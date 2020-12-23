«Татарские издания должны выходить до последнего татарина!» — в Казани создают Ассоциацию издателей

Газеты, распространители прессы и книжные издательства Татарстана объединяются ради решения общих проблем с розничными продажами

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Союзе журналистов Татарстана соберутся издатели, распространители прессы и книжной продукции, чтобы рассмотреть предложение по созданию единой Ассоциации. Предполагается, что в объединение войдут Союз журналистов, компании «Агентство торговли», «Мир прессы», издательские дома «Меддок», «Фән», «Акчарлак», «Логос-Пресс», газеты «Безнең гәҗит», «Комсомольская правда в Казани», Татарское книжное издательство, ОАО «Татмедиа». Солидарность издателей, распространителей, полиграфистов, книжников, печатников — единственное, что поможет решить годами нерешаемые проблемы печатной продукции, пояснили «Реальному времени» организаторы. Самая важная задача — сохранить и развить розничную сеть, в первую очередь газетные киоски. Глобальная цель — создать республиканскую программу по поддержке распространения печатной продукции как социально-значимой отрасли.

Татарстан — 74-е место!

— Сегодня в нашем обществе очень широко распространено мнение, что бумажная пресса обречена, что все уходит в интернет, в том числе печатные книги, — взялась объяснить «Реальному времени» цели проекта инициатор создания ассоциации, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова. — На мой взгляд, это не так. За рубежом с цифровыми технологиями, интернетом все хорошо, но население там продолжает читать бумажные книги, журналы, газеты. Потому что там условия для издания и распространения печатной продукции создают на государственном уровне.

Якупова констатирует, что часть населения предпочитает покупать газеты и журналы в ближайших точках продажи прессы, число которых сокращается: если раньше по стране их было 42 тысячи, то теперь осталось меньше половины.

— Наша республика по обеспеченности населения нестационарными специализированными объектами по распространению периодической печати по сравнению с другими регионами по итогам 2019 года занимает 74-е место по стране, — говорит Якупова. — Надо кому-то достучаться до власти, чтобы она поняла значение печатного слова для развития духовности, культуры, воспитания молодежи, формирования личности человека, а следовательно — разработала комплекс мер по поддержке медиа-индустрии, в первую очередь — в сфере розничных продаж. Если этого не сделать, в условиях уничтожения киосков прессы и закрытия книжных магазинов это приведет к снижению тиражей, ликвидации традиции чтения бумажных газет и журналов. Таким образом, население вынуждают перейти в мир «цифры». В результате растет молодежь, которая не умеет правильно писать, грамотно говорить, не хочет читать длинные тексты, в скором будущем ей будут недоступны шедевры мировой литературы, такие как «Война и мир», важные книги для формирования личности — Коран, Библия, Тора.



«Рано хоронить печатную продукцию»



В одиночку подобные вопросы представителям рынка печатной продукции решать очень трудно, отмечает генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов.

— Я рад, что они организовались. Это очень необходимая организация. Вопросы назрели: это касается работы почты, доставки периодических изданий, печатания книг, дистрибуции, которая находится в плачевном состоянии. До закрытия границ я побывал в разных странах. Там газетные развалы очень популярны. На центральных улицах Европы точек, где продают печатные издания, очень много. Не все перешли в интернет, на электронные книги. За рубежом люди до сих пор читают газеты. Идет процесс симбиоза электронных изданий и печатных, но остаются и чисто печатные. У нас же киосков стало совсем мало. Еще рано хоронить печатную продукцию. Нужно создавать условия, чтобы люди имели к ней простой и удобный доступ. И, это мое личное мнение, татарские издания должны выходить до последнего татарина! — убежденно заявил глава ТНВ и Союза журналистов РТ.

Как воспитать «цифровое поколение»?



— Я не сторонник теории, что «печатка» умрет, что у нее нет перспектив. Но нельзя рассматривать печатные издания в отрыве от всех изменений, которые происходят в мире, в первую очередь в технологиях, учитывая особенности медиапотребления, которое меняется существенно, — говорит руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.

Приходит абсолютно цифровое поколение, отмечает бывший глава «Татар-информа», и это полезное время для прессы, которая должна пересмотреть все, связанное со своей работой, начиная с бизнес-моделей.

— Необходимо пересмотреть целеполагание печати — для кого она нужна? Отсюда будут и объемы, и форматы, и способы распространения. Это большая системная задача, — резюмирует Толчинский.

— Хорошо, создадут ассоциацию — как она изменит ситуацию, если печатные издания конкурируют друг с другом за аудиторию? — настроен скептически руководитель общественно-информационного центра КФУ Юрий Алаев, в недавнем прошлом — генеральный директор ЗАО «Время и деньги». — Тут их интересы не совпадают, а даже радикально противоположны. Но самое важное — получит ли эта ассоциация финансовые активы, рычаги влияния на бизнес-структуры, местные администрации, чтобы бизнес и власти раскошелились на поддержку печатных СМИ через подписку или рекламу? Я пока не вижу таких ресурсов.

Тем не менее Венера Якупова заметила, что Татарстану есть с кого брать пример. В Воронежской области в результате работы схожей инициативной группы уже появились киоски и павильоны прессы размером 20—32 квадратных метра.

Фото: yandex.ru

— У нас таких даже на территории столицы нет, — говорит Якупова. — Но в Воронеже пошли навстречу. Когда ставится новый киоск, 50 процентов средств на него дает власть. В первый год предпринимателей вовсе освободили от арендной платы. Наша отрасль нуждается в пристальном внимании. Мы хотели бы модернизировать существующую сеть, сделать ее современной в соответствии с вызовом времени.