не организуя заседаний худсовета или коллегии профессионального жюри.
В этом году «Болгар радиосы» была вручена в 36 номинациях, причем седьмая по счету премия отметила не только самых значимых представителей мира татарский эстрады — самих исполнителей, но и авторов произведений — композиторов, поэтов и аранжировщиков. Традиционно прошли награждения в номинациях «Самый народный певец», «За возрождение татарской песни», «Открытие года», «Семейный дуэт года» и «Народная любовь».
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