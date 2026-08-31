День Республики Татарстан: праздник в тылу и на передовой

Бәйрәм белән, республика! Татарстан в федеральных рейтингах. Новые школы к новому учебному году: события недели от «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Исторический контекст, экономический фундамент и уроки для будущего — главные смыслы Дня республики, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп телеканала «Новый век», — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

36 лет назад

30 августа 1990 года — 36 лет назад — Верховным Советом ТАССР была принята Декларация о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики. Всего две страницы машинописного текста за подписью Минтимера Шаймиева.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

— Смысл очень простой и понятный: повышение статуса Татарстана от бесправной автономии до союзной республики, обретение большей самостоятельности в рамках полномочий, передаваемых федеральным центром путем подписания договоров и соглашений. Больше полномочий, но и ответственности больше, — отметил ведущий программы «7 дней» — депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана и генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Споров вокруг этого события и самого документа и тогда, да и сейчас хватает. Но Ильшат Аминов подчеркивает:

— История доказала: принятие Декларации о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики обеспечило мощное развитие Татарстана, объединило всех жителей республики во имя прогресса и процветания.

Тимур Бикмурзин погрузился в историю республики. Подробности — в сюжете информационно-аналитической программы «7 дней».

Как было и чего республика добилась за 36 лет

Почему и для чего ТАССР был нужен и важен переход от автономии в статус союзной республики? Ответ на этот вопрос дает ведущий программы «7 дней»:

— К концу 1980 годов прошлого века, в Татарстане было уже добыто более двух миллиардов тонн нефти, построены КАМАЗ и «Нижнекамскнефтехим». Республика по промышленному производству занимала второе место среди 70 областей и автономий РСФСР, но при этом находилась лишь на 61-м месте в России по наличию больничных коек и на 37-м месте по обеспеченности жильем.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

И это лишь малая часть данных о перекосе распределения благ для населения уже тогда региона-донора в масштабах страны. Полупустые полки магазинов: Татарстан — один из крупных аграрных и животноводческих центров — испытывал острый дефицит мяса, молока, овощей. И еще одна цифра: лишь 2% государственного имущества на территории Татарстана являлись собственностью республики. А это отсутствие возможностей пополнения бюджета, а значит, и реализации социальных программ — строительства жилья, школ, детсадов.

А что сегодня?

— При всех трудностях и вызовах мы имеем мощную, самодостаточную экономику, передовую промышленность, великолепную Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, процветающие районные центры, высокотехнологичное здравоохранение, комфортные дворы и общественные пространства. И все это и не только — плоды нашего суверенитета, который открыл нам это «окно возможностей». Главный подарок к своему дню рождения Татарстан сделал себе сам еще на экономическом форуме в Петербурге. Впервые в новейшей истории республика разделила первое место с Москвой в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, — подчеркивают наши коллеги из программы «7 дней».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Также Татарстан, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, — лидер рейтинга социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года. Как масштабные экономические успехи отражаются на качестве жизни каждого татарстанца — в репортаже Татьяны Тимошенко.

Территория межнационального мира и согласия

Декларация стала политико-правовой основой происходящих в республике процессов. Она закрепила принцип государственного суверенитета Татарстана, определив право самостоятельно решать вопросы внутреннего развития, стратегические направления роста в рамках единой России.

— За сухими юридическими формулировками стояло также стремление сохранить и укрепить то, что составляет основу любого народа: свою историю, культуру, язык и чувство собственного достоинства в единстве с российской многонациональной культурой. И здесь нет никакого противоречия: в Татарстане веками рядом живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Татарстан — образец межнационального мира и согласия. Поэтому особое значение имело закрепление в декларации равноправия граждан, а также статуса татарского и русского языков как государственных, — подчеркивает Ильшат Аминов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Уважение к собственной истории и культуре должно не разделять, а объединять людей, обогащая на основе взаимопонимания и взаимоуважения культурный код каждого татарстанца вне зависимости от национальности и вероисповедания. И это ярко проявляется в моменты масштабных торжеств, таких как День республики — праздник, близкий, родной и понятный для каждого: и жителя Татарстана, и для гостей, оказавшихся в эти дни в любом из населенных пунктов региона. Самые яркие моменты торжеств запечатлела съемочная группа Диляры Юсуповой.

День республики — на передовой СВО

Буквально в канун празднования Дня республики на прифронтовых территориях побывала делегация представителей руководства Татарстана. Вместе с ними к линии боевого соприкосновения в очередной раз отправилась съемочная группа военных корреспондентов ТНВ — Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников.

Татарстанцы доставили с собой гуманитарные грузы для бойцов, выполняющих воинский долг, передали поздравления и подарки, а также вручили государственные награды.

скриншот из программы «7 дней» на ТНВ

— Тысячи километров от родного дома. Опасная работа, тяжелые будни. Но те, кто сегодня защищает страну и восстанавливает города, помнят: Татарстан рядом — это надежный, крепкий тыл. Помнит, поддерживает, помогает, — подчеркнул с экрана Ильшат Аминов.

Лисичанск и Рубежное: на пути восстановления

Также делегация из Татарстана посетила подшефные республике города Лисичанск и Рубежное в ЛНР, увидели, как идут работы по восстановлению инфраструктуры пострадавших от агрессии украинских националистов.

скриншот видео с канала ТНВ

Уже четыре года кипит работа.

— Вспомните лето 2022-го: разбитая инфраструктура, разрушенные дома, отсутствие самого необходимого. Задачи казались нереальными. Но республика сделала невозможное: восстановлены школы и детские сады, открылась спортивная школа, отремонтировано более ста многоквартирных домов. И все это — в условиях постоянной опасности. Если беспилотники долетают до Татарстана, представьте, как работают наши специалисты там, на передовой, — акцентировал внимание ведущий программы «7 дней».

скриншот видео с канала ТНВ

В эти дни строится станция скорой помощи и восстанавливаются линии тепловых сетей. Ленар Валеуллов и Иван Молчанов убедились: там, где война разрушает, Татарстан — созидает.

Единство не требует одинаковости

— Будущее ставит перед республикой новые вызовы. Самый сложный: как сохранить языки и культуру народов Татарстана в условиях стремительной глобализации, сокращения количества носителей родного языка? Ответы были даны в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 ноября 2025 года «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года». Где было заявлено, что «Целью государственной национальной политики в России является укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) при сохранении этнокультурного и языкового многообразия для обеспечения развития страны, ее государственной и территориальной целостности, внутренней политической и социальной стабильности, — ввел в следующую тему выпуска Ильшат Аминов.

Особенно при этом подчеркнул, что речь идет о «российской нации» и «общероссийской гражданской идентичности», а не возвышении какой-либо отдельной национальности над другими.

— Вспомним нашумевшую неумную фразу госпожи Ямпольской: «…если русский не родной, то и Россия не Родина», или того же господина Толстого, о том, что «…все мы одной национальности». Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации расставила все точки над i. Россия, претендующая на роль одной из ведущих цивилизаций мира, должна сохранить главное богатство, которое складывалось веками: народы, языки и культуры, объединенные общей страной и общей идентичностью. Но единство не требует одинаковости. Настоящее единство начинается там, где человек может оставаться татарином, башкиром, чеченцем, удмуртом, чувашем, русским и при этом, объединяясь под сенью великой русской культуры и русского языка, одинаково чувствовать: Россия — это моя Родина, — подчеркнул ведущий программы «7 дней».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особо отметил Ильшат Аминов: «Сила России в единстве многообразия, и эту истину наши дети должны впитывать со школьной скамьи». И задача взрослых — создать самые лучшие условия для обучения, роста и развития детей. В Татарстане это хорошо понимают, и к новому учебному году открывают свои двери как капитально отремонтированные и приведенные в порядок действующие учебные учреждения, так и новые школы и лицеи. Это уже стало доброй традицией в республике. Этот год не стал исключением: 6 новых объектов в разных краях республики — Буинске, Агрызском, Мензелинском и Кукморском районах, торжественная церемония состоялась одновременно в режиме видеосвязи, с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова, главы Минстроя России Ирека Файзуллина и замминистра науки и высшего образования России Айрата Гатиятова.

Подробнее об этом, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 31 августа, в 13:00, или на сайте телеканала.