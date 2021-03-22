Добровольно-принудительная языковая ассимиляция: удастся ли сохранить национальную идентичность?

Нюансы нацполитики, антиковидная кампания и почему растет число обращений бизнесомбудсмену: обзор недели от программы «7 дней»

Фото: Тимур Рахматуллин (на фото — Валерий Тишков)

На федеральном уровне с подачи академика РАН, главного этнолога и одного из идеологов национального строительства России Валерия Тишкова, все чаще звучит словосочетание «добровольная ассимиляция». Речь идет о развитии этносов, составляющих федерацию, в форме смешения. О том, насколько сами этносы и люди их формирующие готовы расстаться с национальной самоидентификацией, а также о других событиях минувшей недели, попавших в объективы камер журналистов ТНВ, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Право на «забывание языка»

«…. Есть право на сохранение языка, но существует и право на забывание, на смену языка. Это тоже такое же право человека. И если нынешнее поколение мордвы, коми и марийцев перешло на русский язык, от этого они не перестали чувствовать себя коми, марийцами, мордвой или чувашами. Это норма. Давайте не зацикливаться на том, что язык и этнос связаны. Есть понятие «добровольная языковая ассимиляция», и это святое право по всему миру и всегда было», — эти слова Валерием Тишковым — академиком Российской академии наук, человеком, чья работа тесно связана с изучением быта, культуры и этногенеза народов и этносов России были произнесены на недавнем заседании РАН, «…которой, похоже, что в будущем будет поручено заняться разработкой концепции развития языков народов России», — отмечает корреспондент программы «7 дней». Журналиста удивляет то, с какой легкостью ученые мужи рассуждают о якобы неминуемой судьбе народов многонационального государства. И что особенно возмущает наших коллег с телеканала «Новый век», так это то, что «рассмотрение этого по сути судьбоносного для национальных регионов вопроса проходит без участия самих регионов».

Съемочная группа программы «7 дней» узнала мнение татарстанских ученых и общественных деятелей по этому вопросу. Дамир Исхаков — ученый-этнограф, доктор исторических наук, академик АН РТ далеко не уверен, что подобный подход пойдет на пользу как каждому этносу по отдельности, так и тому, что получится в итоге. Он так комментирует слова московского коллеги: «…он хочет создать единую монолитную российскую нацию что странно для федеративной страны Россия созвездия многих народов» и добавляет, — «русские тоже теряют свои позиции. То есть это будет усредненная масса которая говорит по-русски но не будут русскими скоро мы не сможем найти настоящего русского!».

Дамир Исхаков далеко не уверен, что подобный подход пойдет на пользу как каждому этносу по отдельности, так и тому, что получится в итоге. Фото: Максим Платонов

Историк, политолог, руководитель концептуальной площадки «ТатПолит» Руслан Айсин со своим татарстанским коллегой согласен. И даже более того: «…проблема языка политизирована, не случайно это не лингвистическая проблема, не образовательная проблема, это политика в чистом виде», — говорит он.

Насколько добровольна ассимиляция, если регионы будут лишены возможности учить детей родному языку и на родном языке, — задаются вопросом наши коллеги с ТНВ. И это мнение поддерживает академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор Роберт Нигматуллин: «…народ надо заставлять учиться и изучение своего родного языка должно быть престижным. Вот представитель Дагестана не знает родного языка это должно быть стыдно! А многоязычие России это ее богатство. Потом появится поколение, которое скажет: это вы виноваты, что я не знаю родного языка», — подчеркивает он.

Эксперты отмечают, что ассимиляция уже идет. Несколько десятилетий. Не у каждого этноса уже сейчас хватает сил и упорства, чтобы сохранить и сберечь свою идентичность. Что следующие поколения будут отвечать своим детям и внукам на логичный вопрос «кто мы?» зависит от живущих сейчас.

Татарстан: год с COVID-19

На прошлой неделе исполнился ровно год с момента, когда в республике был зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией — COVID-19, завозной. Если быть точнее, то сам факт госпитализации волейболиста казанского «Зенита» Эрвина Нгапета, состоялся 13 марта 2020 года, но лишь 17-го стали известны результаты анализов. Пришли они аж из Новосибирска, потому как в Татарстане на тот момент системы противодействия новой пандемии еще не было выстроено.

Сегодня картина иная: есть полностью оборудованные и оснащенные всем необходимым госпитали, медиками наработан опыт борьбы со смертельно-опасной инфекцией. Идет масштабная кампания по вакцинации населения. Вот только в целом по России она идет темпами, существенно отстающими от других государств, разработавших свои вакцины от COVID-19. Для сравнения: в нашей стране на настоящий момент вакцину получили примерно 3% населения (в Татарстане — 108 709 человек, что примерно составляет те же 3%), а в США — 17%, в Великобритании — 20%. Примерно та же картина в целом по Европе.

Сегодня картина иная: есть полностью оборудованные и оснащенные всем необходимым госпитали, медиками наработан опыт борьбы со смертельно-опасной инфекцией. Фото: Максим Платонов

Причина отставания России — вовсе не в нехватке вакцины. В том же Татарстане не до конца розданы те 115 тыс. доз, что были привезены ранее, и со дня на день поступят еще 200 тыс. доз. Дело скорее в недоверии населения и к государству, и к вакцине, а также в банальной лени, подкрепленной верой в извечное «авось» и надеждой на то, что коронавирус уже отступил.

Наши коллеги из программы «7 дней» вновь побывали в красных зонах ковидных госпиталей и убедились в том, что COVID-19 никуда не ушел. Более того, научился быть более коварным и «играть» с людьми — отпускать на время жертву, чтобы ударить еще сильнее.

Смена форматов налогообложения безболезненной — не получилась

С этим согласились и депутаты Государственного Совета РТ, очередное заседание которого состоялось на прошлой неделе. Одним из центральных стало выступление Фарида Абдулганиева — уполномоченного при президенте РТ по защите прав потребителей.

Число обращений к бизнесомбудсмену в коронакризисный 2020 год выросло в 10 раз и достигло 17 724. Больше обращений по итогам минувшего года было адресовано только федеральному уполномоченному — Борису Титову.

Число обращений к бизнесомбудсмену в коронакризисный 2020 год выросло в 10 раз и достигло 17 724. Фото: gossov.tatarstan.ru

Значительная часть новых обращений затрагивает то, насколько тяжким грузом на и без того переживший далеко не лучший год бизнес, лег переход с ЕНВД на другие режимы — патенты. Бесшовным и легким этот переход не получился, налоговая нагрузка подскочила и весьма существенно. Особенно тяжело ударил он по индустрии торговли, общественного питания и гостеприимства. Рост налоговой нагрузки произошел в разы.

Сейчас на местах и на федеральном уровне собирают обращения и мнения предпринимателей. Анализируют ситуацию, готовятся предпринимать какие-то шаги и решения. Какие и когда — пока говорить рано. Уже сейчас признаются, что есть, например, недоработки в принятом буквально накануне Нового 2021 года, законопроекте о внесении изменений в патентную систему налогообложения в Татарстане.

Предприниматели надеются на лучшее. Но последнее слово — за Москвой.

Подробнее обо всем этом, а также о том — почему в республике растет число случаев отравления угарным газом, о том, как Татарстан прощался с театральной легендой — Нажибой Исхановой и как в республике встретили и провели Науруз, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящей в эфир телеканала ТНВ 22 марта, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

