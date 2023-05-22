«Россия — Исламский мир: KazanForum»

«Россия — Исламский мир: KazanForum» — ключевое событие недели в спецвыпуске программы «7 дней»

Татарстан как одна из точек, где формируются контуры нового миропорядка, где особое значение придается политическому, экономическому и культурному сотрудничеству России с исламским миром. О чем шла речь и на каких событиях XIV международного экономического форума «Россия — Исламский мир» сконцентрировали внимание наши коллеги из программы «7 дней» на телеканале «Новый век» — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы от «Реального времени».

86 стран и 84 российские делегации

Общее число участников казанского форума превысило рекордные 15 тысяч человек. Три дня и более сотни всевозможных сессий. Актуальнейшие темы для обсуждения и пристальное внимание СМИ: освещать событие в столицу Татарстана съехались почти 400 представителей средств массовой информации.

Первый форум «Россия — Исламский мир» состоялся в Казани в 2009 году. В 2023-м он, согласно указу президента России, приобрел статус федерального и одновременно проходил сразу на нескольких площадках: на «Казань-Экспо», в IT-парке имени Башира Рамеева и в Агропромпарке Казани. Кроме того, в рамках форума состоялось около 400 мероприятий — от сессий и конференций, до круглых столов и встреч.

Как отметил один из участников форума-2023, у события все-таки обнаружился один и очень существенный недостаток: «так много интересных мероприятий, такая насыщенная деловая программа, что просто теряешься, как везде и всюду успеть».

За кулисами форума

Татарстану не привыкать встречать масштабные события, но, даже несмотря на огромный опыт, организация и четкая работа настолько значимого мероприятия международного масштаба — серьезная ответственность.

Обеспечением форума в республике занимались многие тысячи людей — высококлассных специалистов в самых разных областях. В том числе и наши коллеги — журналисты. Корреспонденты и телеоператоры программы не просто заглянули в закулисье работы форума, но и готовы рассказать об этом и о тех самых людях, что остались за кадром, но чья работа позволила пройти событию на уровне, впечатлившем самых требовательных гостей.

Оргкомитет под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова был учрежден и начал работу еще за полгода до самого события. А мероприятия, предваряющие старт KazanForum, начались за несколько дней до деловой программы. Так что гостям, решившим прибыть в столицу Татарстана заблаговременно, ни скучать, ни жаловаться на отсутствие гостеприимства — не пришлось. И хлебосольной Казань быть умеет. За это отвечали лучшие повара Татарстана.

Встретить, выслушать, показать, объяснить, проводить — все это задачи волонтеров — главных проводников в мир форума. Большую часть из добровольцев так официально и называли «навигаторы». Всего было задействовано 838 человек. А желающих оказалось вдвое больше. Требование: знание английского и арабского языков, прекрасная способность к ориентации и готовность учиться. Все, чего недоставало добровольцам, они получили в ходе интенсивных курсов подготовки.

Павильоны на площадках начали монтироваться как минимум за неделю до события. Одна из наиболее посещаемых — выставка инвестиционных проектов. Она раскинулась на 20 тысячах квадратных метров.

За то, чтобы гости успевали везде и всюду, отвечали 230 единиц транспортных средств. А для того, чтобы у гостей не возникло сложностей с общением и пониманием друг-друга работала почти сотня переводчиков, в том числе элита из элит в этой деятельности — синхронисты. Это их голоса звучат в наушниках во время сессий, чтобы участники важнейших обсуждений не упустили ни малейших нюансов.

И, конечно, обеспечение безопасности. За тем, чтобы все было мирно и гладко, внимательно наблюдали бойцы Росгвардии, сотрудники МЧС и медики.

Халяль-индустрия — одна из ключевых тем форума

И это — действительно так. Во всем мире халяль-индустрия стремительно набирает масштабы. И на экономическом форуме в Казани ей было уделено особое внимание. В рамках события состоялась международная выставка Russia Halal Expo — крупнейшая в России подобная площадка.

Халяль — это не просто и даже не только еда. В этом легко можно было убедиться, побывав на выставке, развернувшейся на территории Агропромпарка и объединившей представителей практически всех отраслей экономики.

На время форума, одна из самых популярных в столице Татарстана продовольственных площадок — место встречи фермеров с конечными потребителями их продукции — Агропромпарк, отказался от всего того, что в мире Ислама подпадает под понятие «харам» — не соответствующее требованиям шариата. Но, скромнее предложения и размах представленной продукции не стал. Даже наоборот — выбор стал богаче.

Знак халяль получить непросто. Производство обязано соответствовать всем требованиям. Отступлений даже на чуточку — не допускается. Но, если все в порядке и фирменный логотип дополнен заветным знаком, перед производителем открываются масштабные перспективы. В одной только России огромная армия потребителей правильной продукции. Не случайно тема на контроле на федеральном уровне, и сертификация — дело государственное. А кадры для подготовки и проведения соответствующих процессов готовят в Татарстане — в Болгарском исламском институте.

На что особо обращают внимание производители халяль-продукции и контролирующие органы: требования халяль ни в коем случае не идут вразрез с международными нормами и правилами. Они их скорее дополняют, что, несомненно, идет на пользу потребителям.

Сегодня на федеральном уровне прорабатываются и согласуются соответствующие требованиям халяль нормы для туризма, для банков, для системы питания, в вопросах общения и культуры. Ведь если задуматься, то ближайшим синонимом слову «халяль» будет «правильно». А что может быть плохого в том, чтобы жить правильно?

Официальный KazanForum

Официальная часть международного форума по своей масштабности тоже не может не впечатлить. За 3 дня состоялись десятки встреч, сотни переговоров, достигнуто множество договоренностей, немало из которых, не откладывая дело в долгий ящик, были закреплены подписанием соглашений.

Темп этим процессам, безусловно, задавал раис Татарстана Рустам Минниханов. 17 мая, в казанском Кремле состоялась его встреча с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода. Сегодня товарооборот между республиками составляет порядка 30 млн долларов США в год, но возможностей у сторон намного больше. А главное — есть желание его кратно увеличить. Приоритетные направления: машиностроение, сельское хозяйство, биотехнологии, здравоохранение, информатизация, нефтехимия…

Также, в казанском Кремле состоялись встречи Рустама Минниханова с высокими гостями из Бахрейна, Палестины, Малайзии, с руководством Организации исламского сотрудничества.

18 мая — новый калейдоскоп встреч — с послами из более чем 30 иностранных государств в России. С министром торговли Пакистана состоялся разговор о перспективах развития сотрудничества между регионами. О том, где можно нарастить потенциал экономического взаимодействия говорили с представителями Узбекистана — одного из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана. С участием Рустама Минниханова состоялась и встреча Марата Хуснуллина с генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамметханом Чакыевым. О молодежной политике и реализации совместных проектов, Рустам Минниханов говорил с делегацией министров молодежи стран ОИС. С руководством транспортной группы FESCO — о развитии контейнерных перевозок и совместных проектах по подготовке специалистов.

19 мая, уже в Доме Правительства, Рустам Минниханов встречался с делегацией султаната Оман. Речь шла о придании динамики сотрудничеству в области экономики и промышленности, а также о перспективах роста товарооборота.

Обо всем этом, а также о том, какие мнения и впечатления остались о форуме у его участников, о том, какими яркими моментами запомнится собравший делегатов более чем из 30 стран женский трек в рамках XIV международного экономического форума «Россия — Исламский мир», о чем шла речь на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», а также о деталях четырехдневного визита в Татарстан патриарха Московского и всея Руси Кирилла, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 22 мая, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

