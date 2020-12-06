Прощание с деревней — премьера в Камаловском

Айдар Заббаров записал плачи и гимны умирающих сел для театра

Результатом экспедиций по Татарстану режиссера Айдара Заббарова стал поставленный им спектакль об умирающих селах «Хуш, авылым!» («Прощай, моя деревня»). Премьера состоялась в эти дни в театре Г. Камала. О том, как молодые актеры превращались в немощных и боевых старцев, и как автору помогали классики, — в рецензии «Реального времени».

Из деревни не уйти



Для Айдара Заббарова в Камаловском театре это четвертый спектакль. Сначала был «Все плывут и плывут облака...» по стихам Хасана Туфана, далее «И это жизнь?» по текстам Гаяза Исхаки, переводные «Пять вечеров». Видно, что Заббарову нравится работать с литературой, с живой фактурой. Кроме того, он любит, когда актеры постоянно заняты на сцене, меняя свои амплуа на противоположные.

Спектакль, название которого в театре переводят на русский как «Я не вернусь» (хотя в спектакле нет героев, уехавших из деревни), он поставил после того, как получил в мессенджере видео, в котором «деревенский дядька играет на гармошке». Вспомнил свои ощущения от посещения родного дома в селе, понял, что оно тоже когда-нибудь исчезнет, и решил поработать в технике вербатим. С этой целью он посетил около 20 деревень и получил более полусотни интервью (в числе создателей спектакля указана журналистка канала «ТНВ» Гульчачак Шайхутдинова). Судя по благодарностям, это были села в Буинском, Атнинском, Альметьевском районах и не только.

Результат, собранный группой, оказался четырехчасовым, но было решено, что сейчас покажут его первую часть, а потом, вероятно, и вторую.

Фото: kamalteatr.ru

В малом зале на сцене — словно бы продолжение зрительских рядов. Только сиденья старые и обшарпанные. Перед ними — крохотная сцена. На полу — крашеные деревянные доски. Словом, это деревенский клуб, ну или просто «клуб» — это из галактик сельской вселенной. Галактика крутится, обозначая перемены действия. А делятся они на экспозицию героев, монологи, а также фрагменты из других пьес.

Как Талипов звал в колхоз и пахал на тракторе

Стариков в спектакле — семеро, при этом актеры играют не только их, но и молодых ребят — от дошкольников до режиссеров приезжих театров.

Эмиль Талипов, моментально переключающийся с роли 95-летнего деда на образ большевистского активиста, особенно эффектно играет. На втором месте — Алмаз Бурганов, в копилке у которого не только дед-оптимист, но и Сталин. В первые минуты работает именно эффект удивления от их преображения — молодые актеры играют шамкающих, забывающихся дедушек и бабушек. У кого-то это выходит несколько комично (когда Алина Мударисова начинает свою исповедь, сверкая золотыми зубами, уже немного устаешь), но противопоставление понятное. В монологах они — одинокие старцы. В историях — молодые, эффектные, бодрые.

С одной стороны, эти драматические вставки как бы помогают зрителю не заскучать во время фрагментов вербатима. С другой стороны — а к чему бы ему скучать? Слушай, изучай, проникайся. С третьей стороны — мы же в театре, у нас тут трехмерное пространство, классические фрагменты резко контрастируют с реальным историями, от чего они становятся еще пронзительнее.

Фото: kamalteatr.ru

Вот первая история из пьесы Туфана Миңнуллина «У каждого свой колхоз», где Талипов — мнительный активист, начиненный лозунгами, а Бурганов — величественный, зажиточный крестьянин в тулупе, который не хочет вступать в организацию, где ему придется работать вместе с ленивыми пройдохами. Два поворота круга — и мы в военном тылу, все мужчины на сцене — обычные мальчишки. Это Мухаммат Магдиев, «Жертвы искусства». Мальчики — сироты, все отцы погибли на фронте. Они идут в соседнее село, чтобы пройти без билета на спектакль «Ак калфак» по Мирхайдару Файзи, чтобы в итоге пытаться хоть что-то услышать с улицы. Денег у них нет (а если у кого-то и были, то не может же он без товарищей пройти?).

Третий эпизод, самый комичный, кажется забавной добавкой, однако нисколько не прибавляющей общему повествованию смысла. Это Рустем Галиуллин, главный редактор главного татарского литжурнала «Казан утлары», и его рассказ «Слава» о мальчике по имени Радиф, который испортил скатерть, за что его отругала мать. В результате мальчик рыдает прямо в день смерти Сталина, так что на следующий день попадает на первую страницу газеты. Анекдот в духе Никиты Михалкова.

В четвертом эпизоде Заббаров возвращается к теме спасительной силы искусства и к Миннуллину. В его «Пригласительном билете» дотошный сельчанин в исполнении Эльвира Салимова не только получает контрамарку на себя и девушку, но и настолько впечатляет режиссера Эмиля Талипова, что тот лично приветствует его со сцены в спектакле. Девушка в шоке.

Фото: kamalteatr.ru

Кино кончилось — и деревня кончилась

В пятой истории мы обратимся позже, а пока перейдем к монологам. У кого-то они коротки, по сути, это лишь пунктирные истории (возможно, раскроются в будущей второй части?). Герой Фаннура Мухаметзянова много играет на баяне, он киномеханик. Показывал бесплатное кино. Кино кончилось — и деревня кончилась.

Трясущаяся от воспоминаний, болезней и слез Гузель Гюльвердиева, судя по акценту, буинская мишарка. Ее беспокоит, что в деревне стоят новые дома, но никто в них не живет. Так, приезжают иногда.

Герой Эмиля Талипова — дед, ему уж скоро сто лет. На лице у Талипова нет никакого грима, но безумная печаль и огромная шапка с козырьком старят его донельзя. Дед из деревни Ташлы (хотя по документам — Күпчишмәле). Ну, говорит, камней у нас много. И ручьев. И работать умеют. Поэтому и жили хорошо. Раньше было 70 домов, теперь три. В царское время хотели крестить, но прошли мимо — «Спасибо царю». Сам он тракторист, всю жизнь отработал на поле. А родственников его сослали в Магнитогорск. И они там все — начальство. Потому что сослали не абы кого, а самых умных и смышленых. А кто сослал, по сути? Вот эти его односельчане, но как на них обижаться-то?

У героини Ляйсан Файзуллиной замечаешь привычку, которая в жизни раздражала, а теперь вызывает сочувствие. Она повторяется. Несколько раз рассказала, что может раз пять заваривать чай. Ее вот такая мелочь беспокоит. Теперь всего вдосталь, целые склады дома, а она все еще пять раз заваривает чай.

Дедушка от Бурганова — деловой мужик. Сначала кажется неприятным типом, но потом и к нему начинаешь испытывать симпатию: дважды поступал на истфак, был наказан за хулиганство, пожил в Москве, Казани, а теперь вернулся домой, устроил хозяйство, он любит одиночество, но и не прочь поговорить, мол, «не хотел народ этого суверенитета».

Фото: kamalteatr.ru

Эльвир Салимов — потерянный дед. Лишенный любви (была девушка, не дождалась из армии). Все его существование — безнадега и одиночество. «Не возродишь деревню», — говорит он. И язык умирает. Все уходит, все.

Финалом спектакля становится текст Сабитова «Айбаш». Его со сцены читает Талипов — сначала в образе мастера художественного слова 70-х. А потом уже, снимая с себя всю мишуру, похоже, от себя лично Талипов рассказывает историю о лошади, которая, будучи проданной, вернулась в родную деревню, чтобы умереть. Казалось бы, все понятно, но автору необходимо четко объяснить, зачем она вернулась. Но это не конец — еще Алина Мударисова расскажет про любовь, и теперь точно конец, под многочисленные баяны, которые звучат особенно тоскливо.

Несмотря на сентиментальную и постмодернистскую прямолинейность драматических отрывков, спектакль Заббарова ценен именно материалом. В этих монологах моментально узнаешь своих дедушек, бабушек и прочих родственников. Это те люди, с которыми ты сидишь во дворе, у ворот, и краем уха слушаешь их рассказы.

А потом, спустя годы, жалеешь, что был невнимателен, а мог бы и записать. Твою-то жизнь потом выстроят по «Фейсбуку», но ты-то молодец, в городе… Весь спектакль напомнил мне, как осенью 2012-го я позвонил из Петербурга в деревню Кутлу-Букаш, а там дәү әни и дәү әти говорят, что они болеют. И никакой обычной бодрости в их голосе. Через две недели умерла дәү әни, а еще через 19 дней — дәү әти. И я все думаю — как он провел эти 19 дней?



Фоторепортаж с предпремьерного прогона спектакля

1 / 22 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов