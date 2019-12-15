Премия «Болгар радиосы»: праздничная атмосфера, гости с «золотыми» брошками и статуэтка для Гузель Уразовой

В Казани наградили победителей VII национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

Накануне в Казани прошла церемония награждения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». В этом году «Золотых звезд» удостоились такие исполнители, как Гузель Уразова, Айдар Галимов, Рината Тэй и еще порядка 30 артистов. Подробнее о том, как прошла церемония в этом году и кто еще получил заветную статуэтку, — в репортаже «Реального времени».



Аншлаг в баре, гости с брошками и первая награда

Незадолго до старта церемонии награждения музыкальной премии «Болгар радиосы» на площадке перед КРК «Пирамида» собралась пестрая толпа — звезды татарской эстрады и не отстающие от них по нарядности зрителей. В самом зрительном зале царила атмосфера предвкушения: все что-то оживленно обсуждали, много смеялись, а к бару то и дело подходили разрумянившиеся гости — еще за парой эчпочмаков и бокалом чего-нибудь горячительного. На каждом, к слову, поблескивала брошь в виде золотой звезды — неизменный символ премии.

В 18.00 в зале погас свет и из колонок грянула музыка, под которую на сцену высыпали танцоры в золотых костюмах — VII национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» официально стартовала. После красочного танцевального номера и приветствия ведущие Ильфар Каримов и Рустем Гайзуллин объявили первого исполнителя и по совместительству победителя в номинации «Самая популярная песня» — Ильмиру Нагимову.

В номинации «Новое имя» победила Рузиля Шарафиева, «Самым романтичным дуэтом» признали Ильназа Баха и Гузель Идрисову, «Самый народный певец» 2019-го года — Рифат Зарипов, за «Бессмертный хит» наградили Асафа Вилиева, а «Исполнителем года» была признана Гузель Уразова.

Победителем в номинации «Легенда татарской эстрады» в этом году стал Рафаэль Ильясов. Напомним, в предыдущие годы этой награды удостаивались прославленные певицы, народные артистки Татарстана Хамдуна Тимергалиева и Флера Сулейманова.

Победители — о татарской эстраде

В перерыве корреспонденту «Реального времени» удалось побеседовать с саунд-продюсером Эмилем Минхановым, успевшим поработать с Элвином Греем и Айдаром Галимовым. Сегодня он удостоился «Золотой звезды» вместе с певицей Ринатой Тэй, для которой делал аранжировку и которая также получила награду «Болгар радиосы» в номинации «Креатив».

— Мне позвонили, сообщили о том, что я номинирован на премию, и я такой: «Классно, мою работу кто-то оценил». Это приятно и для исполнителя, и для авторов, которые с ним работают. Тем более что авторов указывают и отмечают далеко не везде, — поделился своими эмоциями саунд-продюсер.

Также наш собеседник дал свою оценку современной татарской эстраде, которую в последнее время нередко критикуют.

— На самом деле, наша эстрада потихоньку меняется в лучшую сторону. Тот же Элвин Грей принес новое звучание, появившись на сцене. А в целом людям сейчас нравится музыка из серии «чем проще, тем лучше». Это общий тренд, характерный и для русской, и для татарской попсы — просто четыре аккорда или меньше, — считает Минханов.

Народная премия

Премия «Болгар радиосы» — специальный проект телерадиокомпании «Новый век», учрежденный в 2013 году. Это единственная «по-настоящему народная» музыкальная премия для представителей татарской эстрады, которую вручают по результатам народных и зрительских голосований, не организуя заседаний худсовета или коллегии профессионального жюри.

В этом году «Болгар радиосы» была вручена в 36 номинациях, причем седьмая по счету премия отметила не только самых значимых представителей мира татарский эстрады — самих исполнителей, но и авторов произведений — композиторов, поэтов и аранжировщиков. Традиционно прошли награждения в номинациях «Самый народный певец», «За возрождение татарской песни», «Открытие года», «Семейный дуэт года» и «Народная любовь».



1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов