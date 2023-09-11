«РОСТКИ» взаимодействия: в Татарстане завершил работу первый Международный форум «Россия — Китай»

«За заслуги перед Республикой Татарстан»: награждение на передовой, реформа школьного образования и другие события недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Россия — Татарстан — Китай, а все вместе — первый Международный форум «РОСТКИ»: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество. О том, чем удивляли друг-друга стороны диалога, в чем нашли взаимный интерес и где готовы развивать сотрудничество, а также что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век» — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

5,5 тысячи участников, 24 страны и 57 регионов России

Первый форум «РОСТКИ» привлек широкое внимание не только в России и Китае. 5,5 тысячи человек, зарегистрировавшихся на участие в форуме, представляют не только 57 регионов России и немалую часть провинций Поднебесной. Деловая программа форума и выставочные экспозиции собрали и участников и гостей из 24 стран мира. Не случайно раис Татарстана Рустам Минниханов уже на церемонии официального форума «РОСТКИ — 2023» воспользовался случаем и предложил собраться вновь в Казани в ноябре будущего года — на «РОСТКИ-2024».

«РОСТКИ» — не просто название форума, но и глубокий символ российско-китайских взаимоотношений и роли Татарстана в этих процессах. Об этом со сцены во время церемонии открытия напомнил один из почетных гостей события — советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в России Юй Хунчи:

— Российский коллега мне сказал, что название форума «РОСТКИ» означает следующее: «Рос» — это Россия, «Ки» — это Китай, а между ними буква «Т» — это Татарстан.



Идея названия принадлежит руководителю Агентства инвестиционного развития РТ Талие Минуллиной, не в первый раз поражающей умением коротко и емко сформулировать информационный посыл для каждого.

«РОСТКИ» — не просто название форума, но и глубокий символ российско-китайских взаимоотношений и роли Татарстана в этих процессах. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Что касается российско-китайских торгово-экономических связей, то они крепнут год от года: по итогам 2022 года товарооборот в денежном исчислении превысил $190 млрд, что на 29% выше результата 2021 года. Только за первое полугодие 2023 года оборот между государствами превысил $134 млрд, с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 36,5%. Стабильно развивается и сотрудничество Поднебесной с Татарстаном. По итогам 2022 года товарооборот в денежном исчислении составил порядка $1,6 миллиарда. Немало точек соприкосновения было найдено и за 2 дня, что длился форум. Результаты многочисленных переговоров, встреч, соглашений и договоренностей в обозримом будущем, обернутся конкретными договорами, контрактами и взаимными отгрузками.

Но это то, что касается промышленности. Однако речь не только об этом. Укрепляются образовательные, научные, культурные связи. Как подчеркнул ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин, взаимных интересов у государств хватает: «в том же Татарстане обучается около 2 тысяч студентов из Поднебесной. Сельское хозяйство, туризм, информационные технологии. Здесь огромное еще «не вспаханное» поле для совместной работы. Нужно усиливать и межпартийный диалог. Еще один важный момент, и форум в Казани это наглядно показал: помимо доверительных отношений между Россией и Китаем на уровне политиков и самых высоких делегаций, очень важно укреплять связи по линии малого и среднего бизнеса на межрегиональном уровне».

Каковы успехи — можно будет обсудить на этой же площадке через год. И в Татарстане, и в Китае уверены: «РОСТКИ-2» станут еще более масштабным событием, чем первый форум.

Местные жители точно не знают — откуда идут уже утомившие их миазмы. Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Хроническое зловоние

Речь идет о длящейся уже не первый год проблеме, на которую жалуются жители ЖК «Салават купере», а также расположенных поблизости ЖК «Радужный» и поселка Северный. Несмотря на пристальное внимание Росприроднадзора, специалисты которого регулярно берут пробы воздуха, тенденции к заметному улучшению ситуации — не наблюдается.

Местные жители точно не знают — откуда идут уже утомившие их миазмы. Грешат на ближайшие предприятия, на свалку, которая находится на ул. Химической. Возбуждались, приостанавливались и вновь реанимировались уголовные дела, вот только ни прокуратуре, ни следственному комитету пока не удалось определить виновного или виновных. На том же полигоне «Химический» Росприроднадзором было выявлено немало нарушений, часть которых и по сей день не устранены. Но УК ПЖКХ, управляющая объектом, отвергает претензии.

Поиск виновных продолжается, а люди продолжают дышать отравленным воздухом, продолжая искать справедливости доступными способами: заваливают обращениями и жалобами приемные и социальные сети чиновников. Дело взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, но ускорит ли это решение проблемы? — задаются вопросом наши коллеги из программы «7 дней».

Съемочная группа ТНВ так же побывала на месте и поинтересовалась у местных жителей масштабами проблемы. Те шутят, что жилкомплексе пахнет искусством: постмодерном с примесью серы. С непривычки запахи вызывают кашель. Кому-то в этом «аромате» также заметны нотки гари, другим — газа. Впрочем, людям важнее не то, чем конкретно отдает эта вонь, а кто виноват и что, наконец, с этим можно сделать. Уголовное дело — возбуждено. Правда, против неустановленных лиц. На полигоне в декабре состоится рекультивация. Затем полгода потребуется на пострекультивационные работы. После этого, как обещают, из списка «подозреваемых» он будет исключен. Если запахи никуда не уйдут, по крайней мере, список возможных виновников станет короче.

Если раньше школы могли использовать собственную программу, а у учителя всегда был выбор направления, то теперь вся деятельность четко регламентируется государством. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Школа: площадка для экспериментов

Точнее не школа, а система школьного образования. И реформы здесь и в самом деле, происходят практически каждый год. В наступившем новом учебном они поражают своим размахом, отмечают наши коллеги из программы «7 дней»: «Все школы России от Калининграда до Камчатки уже начали работать по единым федеральным образовательным программам. По сути, это стандарт, база знаний, которыми должен владеть каждый учащийся. Новую образовательную программу уже нарекли золотым стандартом. Но все ли то золото, что блестит? Если раньше школы могли использовать собственную программу, а у учителя всегда был выбор направления, то теперь вся деятельность четко регламентируется государством. Чему учить и как учить», — отметил ведущий выпуска.

Единые учебники по всем предметам. Единое образовательное пространство. Но есть вопрос. И даже не один: «Какая роль в этом пространстве будет отведена национальному образованию, сможет ли оно сохранить свои традиции? Будут ли учтены национальные, региональные особенности школ при реализации этих реформ? Школам с родным языком обучения, школам с углубленным изучением родных языков нужен особый статус, особый подход, индивидуальные, а не унифицированные программы образования, так как это место сохранения культурного и языкового многообразия». На поиск ответов на эти вопросы отправилась съемочная группа программы «7 дней».

Срок жизни (официальный, определенный регламентом) любого учебника или учебного пособия — 5 лет. По истечении этого времени, он должен быть списан. Но это — в идеале. В жизни же, особенно если речь идет о книгах для национального образования, заявки национальных школ на переводные учебники годами остаются без ответа. И это, несмотря на то, что очень часто в школах, ведущих обучение на национальных языках или в смешанном режиме, результаты выше, чем в, скажем так, обычных.

В Татарстане сегодня около 600 учебных заведений, преподающих часть предметов на родном языке. Часть — потому, что далеко не по всем предметам есть переводные учебники. Между тем в 2023 году, Татарское книжное издательство не получило ни одного заказа на печать переводных учебников. И это при том, что еще в прошлом — 2022-м, республика подготовила почти 80 переводных книг по разным предметам, для вхождения в федеральный перечень учебников, то есть тех, которые могу быть допущены к использованию в системе образования. Но ни одна из 80 книг в федеральный перечень по неизвестным причинам так и не вошла. Использовать их в обучении можно, но… только как пособия, и государственного бюджетирования на такую литературу — не предусмотрено.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Высшей государственной наградой Республики Татарстан является орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награда предназначена для вручения гражданам, чьи заслуги перед республикой признаны выдающимися. Но прежде чем претендовать на ее получение, как правило, человек должен быть награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». И именно эта награда была вручена бойцам именных батальонов, несущим сейчас службу в зоне специальной военной операции.

Съемочная группа программы «7 дней» стала свидетелями церемонии. Сначала они побывали на территории временного дислоцирования под Артемовском батальона «Алга», а затем отправились к бойцам батальона «Тимер» в Запорожье.

Многие из воинов нашим коллегам с телеканала «Новый век» уже давно знакомы. Один из них — челнинец с позывным «Бубновый», в декабре прошлого года был награжден именными часами с надписью «За верность долгу» от раиса Татарстана Рустама Минниханова. На этот раз ему вручается госнаграда. Как говорит сам боец, и та награда, и эта — стали полной неожиданностью.

Еще один боец с позывным «Гомер», на собственное награждение попал чудом: только с передовой — и сразу на вручение медали. Церемония проходила под звуки орудийной канонады.

Всего было вручено около 20 медалей. И это — только начало.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как в республике проходит эксперимент по созданию условий для партнерского или исламского банкинга и еще об археологических успехах экспедиционеров Казанского федерального университета, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 11 сентября, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

