Чем живет самый «сладкий» район Татарстана — Буинский?

Где смыкаются город и деревня, какую поддержку ждут в АПК, бешенство наступает — события недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Информационно-аналитическая программа «7 дней» вновь покинула студию и отправилась в путешествие по республике. На этот раз наши коллеги вышли в эфир из Буинского района Татарстана. Что привлекло их внимание — в обзоре программы «7 дней» от «Реального времени».

Буинск — место, где хочется жить

«Я побывал во многих районах нашей республики, но не перестаю удивляться. За последние десять-пятнадцать лет обновился облик всего Татарстана. Честно говоря, я не узнаю места, где бывал раньше. В любом городе, районном центре, любом поселке видны позитивные изменения. Скажу больше: именно в Татарстане, можно сказать, осуществилась великая мечта большевиков о смычке города и деревни, когда стираются различия по уровню жизни и комфорту между городскими и сельскими жителями», — с этих слов начал новый выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий, генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов.

100 лет назад россияне потребляли сахара в 6 раз меньше. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Находясь на территории Буинского сахарного завода, ведущий поделился интересным фактом: 100 лет назад россияне потребляли сахара в 6 раз меньше. Статистика гласит: в Татарстане на душу населения сегодня потребляется более 40 кг в год. Ученые уверены: это совсем неплохо. Сахар — топливо для мозга. Наверное, неслучайно именно Буинский район считается одним из ключевых поставщиков министров в правительство Татарстана: «Отсюда родом действующий министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марат Айзатуллин, бывшие министры здравоохранения Камиль Зыятдинов и Марат Садыков, экс-министр финансов Радик Гайзатуллин. Председатель совета директоров одной из крупнейших компаний республики — АО «ТАИФ» — Рустем Сультеев тоже родом из Буинского района. А если вспомнить имя известного татарского живописца, скульптора и графика Баки Урманче, то убедимся, что именно люди — главное богатство Буинского района», — подчеркнул Ильшат Аминов.

Сегодня вновь наступают времена, когда отток населения из районов серьезно сокращается. Причина? Жить и работать в районах снова стало комфортно и выгодно. Хорошие дороги, удобные и уютные общественные пространства, необходимая инфраструктура и все нужные соцобъекты. Рамиль Замалтдинов — глава Энтуганского сельского поселения Буинского района в интервью журналистам ТНВ так и отметил: перемен в сельской местности очень много. Они были бы невозможны без поддержки руководства республики.

Новый многофункциональный центр в селе Вольный Стан Буинского района был открыт в 2020 году. Сегодня это и в самом деле одна из точек притяжения населенного пункта: клуб, библиотека, ФАП, почта, детский сад и начальная школа — все в одном здании. Здесь же музей. Он создавался местными энтузиастами.

В Кайбицком сельском поселении клуб построили в 1992 году, и с тех пор здание не знало капитального ремонта. Сначала некогда было, и времена были сложные — безденежные. Потом особо некому. Сейчас все изменилось. Из старого здания в клуб переехала библиотека. Как оказалось, люди не потеряли интереса к бумажным книгам. Сохранили для истории и кинобудку — в память о временах, когда каждый киносеанс для села был событием. Обещают вскоре привезти и проектор. В качестве музейного экспоната.

А клуб теперь вновь сердце культурной и общественной жизни села. И именно здесь проходят сходы граждан, где обсуждаются планы по развитию родного населенного пункта, а также бурлят другие официальные и не очень мероприятия. В том числе для молодежи, которая все чаще решает остаться на малой родине, жить, строить карьеру и семьи на земле, где и сами родились и выросли. Почему? Ответ на этот вопрос дала председатель ТОС Лариса Юманова: «Город Буинск для кого-то название, а для нас — Родина. Мы им дорожим».

Буинский сахарный завод работает на этой земле с 1960 года. Сегодня производство — одно из немногих оставшихся в стране. В прежние времена рядом был разбит парк. Сегодня место вновь обретает популярность. Причем у разных поколений. Ухоженный, комфортный, красивый. Недаром заместитель главы Буинского района Ильдар Еремеев подчеркивает, что людям, для того чтобы любить это место, желать жить здесь и работать, мало предлагать только рабочие места. Населенные пункты должны быть по-настоящему привлекательны: «Не только зарплатой. Условия жизни, среда обитания очень важны».

Кроме парка сахарного завода есть еще центральный парк. И, как отмечают местные жители, столичным он ничем не уступает. Для любителей пляжного отдыха восстановили почти исчезнувший без пригляда водоем. И, как вдруг оказалось, погреться под лучами солнца на уютном берегу сюда потянулись не только местные жители. Два года назад после реконструкции открылся местный драматический театр. К новому сезону обещают две премьеры, они уже готовы к показу. Идет работа над еще одной постановкой. А творческий коллектив, пока готовятся родные подмостки, успел собрать аншлаги на выезде — труппа побывала в Крыму и Якутии. В обозримом будущем ожидается еще одно яркое культурное событие: планируется открытие музея знаменитого земляка — художника, скульптора Баки Урманче.

В скором будущем планируется открытие музея знаменитого земляка — художника, скульптора Баки Урманче. предоставлено администрацией Буинского района

Буинская земля богата на таланты: Ренат Харис, Шамиль Нигмат, Бурхан Шахиди, целая плеяда министров. В центральной районной больнице работал экс-министр здравоохранения республики Камиль Зыятдинов, здесь родился Марат Садыков. Нынешний главврач ЦРБ Рустем Самерханов гордится тем, что со многими серьезными случаями здешние врачи способны сегодня справиться самостоятельно: поставить диагноз, провести врачебное вмешательство — спасти людям жизнь. И кадры для медицины здесь готовят свои: Буинское медицинское училище на прекрасном счету в масштабах республики.

И уже гремит на всю республику яблочное дело деревни Бик-Утеево. Миляуша Давлетшина вернулась в родное село из Казани, чтобы возродить любимый с детства яблоневый сад. Идея обернулась серьезным погружением в науку, привлечением инвестиций и помощью односельчан. С 4 утра и до позднего вечера люди на участке. Ухода яблони требуют почти как дети: подкормить, полить, защитить от вредных насекомых и грызунов. Сбор урожая — только ручной: чтобы яблочки не бились при падении. А вместе с яблоневым садом живет и родная деревня. И чем больше таких энтузиастов, влюбленных в родной край, тем больше уверенности: селу — быть, селу — жить, процветать и развиваться.

Поддержка АПК

Татарстан уже который год в числе лидеров среди регионов России по эффективности работы сельского хозяйства. По произведенным объемам продукции АПК стабильно в тройке лидеров. Несмотря на то, что регион относится к зоне рискованного земледелия, республика оставила позади признанные житницы государства — Краснодар и Ростов.

Несмотря на то, что регион относится к зоне рискованного земледелия, республика оставила позади признанные житницы государства. Реальное время / realnoevremya.ru

Немного цифр: по итогам 2024 года объем валовой продукции сельского хозяйства РТ превысил 341 млрд рублей, прирост к уровню 2023 года — 110%. По объемам производства молока Татарстан стабильно №1 в стране, по производству мяса — прочно обосновался на 8-й позиции среди всех регионов.

В каждом районе есть чем особенно гордиться. А республика делает все для того, чтобы поддержать начинания и развитие татарстанских животноводов и аграриев.

Шайдулла Салахов — глава крестьянско-фермерского хозяйства в Арском районе, лошадей любит с детства. Его отец был бригадиром в совхозе. Всю жизнь передовик производства ездил на лошадях. Сам Шайдулла Салахов держал пару лошадей для себя, а потом увлечение выросло в дело жизни. Сейчас на ферме 260 лошадей. Поднимать такое дело в одиночку было бы очень сложно. Да и размаха такого, если все делать исключительно в надежде на собственные силы, пришлось бы достигать десятилетиями. Помогли государственный грант на строительство конюшни и субсидии.

Сегодня в республике около 30 тыс. лошадей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Да и кони на ферме непростые: советские тяжеловозы. Есть и скаковые. Одна из кобыл уже не раз брала призы на скачках. Сейчас готовится к выступлению на предстоящих состязаниях в Казани. В День республики состоятся скачки на призы президента России и первого президента Татарстана.

Коневодство в Татарстане развивается активно. В личных подворьях — более 13 тыс. голов. Всего по республике их уже свыше 30 тыс. В Камско-Устьинском районе, на площадке совсем недавно отстроенной фермы, в развитие которой было вложено 100 млн рублей, занимаются гигантами шайрами и бельгийскими брабансонами.

Во время своей недавней рабочей поездки по районам Татарстана Рустам Минниханов сам поднял вопрос о необходимости поддержки развития коневодства. «Хочу, чтобы в каждом доме была лошадь. Собственная. Деньги на поддержку найдем. Очень интересная татарская порода».

Благодаря программам господдержки, в ближайшие 5 лет общее поголовье в республике должно вырасти до 50 тыс. лошадей. предоставлено администрацией Новошешминского района

Согласно новой программе поддержки коневодства, на помощь фермеры смогут рассчитывать при приобретении кобылиц и на строительство конюшен. Благодаря этому в ближайшие 5 лет общее поголовье в республике должно вырасти до 50 тыс. лошадей.

Впрочем, поддержка оказывается не только коневодству. Так, татарстанские фермеры успешно замещают покинувшие Россию иностранные сырные бренды. Причем замещают не только в формате ярмарок, собственных сетей реализации и на уровне местных торговых брендов, но и активно продвигаются в сети федеральные.

Приготовить сыр невозможно без молока. И поддерживать фермы в республике тоже готовы. Правда, тут Рустам Минниханов отметил странную картину: «На гранты никто не заявился. Хотя деньги есть. И даже увеличилась поддержка по всем программам: по строительству, по грантам на голову… Все программы финансирования нам добавили, сколько просили. Здесь работать надо: находить инициативных людей, работать с населением. Надо организовывать и кооперативы, чтобы они сами убедились».

Халим Гарипов — глава КФХ из Арского района, по местным меркам фигура заметная: почти 400 голов коров и телят, сотни гектаров земли, техника. А начиналось все в 2012 году, по факту — с желания: «До этого дома выросли из ЛПХ. Тогда началась только программа. Мы тогда и решили расшириться: грант выиграли и начали развивать. Поддержка республики — огромна. Без копейки начинали. Выиграли грант на миллион, начали достраивать. Потом своими силами нарастили поголовье. В 2019 году решили развиваться дальше — выиграли еще грант на 12 млн», — рассказывает он о пути к успеху.

Ну и, конечно, работать нужно без поблажек к себе. Сын — студент аграрного вуза Булат Гарипов в жаркую для каждого агрария пору рядом с родителями. К съемочной группе подошел, покинув кабину комбайна: «Это тяжелый труд без выходных. Но у меня не возникало мысли: «Вот я был на региональном конкурсе WorldSkills и мог бы остаться в Казани. Я за эту неделю уже готов убежать был. Тут я нужнее», — рассказал Булат. И поделился радостью, раскрывающей молодого человека как крепкого хозяйственника, способного думать на много шагов вперед: «На днях я выиграл грант — 5 млн рублей по направлению «Откорм». В год около 19 тонн мяса будем производить».

Едва земля освобождается от созревших колосьев, встает задача готовиться к посеву озимых. Илья Репин / realnoevremya.ru

На прошлой неделе раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил четыре аграрных района республики: Тетюшский, Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский и Лаишевский. Уборочная страда в разгаре. Доклады о ходе работ поступали прямо в полях. Едва земля освобождается от созревших колосьев, встает задача готовиться к посеву озимых.

Бешенство от лис

«8 августа раис Татарстана подписал очередной указ о вводе карантина по бешенству, в Сармановском районе. Это уже 14-й случай с начала года и 8-й за последние два месяца. До этого карантин вводили в Камско-Устьинском, Буинском, Высокогорском, Сабинском, Новошешминском, Альметьевском районах», — поделился тревожной вестью Ильшат Аминов.

8 августа раис Татарстана подписал очередной указ о вводе карантина по бешенству, в Сармановском районе. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Причина — больные смертельно опасным недугом лисы. В 2024 году в нормативные документы были внесены поправки, и теперь превентивный отстрел потенциально опасных хищников запрещен. Уничтожение основных разносчиков бешенства с этого момента допускается только «при фиксации очага бешенства». Зеленые могут праздновать победу и… на всякий случай запасаться одеждой, которую не смогут прокусить бешеные лисы. Если вирус не обнаружить вовремя, его распространение может оказаться стремительным. А кого кусать бешеному зверю совершенно без разницы: кидается и на людей, и на собак, и на других животных.

В Альметьевском районе людям, можно сказать, повезло. Визит бешеной лисы на ферму закончился заражением лишь двух коров. Успели вовремя отреагировать и не допустили массового размаха беды. В зоне очага вируса ввели 60-дневный карантин. Всех восприимчивых к вирусу животных в округе провакцинировали. Фермерам пришлось несладко: два месяца нельзя ни ввозить, ни вывозить животных из зоны карантина. Нельзя производить забой, продавать мясо. Проводить ярмарки. Сплошные убытки.

Именно лисы чаще всего покидают родные леса и пробираются на территорию человека, неся реальную угрозу. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

По факту бешенством могут заболеть любые звери. Но именно лисы чаще всего покидают родные леса и пробираются на территорию человека, неся реальную угрозу. Подтверждением тому недавний случай в Дубъязах Высокогорского района. Лиса укусила бродячего пса, подкармливаемого охранниками одного из местных предприятий. А мучимая вирусом собака набросилась на ребенка. Экспертиза подтвердила вирус бешенства у собаки, но 8-летнему мальчику болезнь не передалась.

В конце июля почти такая же история случилась в Сармановском районе — бродячая собака искусала сердобольного местного жителя в селе Большое Нуркеево, решившего ее покормить.

Ежегодно весной в местах активного обитания лис раскладываются приманки с вакциной. В этом году таких приманок разложили 12 тыс. единиц. Но вот только панацеей такое средство не является. В 2015 году, когда в республике было отмечено рекордное количество очагов бешенства — 315, было принято решение: при обнаружении большого количества лис проводить превентивный отстрел. Количество случаев бешенства резко пошло на спад. В 2023 и 2024 годах и вовсе не было ни одного. Но в мае 2024 года Минприроды России своим приказом изменило нормативный документ. Результат уже заметен. Но не тот, которого ждали. Точно так же, как свои печальные плоды принесли неоднозначные решения в плане гуманного отношения к бродячим собакам: десятки случаев нападения бездомных псов только с начала этого года. Слава Богу, без случаев, подобных трагедии конца прошлого года, когда в Самосырово стая собак загрызла женщину.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 18 августа, в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, что является предметом особой гордости главы Буинского района, как сохранить объект культурного наследия — усадьбу маркизов Паулуччи в Верхнеуслонском районе, и о работе фронтовых имамов на линии соприкосновения в зоне СВО.