Коммунальный апокалипсис в Татарстане, о чем мечтают школьники из ЛНР и какими будут СМИ будущего

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: realnoevremya.ru

Текущая зима заставила вспомнить, что Татарстан — регион с довольно суровым климатом. 28 аварий на коммунальных сетях по всей республике только за январь. Лениногорск, Пестрецы, Нижнекамск… Но ярче всего проблема проявила себя в Чистополе, где износ сетей местами достигает 70%, а то и 90% — при среднем значении по республике в 41%. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

10 дней без воды

Своеобразный «подарок» получили к началу нового 2024 года почти 2/3 жителей Чистополя. Практически сразу после праздников в большей части старинного города было отключено водоснабжение. Где-то отсутствие живительной влаги едва успели прочувствовать, а где-то «засуха» растянулась на 10 и даже более дней. Но и это, оказывается, не предел. Съемочная группа программы «7 дней» побывала в Чистополе и узнала, что в часть домов вернуть воду обещают не раньше… марта. Более того, стабильный подвоз хотя бы технической жидкости к обезвоженным домам не организован, при этом городской «Водоканал» исправно и в полной мере взимает оплату за несуществующую услугу, не забывая заполнять соответствующую графу в счетах за коммунальные услуги.

Практически сразу после новогодних праздников в большей части Чистополя было отключено водоснабжение realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Меня вообще удивляет наглая и на всех наплевательская позиция руководства и владельцев «Чистополь-Водоканала». Они даже и не думают просить прощения у жителей Чистополя за то, что испортили им жизнь! — негодует ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета Татарстана и председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов. И добавляет: — Неужели вы думаете, что ваши высокие покровители, в том числе и в столичных кабинетах, помогут вам избежать ответственности за то, что вы довели предприятие критической инфраструктуры целого города до ручки? Все надеетесь, что вам удастся спрятать концы в воду. Ой, вряд ли. Следком, по сообщению газеты «Реальное время», уже возбудил уголовное дело, надеюсь, что подключится и прокуратура. Земля должна гореть под ногами у тех, кто так пренебрежительно относится к реальным страданиям людей.

Сам Аминов позволил себе в рамках недавнего выпуска программы «Реплика» отметить, что нынешний глава Чистопольского муниципального района (напомним, Дмитрий Иванов возглавил район в октябре 2015 г., — прим. ред.) получил проблему в наследство от прежнего руководства ЧМР (приватизация «Чистополь-Водоканала» состоялась в 2006 г., — прим. ред.). И в чистопольских пабликах был немедленно подвергнут жесткой критике.

— Скажу честно, я не обижаюсь на авторов этих слов. Если бы у меня дома не было воды 2 недели, я бы и не так озверел. Еще раз объясню свою позицию. Просто считаю, что люди должны знать правду и не вешать все грехи на нынешнее руководство города. Конечно, главе Чистополя Дмитрию Алексеевичу придется теперь как-то разгребать эти авгиевы конюшни, и для этого нужно совершить новый подвиг Геракла, — ответил генеральный директор ТНВ на критику, прозвучавшую в его адрес.

Ильшат Аминов — руководству и владельцам «Чистополь-Водоканала»: «Вы довели предприятие критической инфраструктуры целого города до ручки». realnoevremya.ru (архив)

Что же касается руководства и владельцев «Чистополь-Водоканала», то тут мнение Ильшата Аминова однозначно:

— Руководство и владельцы этого предприятия, если не признают свою вину, я убежден, должны быть привлечены к ответственности не только моральной, но и материальной.

Юные луганчане окончат школу в Татарстане

50 будущих выпускников из подшефных Татарстану городов Луганской Народной Республики — Лисичанска и Рубежного, приехали в РТ, чтобы завершить обучение в школе в Елабуге. Для них разработана специальная программа, призванная помочь адаптироваться к условиям жизни вдали от дома и родных, а также подготовиться к предстоящей сдаче ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения России.

Опыт Татарстана в адаптации школьников из новых регионов России к мирной жизни достоин ретрансляции в федеральном масштабе. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У Татарстана уже есть опыт работы с выпускниками из ЛНР. В прошлом году, и тоже в Елабуге, одну из местных школ успешно окончили 47 юных лисичанцев и пятеро из Рубежного. Затем многие из них успешно поступили в Елабужский же институт КФУ и сегодня продолжают свое обучение в Татарстане.

Съемочная группа программы «7 дней» пообщалась с прибывшими в республику старшеклассниками и узнала, о чем те мечтают, какие планы строят и о чем вспоминают.

А воспоминания у них не детские:

— Мама сидела возле окна на кухне и, когда пролетел осколок, она отвернулась, осколок пролетел по ее щеке… Можно так считать, что этот осколок мог и меня убить. Украинцы, это из соседнего района стреляли. Тут недалеко был слышен выхлоп — и прилет сразу, — рассказывает 17-летний Данил. И добавляет:

— Россия — это лучшая страна во всем мире! Для меня это ценность! Когда нас обстреливают, гробят все имущество, просто мы сказали: хватит! Мы остаемся в России! Мы не поедем никуда! Только Россия, и все!

Данил, как и многие его сверстники из Лисичанска и Рубежного, в Татарстане не впервые. Дети из подшефных РТ городов приезжают в республику на летние каникулы. Сейчас задачи масштабнее. Планы: успешно завершить школьное образование и поступить в российский вуз и остаться учиться в Татарстане.

Его земляк Роман с выбором вуза пока не определился, а вот по поводу будущей профессии уже сомнений нет: спасатель. Как работают представители этой благородной и очень необходимой профессии в возрождаемых сейчас Лисичанске и Рубежном, юноша мог видеть лично.

— Все жители Лисичанска знают, что Татарстан помогает в восстановлении и взял шефство над городом. Все меняют, все делают, все восстанавливают, людям дали работу.

Опыт Татарстана в адаптации школьников из новых регионов России к мирной жизни, поддержка проекта со стороны руководства республики, успехи школьников и тех, кто уже окончил среднее общеобразовательное заведение и поступил в вузы, не только радуют и впечатляют, но и достойны ретрансляции в другие регионы страны, также взявшие шефство над пострадавшими от укронацистов населенными пунктами.

СМИ будущего — наглядно

О том, какой будет медиасфера в обозримом будущем, говорили и показывали на итоговой коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Высказал свое мнение и Ильшат Аминов:

— Конечно, информационное пространство меняется стремительно. Цифровые технологии и искусственный интеллект внедряются во все сферы жизни. Скоро прекратят свое существование такие профессии, как переводчик, водитель, продавец, официант, кладовщик и многие другие. Некоторые футурологи предрекают смерть для профессий журналиста, писателя, композитора и художника, потому что нейросети уже научились сочинять, писать, рисовать. Но это глупость. Искусственный интеллект не сможет изобретать что-нибудь целиком самостоятельно, он вряд ли будет по-настоящему творческим, и, главное, его алгоритмы ограничены программированием и не смогут без помощи человека адаптироваться к значительным изменениям и новым требованиям, — уверен ведущий программы «7 дней».

Ильшат Аминов: «За человеком в нашей профессии останутся журналистские расследования и аналитика». скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В том, что рутинная работа по обработке массивов данных будет делегироваться искусственному разуму, Ильшат Аминов сомнений не выражает. Но вот то, что за человеком останутся журналистские расследования и аналитика, у него сомнений не вызывает. Как и то, что не каждый блогер сможет быть причислен к рядам журналистского сообщества:

— Мы сейчас видим: блогеры, как правило, производят развлекательный контент — и, увы, часто весьма посредственного качества. На мой взгляд, их успех, популярность не долговечны — именно по причине того, что блогерство, за редким исключением, сегодня имеет мало общего с настоящей профессией. Для нас (журналистов) главная цель не только и даже не столько развлечь зрителя, а произвести качественный продукт, донести какую-то мысль, сформулировать позицию. Блогер, умеющий собирать обрабатывать и доставлять потребителю качественную информацию, уже не блогер, а журналист-профессионал, работающий на определенной платформе, — уверен генеральный директор телеканала «Новый век».

О чем еще шла речь на итоговой коллегии? О насущном и злободневном: новых форматах СМИ, противоборстве фейкам и, конечно, проникновении цифровых технологий и искусственного интеллекта во все сферы массмедиа. В информационной повестке главными темами остаются Украина, СВО и восстановление на новых территориях, прежде всего тех, что курирует Татарстан — в Лисичанске и Рубежном. Год ожидается как никогда насыщенным и богатым на события. Выборы: сначала президента страны, затем депутатов в Государственный совет Татарстана, международные спортивные соревнования, саммит БРИКС, KazanForum...

— Словом, будет и интересно, и ответственно. И работы хватит всем — и журналистам, и блогерам, и газетам, и телевидению, — резюмировал в своем материале его автор и наш коллега Тимур Бикмурзин.

Обо всем этом, также почему электронный дневник превратился в непреходящую головную боль и какие надежды возлагаются на это нововведение, кто такая Амина и почему она появилась в студии ТНВ, какую новую жизнь и важную функцию может обрести под руками волонтеров обычный березовый черенок от лопаты, а еще о том, что стало центральной темой обсуждения на площадке экспертного клуба «Волга», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 5 февраля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.