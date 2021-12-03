«Если журналист билингв, он идет и делает сразу два материала»

Проект ТНВ о татарских селах победил на конкурсе «СМИротворец» на лучшее освещение межнациональных отношений

Фото: Ринат Назметдинов

Проект телекомпании «Новый Век» «Ай да Татарстан!» занял 2-е место в номинации «Телевидение» на всероссийском конкурсе «СМИротворец-2021». Это состязание на лучшее освещение межнациональных и межконфессиональных отношений проводит среди российских медиа Федеральное агентство по делам национальностей. Как тележурналисты из Татарстана открывали уникальные места в республике и пришли к выводу, что «из всех деревень можно составить туристический маршрут», а также кто делает новости на ТНВ и как устроена внутренняя кухня этой службы, изучало «Реальное время».



Почему хорошо быть журналистом-билингвом

«Ай да Татарстан!» — это рубрика в субботних новостях и в итоговой программе «Адымнар» на ТНВ, которая выходит и на русском, и на татарском языках. Ее авторы рассказывают, как живут села Татарстана, и общаются с их обитателями.

В начале октября рубрика заняла 1-е место в окружном этапе всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» в номинации «Телевидение», а в эти дни — 2-е место во всероссийском финале. Конкурс на лучшее освещение межнациональных и межконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей.

Жюри оценило цикл сюжетов, посвященных Году родных языков и народного единства в Татарстане и вышедших в эфир на ТНВ. Его сочли лучшим среди 1 350 медиа и более 14 тысяч материалов в восьми номинациях. В финале, кроме татарстанского телеканала, оказались 37 СМИ и блогов из 25 регионов России.

Сейчас на ТНВ — обычные рабочие будни

Радость от победы на конкурсе тележурналисты уже разделили со зрителями, и сейчас на ТНВ — обычные рабочие будни. Заместитель генерального директора телерадиокомпании по информационному вещанию Светлана Спирина (она также руководит творческим объединением «7 дней» и ведет передачу «Точка опоры») рассказала корреспондентам «Реального времени», как работает служба новостей на ТНВ. Не отрываясь от рабочего процесса, пояснила, что происходит в ньюсруме, где расположились журналисты.

Возможность выходить в эфир каждые полчаса



Всего над созданием новостей трудится около 60 человек, включая корреспондентов, операторов, продюсеров, координаторов, главного редактора. Уже после обеда составляется план на следующий день, который вечером отправят в рабочий чат. Первая съемка намечена на 7:30 утра. В день выпускается 15 информационных выпусков на двух языках на двух телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

«Мозг» отдела — программа Cinegy Desktop. Здесь собираются все отснятые материалы, из которых сами журналисты нарезают нужные фрагменты, пишут к ним тексты и отправляют монтажерам на окончательную сборку. Всегда можно дополнить сюжет материалами из архива (мы искали по слову «президент» — появилось 1 116 видео). Продюсеры утверждают сюжеты и формируют выпуски, причем программа дает возможность оперативно дополнять выпуск, если приходят экстренные новости. При необходимости отдел может перейти в режим выпусков каждые полчаса, разворачивая мобильную студию на месте события.

Для новостей на ТНВ построена отдельная студия

Данные, полученные от журналистов и продюсеров, доступны команде, которая работает над выпуском. Для новостей на ТНВ построена отдельная небольшая студия, причем многие журналисты работают и в полях, и перед камерами в качестве дикторов.

Главный редактор дирекции информационных программ Сария Хабибуллина отметила, что на выезд из отдела отправляются два журналиста, чтобы сделать сюжет для русского и татарского выпусков новостей.

— Но если журналист билингв, то он производит сразу два материала на двух языках. Этим наша служба новостей и сильна, универсалы всегда востребованы, — рассказывает Хабибуллина.

Позднее и корреспондент Рамиль Шайдуллин сообщил, что жюри конкурса отметило сотрудников ТНВ, как людей, умело работающих на нескольких языках.

Сария Хабибуллина: «Если журналист билингв, то он производит сразу два материала на двух языках. Этим наша служба новостей и сильна, универсалы всегда востребованы»

«Эта рубрика нас самих изменила и обогатила»



Мы направляемся в студию, где снимается для завтрашнего эфира передача «Таяну ноктасы». Сегодня в ней участвуют корреспонденты рубрики «Ай да Татарстан!», все как один — в парадных костюмах, а девушки еще и на каблуках. Вместе с ведущим Алмазом Гафиятовым они погружаются в воспоминания. А в кадре можно увидеть весь Татарстан: татар, русских, мордву, армян, чуваш. Они говорят на разных языках, многие — на татарском. Авторы рубрики в эфире ток-шоу говорят:

Алия Хайрутдинова:

— Мы благодарны всем жителям деревень — участников проекта. Благодаря им рубрика состоялась.



Ильдар Сафиуллин:

— Самое яркое впечатление получил во время съемок репортажа в селе «Аксар», второе его название «Неспящая деревня».



Ильгиз Шакуров:

— Теперь в моем словарном запасе есть приветствия на разных языках. Так что могу найти общий язык с каждым.



Вероника Гайнутдинова:

— Мы открыли в этой рубрике столько уникальных рецептов, что можно издавать книгу «Национальные блюда народов Татарстана».

Сегодня в съемках передачи «Таяну ноктасы» участвуют корреспонденты рубрики «Ай да Татарстан!»

— Это была наша общая идея, — говорит Светлана Спирина, наблюдая за процессом из-за камер. — Мы год назад придумали рубрику к Году родных языков и народного единства. В результате посетили более 50 малоизвестных деревень. Есть уникальные, где живут 12 человек. Многие зрители потом звонили, сообщали, что после эфира их село стало знаменитым на весь мир. Репортажи увидели выходцы из этих деревень, которые сегодня живут в других странах. На Новый год мы хотим завершить проект необычной историей, секреты пока раскрывать не будем.

Закончится ли после этого история самой рубрики?

— Во-первых, у нас еще есть декабрь, в ходе которого выйдет четыре выпуска про интересные деревни и их жителей, — отвечает Хабибуллина. — Эта рубрика нас самих изменила и обогатила. Мы увидели реальную дружбу народов. Нам даже пришла идея — составить уникальный туристический маршрут. Для этнотуризма. Осталось подготовить интерактивную карту с репортажами из рубрики «Ай да Татарстан!».

1 / 35 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов