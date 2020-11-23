Анализ телесмотрения: Первый канал и ТНВ в лидерах по итогам октября

«Реальное время» проанализировало данные о телесмотрении каналов в Татарстане, представленные крупнейшим провайдером региона — «Таттелекомом». Подробности — в нашем материале.

Впереди только Первый

Наметившаяся тенденция повышения долей телесмотрения отдельных телеканалов в октябре 2020 года обусловлена прежде всего сезонным увеличением времени телесмотрения жителями Республики Татарстан.

Лидером рынка по итогам октября на общереспубликанском уровне по-прежнему остается Первый канал с долей телесмотрения 9,5%, второе место занимает ТНВ с долей 8,4%, а на третьем месте расположился «Домашний» с долей 7,7 %.

Отметим, что представленные данные собираются по итогам непрерывного мониторинга телевизионных приставок IPTV «Таттелекома», число которых по Республике Татарстан измеряется десятками тысяч устройств, а распределение приставок на территории Республики Татарстан — 28% в городах и 72% в малых населенных пунктах (это п.г.т., поселки, села, деревни). С помощью IPTV-приставок татарстанцы смотрят более 200 телеканалов.



Далее следует телеканал «Россия 1» с долей телесмотрения 7,1%, который в октябре 2020 года обошел НТВ с долей 6,9%, он и замыкает пятерку лидеров.

Из республиканских телеканалов в первой двадцатке по итогам октября 2020 года присутствуют еще телеканал «ТНВ-Планета» с долей 2,8% (-0,2 пункта по сравнению с сентябрем), телеканал TMTV с долей 2,3% (доля не изменилась), телеканал «Майдан» с долей 2,1% (+0,1 пункта по сравнению с сентябрем) и телеканал «Татарстан 24» с долей 0,9% (доля не изменилась). Кроме того, в топ-50 телеканалов вошел с показателями уверенного роста и самый юный республиканский телеканал — «Шаян ТВ».

Тройка лидеров в будни: Первый канал (10,3%), ТНВ (8,9%), НТВ (7,6%).



Тройка лидеров в выходные дни: «Россия 1» (8,3%), «Домашний» (8,3%) и Первый канал (7,6%). ТНВ в выходные расположился на четвертом месте с долей 7,1%.

При этом региональное вещание, способное противостоять федеральным телеканалам, представлено исключительно телеканалом ТНВ, татароязычный, информационный и спортивный контент которого демонстрирует существенное превышение долей телесмотрения федеральных каналов в соответствующие временные отрезки.

Борьба за лидерство в городах и на селе

Помимо этого, «Таттелеком», как обычно, представил общие доли телесмотрения различных телеканалов в городах Татарстана (28% устройств) и малых населенных пунктах (72% устройств) за октябрь.

В городах лидеры расположились следующим образом: на первой строчке ожидаемо Первый канал с долей 11,2%, на второй — «Россия 1» с долей 7,9%, на третьей — НТВ с долей 6,2%. При этом в двадцатку лидеров в городах РТ вошли следующие региональные телеканалы: ТНВ на восьмой строчке с долей 3,4%, «ТНВ-Планета» с долей 1% и телеканал «Майдан» с долей 0,9%.

Несомненным лидером в населенных пунктах (за исключением городов) традиционно является ТНВ с долей 10,3%. За ним идет Первый канал (8,8%) и «Домашний» (8,4%). Неплохую долю имеет и «Майдан» — 2,5%, что выше, чем у каналов «Звезда», ТНТ, «Россия 24» и «Татарстан 24».

Юмор и спорт обогнали новости

Интересные выводы можно сделать исходя из данных провайдера о телепередачах, которые пользовались наибольшей популярностью у зрителей ТНВ в октябре. Топовые позиции занимает татароязычный развлекательный контент, информационное вещание и трансляции хоккейных матчей с участием «Ак Барса».

Если же разделить аудиторию на города и малые населенные пункты, то в городах телезрители отдают большее предпочтение трансляциям хоккейных матчей и информационному вещанию телеканала, включая выпуски программы «Семь дней», а в остальных населенных пунктах республики интерес телезрителей на стороне национального вещания, а затем — информационного вещания.



