Российской экономике прочат затяжное восстановление

60% российских компаний отмечают падение выручки и операционной прибыли и прогнозируют еще большие потери на фоне налоговых новаций

Фото: Максим Платонов

Эксперты уверены: «идеальный шторм» не оставляет шансов на быстрое V-образное (когда за резким обвалом следует не менее быстрый рост) восстановление экономики. Особых надежд не питают даже на длительное U-образное выравнивание ситуации. Все чаще говорят о том, что предел мечтаний обозримого будущего — L-образный сценарий. То есть выравнивание. Насколько затянется застой — вопрос тоже пока открытый. Как сильно ударил по бизнесу коронакризис в сочетании с обвалом цен на нефть, проседанием спроса и глобальными изменениями в российском налогообложении, а также о других ключевых событиях начала 2021 года — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Минус четверть выручки и прибыли

Еще в октябре бизнес-сообщество, подсчитывая потери пандемийного года, говорило о снижении выручки и операционной прибыли на 10—14%. По итогам декабря стало понятно, что эти цифры были излишне оптимистичными: 60% компаний страны теперь оценивают свои потери по выручке в 25%, а по прибыли — в 22%. Более половины констатируют существенное снижение спроса на их товары и услуги. 37% анонсируют оптимизацию коллективов, почти столько же заявляют о предстоящем снижении размеров заработных плат.

Об этом говорили в конце прошлого года, когда еще не вступили в силу изменения в системе налогообложения. Сейчас, в переходный период, когда единый налог на вмененный доход отменяется в пользу патентной, упрощенной и ряда других систем, вновь придется приспосабливаться. Предприниматели до последнего надеялись на то, что правительство на фоне коронакризиса перенесет сроки реформы. Но, очевидно, государственной казне в столь сложное время уже не обойтись без дополнительных вливаний, и дальше тянуть с внедрением давно планируемых новаций уже просто невозможно.

Журналисты программы «7 дней» встретились с представителями бизнес-сообщества и узнали настроения предпринимателей. Даже в эти сложные времена татарстанские бизнесмены готовы не просто работать и выживать, а прилагать все силы, чтобы развиваться.

Творческие коллективы старательно осваивают новые ниши и способы общения со своими зрителями. Онлайн-шоу, ставшие популярными в период вынужденной самоизоляции, теперь дополнились еще и мини-турами по открытым площадкам в казанских парках, когда выступление происходит на передвижной сцене за стеклом.

Фото: Илья Репин

Перемены наметились и в строительной отрасли. Один из собеседников наших коллег из программы «7 дней» — директор компании, занимающейся строительством загородного жилья, Ильяс Гимадов отмечает, что напугавшая пустота в офисе в начале карантина сегодня сменилась шквалом заказов. Люди смогли по достоинству оценить разницу между самоизоляцией в многоэтажном жилище в сравнении с индивидуальным частным домом. Число желающих перебраться в загородные усадьбы сегодня резко возросло. Тем более что предприниматели от стройиндустрии готовы делать действительно заманчивые предложения.

К слову, о недвижимости. На рынке сложилась отчасти парадоксальная ситуация: цены на квартиры растут, а на коммерческие объекты — падают. Даже консалтинговые компании признают, что рынок жилья явно перегрет, и ожидают в обозримом будущем «отскок». Свою роль в этих процессах играет и правительство РТ, активно внедряя инструменты льготной ипотеки и стремясь сделать строительный бизнес одним из локомотивов кризисного периода.

Эксперты отмечают также изменение покупательских привычек россиян: люди стали чаще пользоваться услугами интернет-площадок и служб доставки, при этом шопинг стал более рациональным. Иными словами, люди больше обращают внимание на качество и цену того, что они собираются приобрести. Возросло внимание к предложениям комиссионных магазинов и антикварных лавок, возросла востребованность образовательных услуг.

Фото: Илья Репин

Изменения системы налогообложения, а именно отмена ЕНВД, больнее всего ударили по доходам небольших компаний, в том числе из сферы услуг и общественного питания. Исправить ситуацию должно то, что буквально в самом конце 2020 года правительство внесло изменения в законодательство, смягчив патентную систему, призванную заменить ЕНВД.

На что еще нельзя не обратить внимание: несмотря на сложность экономической ситуации, произошел всплеск благотворительной активности.

190 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Татарстане, как и в целом по России, продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Пока в республику поступило всего 6 900 доз вакцины «Спутник V», которые были распределены по 56 лечебным учреждениям.

К февралю в Татарстане ожидают еще 190 тысяч доз. Собственно, как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», только после этого «можно будет уже начинать говорить о массовой вакцинации».

В масштабах страны речь идет о размахе охвата в миллионы человек, и лишь достижение этих показателей сможет показать и успех, и эффективность процедуры. Пока очевидно, что легким процесс не будет. Очередей на вакцинацию в поликлиниках не наблюдается. Кто-то молча игнорирует призыв, а кто-то и на акции протеста выходит, как это было в Москве. Одни верят в бредни о геноциде и чипировании государством своего же населения, другие просто предпочитают, как говорят сами, «не рисковать», считая вакцину «сырой» или просто опасной. Журналист программы «7 дней» сравнил эти опасения с катанием на коньках: «Ведь на коньках, например, захочет постоять не каждый, потому что... Да, вот поэтому. Можно и без коньков жизнь прожить, не рискуя. Только в случае с инфекцией жизнь эту можно и не прожить. И если вы бежите от мнимого риска от вакцин, вы подвергаете и себя, и окружающих еще большему риску», — отмечает он.

Фото: rt-online.ru

К слову, сам Михаил Любимов, практически всю пандемию находившийся «на передовой» — делавший яркие сюжеты из «красных зон» татарстанских ковидных госпиталей, прошел вакцинацию одним из первых в республике.

В Татарстане активизировались интернет-мошенники

Небывалый всплеск афер с использованием возможностей интернета отмечается в республике. Причем мошенники становятся все изобретательнее, мастерски втираясь в доверие к своим будущим жертвам.

Наряду с уже ставшими традиционными спам-звонками, попытками обнулить банковские карты, выведав персональные данные, появляются и новые виды мошенничества с использованием сайтов бесплатных объявлений. В правоохранительных органах подчеркивают: число подобных преступлений в 2020-м выросло в сравнении с предыдущим годом вдвое, и достигло 10 тысяч.

Пандемия заставила людей чаще и больше сидеть в интернете, пользоваться услугами онлайн-магазинов и служб, на рынке брачных аферистов тоже значительный рост. Но и полиция отрабатывает свои схемы вычисления, расследования и доведения до суда подобных интернет-преступлений.

Интересно, что в мошеннической среде интернет-развод — целая индустрия со своими правилами, учителями, методичками и даже сленгом, где своих жертв они называют «мамонтами».

В правоохранительных органах подчеркивают: то, что подобные преступления не раскрываются, — миф. Да, сделать это сложнее, чем с банальной кражей. Преступники используют боты и подключения через целый ряд промежуточных IP-адресов. Но обманщики рано или поздно оказываются за решеткой. И не нужно стесняться писать заявление в полицию, если вас обманули. Чем больше информации и жалоб, тем выше шанс привлечь мошенника к ответственности.

Фото: bm24.ru

Как обезопасить себя? Предельно просто: не нужно сразу верить тем, кто позвонил с незнакомого номера. Если представляются сотрудниками банков, системы соцобеспечения, страховым агентом — не нужно слушать уговоры, убеждения, увещевания и угрозы. Лучше сразу обратитесь в организацию, представителем которой позвонившие называются. Необходимые номера есть в открытом доступе на официальных сайтах этих организаций. Если предложение реально и действительно заслуживает внимания, то узнать подробности можно и там. В конце концов, посоветуйтесь с родственниками или съездите на встречу лично. Так будет гораздо спокойнее и безопаснее для кошелька.

Обо всем этом, а также о том, каких успехов в республике удалось добиться в первый год реализации программы комплексного развития сельских территорий, что думает по поводу вакцинации от COVID-19 главный эпидемиолог Минздрава Татарстана и какие блюда украшают на Рождество столы крещеных татар, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 11 января ровно в 13.00 или на сайте телеканала.

