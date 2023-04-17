Посевная с опережением в три недели

Алты алтын в истории татарстанских лыжников, прощание с Эдуардом Хайруллиным и ранняя посевная: события недели в программе «7 дней»

Как отметил с экрана ведущий «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов, на сей раз создатели информационно-аналитической программы сознательно пошли на нарушение канонов и на первое место в выпуске поставили материал о спорте. Причем речь идет о достижениях сразу в двух видах: лыжах и регби. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» от «Реального времени».

Без булдырабыз!

Мы — можем! Этот девиз, и даже уже боевой клич татарстанских лыжников прекрасно усвоили и без всякого перевода, соперники в Тюмени и Красногорске, в Хакассии и Сыктывкаре, и в Кировске, что в Мурманской области, проходил очередной этап Кубка России, определяющий победителя в командном зачете. Впрочем, он по факту был определен уже до того: у сборной Татарстана приличный отрыв и лидерские позиции. Как отмечает президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев, татарстанцы приехали только за победой.

Пятый раз подряд и в шестой раз за историю федерации сборная Татарстана стала обладателем кубка страны. Не случайно «золото» и «шесть» на татарском звучат очень похоже: алты алтын. Стабильность — это признак мастерства.

Есть к чему стремиться и казанской «Стреле» — регбийной команде с богатой историей, на днях ставшей серебряным призером чемпионата России по регби-7. Впервые, между прочим! Нет, в целом для команды победа не первая. Еще в 1993-м, когда спортсменов тренировали Алексей Песошин, сегодня — премьер-министр Татарстана, и Александр Салтеев, «Стрела» становилась обладателем Кубка России по регбилигу (регби-13). А в 1995 — чемпионом России, а потом еще и 5 лет удерживала лидерство. Но это было другое время, другой состав и другое регби.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Перезагрузка команды, по инициативе и при поддержке руководства республики, произошла около 4 лет назад, и сегодня можно смело говорить, что все получилось. Клич «Ур бас!» — то есть «Коси и дави!», вновь лишает спокойствия соперников. Финал в Сочи — прямое тому подтверждение. А впереди короткий отдых и новые спортивные баталии на пути к очередной вершине.

Температурные рекорды

Весна 23 года уже несколько раз заставила гидрометцентр обновить записи о температурных рекордах. И если коротко, то подтолкнула аграриев к пересмотру посевного календаря. Страда в республике стартовала с опережением обычных сроков примерно на 3 недели. Раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился, чтобы не упустить благоприятные условия, провести посевную в сжатые сроки.

Темпы работы — сельчан не пугают. Весной день год кормит. Об этом здесь знают не понаслышке. Техника и люди в полях в две смены — и днем, и ночью. Важно строго выдерживать множество параметров: глубина и тщательность вспашки, скорость движения. Тугая от обилия влаги земля, сдерживает сотни лошадей под капотом мощной техники, которая одновременно культивирует, вносит удобрения, уплотняет, вносит семена и прикатывает. Сбиваться с темпа нельзя: трактора ждут и на других полях.

Работы предстоит много. При этом приходится учитывать некоторые неудобства, связанные с развернутой объединенной Европой экономической войной против России. Речь не только об усложненном доступе к импортным запчастям. С этим вопросом — справились, хотя и с лишними затратами. В целом по республике посевная подорожала, и в целом обойдется более чем в 37 млрд рублей. Но еще одна проблема в том, что прошлогодний богатый урожай, в немалой его части еще не распродан, в связи с низкими ценами на зерно. Потребности республики примерно 3,2 млн тонн, а собрали в Татарстане 5,35 тонн. В среднем падение составило от 20 до 28 процентов. Сейчас хозяйства ищут возможности сбыта.

Фото: realnoevremya.ru

Пока сложно спрогнозировать — какова будет ценовая палитра ближе к уборочной страде. Государство уже сейчас готово оказать аграриям поддержку. На эти цели в прошлом году в республике было выделено 1,3 млрд рублей — на субсидии за проданное по цене ниже нижнего зерно. Вышло по 1,3 тыс. рублей на тонну. В этом году Минсельхозпрод России готов доплачивать хлеборобам по 2 тыс. рублей за каждую тонну зерна, проданную ниже определенной цены.

Нашествие клещей

Ранняя весна раньше срока разбудила и кровососов. Клещей — разносчиков энцефалита, становится все больше. Медики рекомендуют внимательно осматривать себя по возвращении с прогулки, причем даже если вы гуляли не где-то в лесах и полях, но и просто прошлись по городскому скверу или парку. Эксперты от медицины рекомендуют при выходе на природу выбирать одежу светлых тонов. Клещи обладают темной окраской и сразу заметны на светлом.

Но это помогает не всегда. Иной раз присосавшегося паразита замечают уже когда он серьезно прибавил в размерах, напившись крови. Число обращений к медикам по этой причине только за неделю выросло по Татарстану втрое.

Но и это еще не все беды, что угрожают людям: в СЭС ожидают еще и всплеска геморрагической лихорадки. По статистике, опасные для человека инфекции несут каждый пятый клещ и каждый четвертый грызун. И еще немного цифр: ежегодно до 8 тыс. россиян, отправившихся на дачи, но не уделившие должного внимания чистоте дома на своей «фазенде», вынужденно прерывают дачный сезон и на скорой отправляются лечить «мышиную лихорадку». С начала этого года по Татарстану уже зафиксирован 91 случай геморрагической лихорадки.

Фото: КФУ

Эрудит и джентльмен: не стало Эдуарда Хайруллина

Известие о том, что из жизни ушел Эдуард Хайруллин, для всех, кто знал этого человека, прозвучало как гром при ясном небе. Ему не было 55 лет, полон творческих планов, как всегда стремителен и вежлив. Увлеченный историей родного края, журналист от бога, успевший пройти путь от журналиста-новостника до руководителя пресс-службы президента Татарстана, с 2019 года он работал заместителем руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям и одновременно продолжал изучать историю Татарстана и делился яркими ее страницами на канале «Новая Тартария» в YouTube.

«Он сам проводил экскурсии по Казани, где поражал всех своей эрудицией, искренней любовью к Родине, эксклюзивными фактами истории родного края… Эдуард Хайруллин всегда был образцом честности и порядочности журналиста, человека и профессионала. Мы все переживаем горькую утрату. Безвременная кончина делает ее еще тяжелей… Искренние соболезнования всем родным и близким Эдуарда…», — с экрана попрощался с коллегой и другом, которого когда-то давно сам принимал на работу в программу «Город» на телеканале «Эфир» Ильшат Аминов.

Прощание с Эдуардом Хайруллиным пройдет в понедельник, 17 апреля. Панихида состоится в 10:00 в казанском культурном центре «Сайдаш» (ул. Николая Ершова, 57а).

Подробнее обо всем этом, а также о том, как проходил самый масштабный ифтар в Татарстане, о том, как православные республики встретили Пасху, о том, как под руководством Зинэтулы Билялетдинова порадовал своих болельщиков хоккейный Ак Барс, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 17 апреля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.