Плановые приемы в поликлиниках прекращены — что дальше?

Два подвида «омикрона», вакцинация подростков, татарстанцы на Олимпиаде — итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: Тимур Рахматуллин

Система здравоохранения выбросила на ринг «белое полотенце»: на прошлой неделе в поликлиниках республики временно прекратили плановое амбулаторное обслуживание. В России зафиксированы случаи заболевания обоими подвидами «омикрона». «Стелс-омикрон» — та самая мутация, что в Дании и Великобритании сегодня дает до 60% ежесуточного прироста новых случаев. Эксперты от медицины совсем не уверены в том, что не появятся новые, еще более опасные штаммы вируса. Об этом, а также о других наиболее значимых, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», событиях минувшей недели — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Россия может стать родиной нового штамма COVID-19

Пока это только предположение, но предпосылки к этому есть, и немалые. Уровень вакцинации — далек от требуемого, число вновь выявляемых заболевших стремительно растет. И Татарстан здесь не исключение. Ситуация в республике лучше, чем во многих других регионах страны, но и здесь медицина сбивается с ног. На днях было принято решение о временном прекращении амбулаторной плановой медицинской помощи в поликлиниках Татарстана. Это не только попытка развести по разным углам «ринга» тех, кто просто заболел, и тех, кто пришел на прием к доктору со всеми признаками коронавируса. Это еще и попытка снизить, хотя бы немного, нагрузку на первичное звено системы здравоохранения. На тех, кто на передовой противостояния пандемии. Тех, кто тоже болеет.

— 50—60% персонала на больничном (не 20%, конечно, как говорят населению), больных обслуживают два-три врача (это крохи), — отметил ведущий программы Михаил Любимов.

Мало кто из журналистов республики знаком с темой пандемии лучше него. С самого начала эпидемии наш коллега в прямом контакте с республиканской медициной. Изучил работу временных инфекционных госпиталей изнутри.

— Рефрен 2020 года «Коронавируса не существует» под гнетом доказательств сменился на рефрен 2021 года «Вирус есть, эпидемии нет». Что оставит отрицателям год 2022-й? Отрицать вирус давно глупо, отрицать эпидемию в феврале 2022-го уже просто смешно, — подчеркивает ведущий программы.

Фото: Максим Платонов

Любимов вслед за врачами говорит об опасности не только самой инфекции, но и стремления людей к самолечению. У многих есть ложное понимание, уверенность: он-то знает лучше любого медика, что нужно его организму.

— Ситуация, конечно, парадоксальная — мы относимся с недоверием к вакцине, которая доказала свою эффективность и безопасность, но поглощаем спреи, таблетки и порошки, эффективность которых не доказана, а количество вероятных побочек значительно больше, чем у тех же вакцин. Мы уповаем излишне на собственный иммунитет, когда его желательно подстегнуть вакциной, но в тот момент, когда нужно ему довериться, мы вдруг начинаем его стегать плеткой, принимая сомнительные препараты. Нет доказавших свою эффективность противовирусных, нет иммуностимуляторов в коробочке, это лишь бизнес, маркетинг, — отмечает ведущий.

Журналист добавляет: «Это важно знать, поскольку все разговоры о том, что «омикрон» — это не ковид вовсе, а простая ОРВИ, как раз и приводят людей на больничную койку — мы почему-то считаем, что ОРВИ лечится, что на свете существуют лекарства от вирусов, а иммунитет можно подстегнуть».

Ситуация с эволюцией самого вируса пока оставляет больше вопросов, чем уже получено на них ответов: «Что уже было — «лямбда», «альфа», «бета», «гамма», «эпсилон», «мю»... Некоторые ветви тупиковые, мертвые, некоторые приводят к появлению серьезных и жизнестойких мутаций (в таком случае мы говорим: «новый штамм»). «Дельта» — самая разнообразная. Все подвиды «дельты» — разные ветки, они дальние родственники в лучшем случае. «Омикрон». Их два. Второй «омикрон», или «стелс-омикрон», как его сейчас принято называть, поскольку он еще лучше уходит от «радаров» и он еще более заразен, чем «омикрон-1». В России есть уже оба, в Дании и Великобритании этот подвид «омикрона» дает за неделю рост в 130—160%», — отмечает ведущий программы. Но при этом и «дельта» не отступила и не ушла в историю. Велика опасность, что и она продолжит мутировать дальше.

Фото: Максим Платонов

В России сейчас наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. Как будет развиваться ситуация дальше — сказать трудно. Но если обернуться на те волны, что уже позади, и взглянуть на ситуацию за рубежом, где не везде, но местами пятая волна уже идет на убыль, картина складывается безрадостная: «Даже в благополучных и развитых странах ближе к концу волны повышается смертность, чего можно у нас ожидать? У нас недостаточно вакцинированное и стареющее население. Добавьте к этому просто неистребимый фатализм и наплевательское отношение и к мерам, и к людям вообще. Вирус размножится по России так, что мы вполне сможем стать очередной страной-родиной нового штамма. Следующая буква, кстати, «пи», она будто для нас и создана», — делает собственный вывод ведущий программы «7 дней».

Насколько он верен или ошибочен, программа «7 дней» поинтересовалась у главного терапевта Минздрава РТ Дианы Абдулганиевой. Узнать ее мнение можно из свежего выпуска программы.

Вакцинация подростков

2 880 доз новой вакцины от COVID-19 для подростков поступили в Татарстан. Вакцинация уже стартовала. Прививка предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет и делается исключительно добровольно и с согласия родителей. 700 несовершеннолетних уже привиты.

Всего республика заказала 200 тысяч доз подростковой вакцины, чего будет достаточно для охвата 80% татарстанцев этого возраста. Дело в том, что растет количество заболевших детей. На сегодня доля несовершеннолетних от общего числа вновь инфицированных — 20%. В ДРКБ в настоящее время в детском ковидном госпитале 120 пациентов. Для сравнения: в пиковые моменты предыдущих волн, например летом 2021-го, максимум одновременно находящихся на лечении от COVID-19 детей и подростков не превышал в этом медучреждении 70 человек.

Фото: e-nkama.ru

И еще немного информации: 10 школ закрыты на карантин полностью. 2 560 классов переведены на удаленку. В отличие от прежних волн и прежних штаммов, дети не просто заражаются и передают вирус другим людям, они реально болеют и, даже выздоравливая, как и взрослые, далеко не всегда полностью восстанавливаются. Постпандемийный синдром маленьких пациентов также не обходит стороной:

— Нарушения работы сердца, риск развития сахарного диабета, неврология, не стану перечислять дальше — те, кто с этим столкнулся, никогда об этом не говорят. Тех, кого это обойдет стороной, будет слышно, как всегда, лучше остальных. Мы многого не знаем, но это не значит, что надо отметать все риски, — отмечают наши коллеги из программы «7 дней».

Чтобы понять, насколько серьезна ситуация и какие новые риски несет коварный коронавирус теперь уже нашим детям, съемочная группа ТНВ отправилась в «красную» зону ДРКБ.

Одна из пациенток — Айсылу, провела в больнице почти треть своей жизни. Девочке всего год и 10 месяцев. Гулять по палате и иногда по коридору стало возможным совсем недавно. До этого — капельница и больничная койка. И эта, начавшаяся в декабре прошлого года госпитализация уже вторая. Первая была за 4 месяца до этого. Тоже коронавирус, тоже капельница.

Светлана Сенек — заместитель главного врача по лечебной работе ДРКБ, отмечает: прирост числа маленьких пациентов произошел в разы. И если раньше дети болели незаметно, можно сказать, легко, то сейчас все по-взрослому: температура, боли в животе, рвота.

В учебных учреждениях по всей стране одинаковые правила: если заболевших более 20% от численности класса, учащихся нужно разобщать, вводить карантин, детей отправлять на дистанционное обучение. «Несколько лет удавалось не разобщать, за 20 процентов не перешагивали, в этом году в трех классах уже применяли», — поделилась директор казанской гимназии №50 Елена Фролова.

И это при том, что с начала пандемии классы и без того обособлены максимально: никакой беготни и совместных игр в коридорах. Более того, особенностью современной системы образования стало появление в школах изоляторов. У каждого ученика при входе в школу обязательно проверяют температуру, и если она повышена, изолируют больного от других школьников в специальном помещении. Администрация учебного учреждения связывается с родителями, и ребенок отправляется домой.

Лилия Даутова — участковый педиатр буинской поликлиники, отмечает, что уже две-три недели идет всплеск респираторно-вирусных инфекций, в том числе ковида. Опасная зараза научилась маскироваться под более безобидные болезни. О том, что уже две недели наблюдается резкий всплеск вызовов к маленьким пациентам, сообщила и заведующая детской поликлиникой «Азино» из Казани Гульнур Семенова.

Болеют и сами врачи, и водители спецмашин. Если автомобиль не может выйти на маршрут, медики вынужденно отправляются в обход по вызовам пешком. Сегодня у многих есть смарт-часы, считающие шаги. Около 8 тысяч в день многие считают достижением. Врач после смены в поликлинике набегает в день по 48 тысяч! И почти в каждой квартире вынужден выслушивать возмущение родителей, что ждать приходится долго. В то, что систему здравоохранения и саму лихорадит, вникать никто не стремится.

Фото: Ринат Назметдинов

Понять людей можно — когда болеет ребенок, сил на то, чтобы понять и пожалеть других, просто не остается. На помощь поликлиникам приходят волонтеры: приезжают на своих автомобилях, возят терапевтов по адресам. К сожалению, такое происходит не везде. Проблем добавляют и сугробы. Зима в этом году выдалась особенно снежной, и во дворах убирать не всегда успевают. Ведь и на снегоуборочной технике работают точно такие же люди, которые тоже болеют. Еще большая проблема — припаркованные как попало личные автомобили.

Потому медики предлагают родителям воспользоваться возможностью и укрепить иммунитет своих детей-подростков с помощью вакцины «Спутник М». Она легче той, что предназначена для взрослых. Если есть шанс обезопасить собственного ребенка или хотя бы облегчить протекание болезни, этим нужно воспользоваться, чтобы потом не пришлось жалеть.

Татарстанцы на Олимпиаде в Пекине

Согласно данным поисковой системы «Яндекс», на Олимпиаде в Пекине жители России в первую очередь планируют следить за хоккейными баталиями. Чуть меньше поклонников у биатлона. На третьем месте по популярности — фигурное катание. Чуть ниже в этой иерархии интересов — лыжные гонки. Замыкает пятерку лидеров по популярности керлинг.

Татарстан в сборной России на Олимпиаде в Пекине представляют восемь спортсменов: мастер спорта по прыжкам с трамплина Данил Садреев, лыжница Христина Мацокина, сноубордисты Милена Быкова, Владислав Хадарин, Виктор Вайлд, также выступает парная фигуристка Евгения Тарасова и хоккеисты «Ак Барса» Тимур Билялов и Дмитрий Воронков.

О том, где и как тренируются и выступают наши олимпийцы, каких успехов уже достигли и с каким настроем отправились в Пекин, кто из татарстанских спортсменов имел все шансы поехать защищать спортивную честь страны, но не сумел, в том числе и из-за недавно перенесенного COVID-19, а также о других событиях минувшей недели, привлекших внимание наших коллег, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 7 февраля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

